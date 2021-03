El ‘efecto Matilda’: el prejuicio contras las mujeres en la ciencia

¿Alguna vez ha hecho la cuenta de cuántas mujeres ha visto como autoras de investigaciones científicas? Tal vez. Lo cierto es que este es el punto de partida de una campaña que surgió en España para visibilizar el papel y autoría de la mujer en la ciencia.



Quienes la lideran son precisamente mujeres de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) de España, organización que busca generar conciencia en la sociedad sobre la baja visibilidad que tienen las mujeres en el ámbito científico.



La organización no gubernamental integrada por investigadoras y tecnólogas de variadas disciplinas, se propone ser voz y red de apoyo para mujeres que se desempeñan en estas áreas y que en muchas ocasiones han sido relegadas o invisibilizadas en trabajos científicos. Además, pretende recuperar los nombres de las mujeres de la ciencia que fueron silenciados y olvidados a través de los años.

A esto, explica AMIT, se le conoce como el ‘efecto Matilda’, un fenómeno que por años ha suprimido la contribución de las mujeres en el desarrollo de inventos o en la investigación y la atribución de sus trabajos a colegas masculinos.



Según explica BBC Mundo, el sustento de este término se basa en las denuncias que hizo Matilda Joslyn Gage, una activista norteamericana que luchó por el sufragio femenino y los derechos de las mujeres. Ella dio a conocer un ensayo en 1883 titulado ‘Woman as an inventor’ (Mujeres inventoras), en el cual describe este fenómeno.



Años después, la historiadora científica Margaret W. Rossiter, acuñó esta expresión, luego de hacer una investigación al respecto, en la que evidenció que la misma Matilda había sido omitida del libro ‘History of Woman Suffrage’, en el que había trabajado con sus compañeras Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton. No fue un hombre quien la silenció, sino las propias coautoras, luego de una discusión.



Por esta razón, Rossiter se dedicó a investigar y como profesora de la Universidad de Cornell, de Estados Unidos, publicó tres libros al respecto. Además, en 1993 escribió un artículo académico con el que llamó la atención del mundo al respecto y consolidó lo que se llama el ‘efecto Matilda’.



Cifras que sustentan este fenómeno

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, “menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son de este género. Un porcentaje que, además, está peor pagado por sus investigaciones y que no avanza tanto en sus carreras en comparación con los hombres”.



"Para la región de América Latina y el Caribe, en 2017, del total de investigadores en ingeniería y tecnología, solo el 36% eran mujeres en Uruguay; el 26%, en Colombia; el 24%, en Costa Rica; el 17%, en El Salvador; en Honduras el 21,5%; y en Bolivia y Perú alrededor del 19%", informa 'BBC Mundo'.



Por su parte, Carmen Fenoll, presidenta de la asociación española AMIT que promueve la campaña #NoMoreMatildas, dijo en entrevista a BBC Mundo que una probable explicación de este escaso número es el prejuicio. "Una parte importantísima del problema es la percepción que tiene la sociedad de que las niñas son peores en matemáticas, que no tienen visión espacial, que son incapaces... Y si son capaces, se piensa que no les va a ir bien. Si eso te lo están diciendo en tu casa o en el colegio continuamente terminas creyéndotelo", opina.



El movimiento #nomoreMatildas ha sido tan exitoso que ha sido acogido por escritoras, medios de comunicación, instituciones y por supuesto, científicas. Su objetivo también es inspirar a niñas a que persigan las carreras científicas.



