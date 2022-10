En Bogotá se llevó a cabo el lanzamiento de uno de los libros más relevantes para el campo de la psicología positiva. El manual internacional, que recopila una perspectiva global, cuenta con una importante cuota colombiana, la de la investigadora Andrea Ortega Bechara.



El título publicado por la prestigiosa editorial Springer, e incluye un amplio capítulo sobre Suramérica, en donde se menciona y se destaca Colombia.



Esto, gracias al proyecto Ciencia para Paz liderado por la Universidad del Sinú en cabeza de la rectora general, María Fátima Bechara Castilla y Andrea Ortega Bechara, presidente de la Asociación Colombiana de Psicología Positiva.



Lea acá: (‘Queremos enseñar la psicología de la felicidad como pilar de la vida’)

El reconocimiento a su labor

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Ortega Bechara, directora en Colombia del proyecto ‘Construyendo comunidades que perdonan’. Foto: Cortesía de Andrea Ortega

Andrea Ortega Bechara es la fundadora y directora del Instituto de Psicología Positiva Florecer. Además de ser experta en investigaciones aplicadas de la psicología positiva y

la inteligencia emocional.



Es de las primeras colombianas en estudiar la maestría creada por los pioneros de esta ciencia y ha aprendido de primera mano cómo usar estos métodos para maximizar el potencial de las personas, las organizaciones y las instituciones educativas.



Es también la representante de International Positive Education Network (Ipen) para Colombia.

"La psicología de la felicidad no es la felicidad desde la parte hedónica, de solo sentirme bien, sino de hacerle el bien a los demás" FACEBOOK

TWITTER

Bechara reveló que su experiencia con la ansiedad y la depresión la llevaron por este camino de la ciencia del bienestar o la felicidad.



Añade que en los últimos cien años la psicología ha estudiado solo lo que está mal con las personas como las patologías, el estrés, los traumas, la histeria y todos los efectos emocionales negativos, pero que la psicología también se puede centrar en maximizar el potencial de las personas comunes y corrientes, empezando con los niños desde los colegios, aprovechando sus recursos positivos como lo son la compasión, la empatía, la bondad entre otros.



"Si intervenimos a nuestros pequeños vamos a prevenir, por ejemplo, la depresión y la ansiedad que hoy en día son una gran problemática a nivel mundial". Es algo así como frenar el monstruo a tiempo.



Lea también: (Congreso reúne a periodistas y comunicadoras referentes de Iberoamérica)



Pero Andrea no pensó solo en llevar esto a las aulas de clases o a las personas que lo necesitaran, sino que sabía que Colombia, abatido por la violencia por décadas, era también un país enfermo que se podía nutrir de la psicología positiva y así surgió Ciencia para la paz en el año 2016 apoyado por los mentores más reconocidos del tema.



"Sabía que mi proyecto de vida personal no podía estar solamente inscrito en lo educativo, que ha sido el legado de mi familia con la Universidad del Sinú, yo quiero que vivamos bien con nosotros mismos y con los demás, porque la psicología de la felicidad no es la felicidad desde la parte hedónica, de solo sentirme bien, sino de hacerle el bien a los demás".



La experta explica que esta área de la psicología ha crecido en más de un 450 %, comparado con todos los otros campos.



"Se trata de estudiar qué es lo que hace que las personas sean felices".



Gracias a esto, Bechara ha contado con el respaldo de expertos del mundo en su campo, lo que la ha convertido en referente de la psicología positiva en Colombia y la región.



Por eso, es una de las autoras más destacadas en el recientemente publicado 'The International Handbook of Positive Psychology. A Global Perspective on the Science of Positive Human Existence'.



VIDA

Más noticias

- Cinco consejos sencillos para que su imagen personal sea la escalera al éxito

- 'Me gusta', fueguitos y corazones: ¿nueva forma de 'poner los cachos' en redes?

- Papa Francisco bendice a transexuales latinoamericanas del litoral de Roma