El tratamiento de keratina es uno de los más utilizados en los salones de belleza. A él se recurre para proporcionarle al pelo esta proteína y darle un efecto de alisado, nutrirlo, reconstruirlo y aportarle brillo.



Si bien es un procedimiento frecuente, se desconocen las consecuencias de utilizar este químico y los beneficios o daños que puede causar este famoso producto.

Una de las ventajas más importantes es que con su uso se consigue eliminar un alto porcentaje del ondulado, frizz y encrespamiento, es decir que crea un efecto de alisado en el pelo, que queda sedoso.



Igualmente, permite que luzca brillante e hidratado y que se mantenga en este estado a pesar de los cambios de temperatura y humedad. Las personas también buscan este tratamiento para lograr que su pelo se desenrede con facilidad y para devolverle vitalidad y fuerza desde la raíz.



Para Elisabeth Puentes, técnica capilar de Blow Dry, "los mayores beneficios de los alisados es que bajan el esponjamiento, aceleran el tiempo de peinado y disminuyen el uso de la plancha".

¿Qué daños causa la keratina en el pelo?

La keratina es una proteína con estructura fibrosa, rica en azufre. Foto: iStock

Vale la pena anotar que como se trata de un proceso que cambia la estructura física y química de la fibra capilar, puede generar consecuencias negativas si no se usa correctamente o no se cuida el pelo después de aplicar el tratamiento.



Por ejemplo, hay personas que pueden percibir un aumento en la caída del pelo (sobre todo quienes tienen el cabello fino o maltratado).



"La gran mayoría de los riesgos asociados al tratamiento ocurren en personas cuyo pelo no tiene una resistencia mínima; eso ocurre, por ejemplo, cuando uno acaba de decolorarse el pelo... Además, si la persona se ha hecho más alisados, es posible que ocurra un choque molecular", explica Puentes.



Así mismo, la experta comenta que es importante cuidarse el pelo después de hacer este tipo de procedimientos.



"El cuidado posproceso adecuado consiste en utilizar champú, acondicionador, mascarilla, termoprotector, aceites y tratamientos de líneas de cuidado profesional", explica.



Finalmente, a pesar de que es un tratamiento de larga duración, este suele ser un poco costoso y debe hacerse cada dos o tres meses con asesoría de un experto.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

En Twitter: @camilavillamiln

