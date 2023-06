Llegaron las vacaciones, los viajes, las nuevas experiencias y también las dudas de qué empacar en la maleta y qué ponerse para los diferentes planes que lo esperan. No importa si el destino es playa, ciudad o montaña o si la escapada es corta o larga. Es el momento ideal para olvidarse del uniforme o del look de oficina y de aprovechar el cambio de rutina y clima para lucir diferentes, cómodos y, por qué no, con mucho estilo.

Como en cada temporada, en las vacaciones de mitad de año siempre hay tendencias que toman más fuerza y se convierten en las más deseadas. Poco a poco se empiezan a ver de manera repetida ciertas prendas, siluetas, colores y estampados. Algunas ya han estado en furor y hacen parte de nuestro clóset, mientras que otras se renuevan.

En las tendencias de primavera-verano 2023, presentadas en las semanas de la moda más importantes del mundo como Nueva York, Madrid, Londres, Milán y París, los reportes confirman que tanto las transparencias como la lencería a la vista y los corsés han sido una de las más fuertes. Algunas de las firmas que lo demuestran son Versace, Schiaparelli, Prada y Chanel.

Beatriz Camacho presentó la cápsula “Suspiro de Sal” en honor al día del océano de la mano de la Fundación Malpelo. Foto: Beatriz Camacho

Si pensamos en los colores, aunque el magenta es el del año, en las próximas semanas la paleta sigue siendo optimista y vibrante con tonos de rosa, naranja, amarillo y verde, aunque hay espacio para los neutros como el blanco y para los brillantes como plateado y dorado. De hecho, los materiales resplandecientes como el satín, lentejuelas o lamé seguirán en su boom, sobre todo en prendas para ocasiones especiales.



Así que vale la pena tenerlos en cuenta para planes como fiestas, galas o cenas. Un ejemplo para inspirarse es la colección resort 2024 de Silvia Tcherassi, la cual cuenta con una gama de colores exuberantes.



En los meses de verano seguirán de moda las siluetas fluidas con cortes asimétricos, diferente prendas oversize y una tendencia que siempre genera opiniones divididas: los pantalones a la cadera. Se los debemos a firmas como Givenchy, Miu Miu y Diesel, que siguen incluyendo jeans de este tipo en sus colecciones recientes. Además, en esta temporada, guste o no, otras prendas descaderadas se imponen como las faldas, mini o largas.

Colores vibrantes y blanco en la propuesta resort 2024 de Silvia Tcherassi. Foto: Silvia Tcherassi.

De igual manera reiteramos el poder que tienen el denim en el 2023 y que se extiende a todo tipo de prendas, incluso las veraniegas. Un referente para amantes de lo clásico es la propuesta que trae Pepe Jeans a Colombia, en su primera tienda en el país, en Cali. Su nueva colección se inspira en su origen británico, con una mezcla ecléctica de nuevos estilos denim, diseños elegantes y looks informales inspirados en la vida urbana londinense.

Por último, no podemos dejar de mencionar la tendencia beachwear, que por supuesto cobra mucha más vida en las vacaciones. Por un lado, los bikinis de cintura alta, característico de los años 70 han vuelto. En lo relacionado a materiales, las prendas de baño con tejidos o con detalles de pedrería también están de moda y aportan un toque glam a los días de playa. Finalmente, siempre habrá lugar para los estampados en esta categoría, como es el caso de los pareos y camisetas con ilustraciones hechas a mano de la nueva colección Suspiro de Sal de la diseñadora Beatriz Camacho.

Imprescindibles

Facebook Twitter Linkedin

Las prendas básicas en tonos neutros son una buena opción para las vacaciones. Colección primavera-verano 2023 de Issey Miyake Foto: Issey Miyake

Qué llevar en la maleta de viaje es una de las preguntas más comunes por estos días. En términos de moda, además de las opciones cómodas, básicas y versátiles, hay unos indispensables que, además de aportar estilo a los looks, son muy funcionales.



En el caso de los destinos de playa o piscina, los accesorios como sombreros de ala ancha, pañuelos y gafas de sol son necesarios para protegerse de los rayos del sol. Si el equipaje lo permite, otra opción es llevar una sombrilla. Sin embargo, no hay que olvidar que en los climas fríos también hay que cuidarse, con gorras o bufandas, por ejemplo.



Sin importar el lugar ni el clima del destino al que va, siempre se recomienda llevar un traje de baño, zapatos cómodos para caminar y una chaqueta multiusos, o incluso impermeable. Otras prendas que no pueden faltar son unos jeans, camisas o blusas fáciles de combinar y una opción formal, como un vestido o un traje.

Para terminar y sacarles el máximo provecho a los días de descanso, lo ideal es llevar prendas que vayan acorde al lugar y al clima y que se puedan mezclar entre sí. Los bolsos grandes, de colores neutros, también son muy prácticos para llevar todo lo que se necesita, así como uno pequeño, en donde quepan obligatoriamente los documentos personales, el celular y las llaves.

