Progreso hacia la equidad de géneros en EE.UU. es más lento 

Los avances hacia la equidad de mujeres y hombres en Estados Unidos se han hecho más lentos y en algunas áreas incluso se han frenado con la excepción de la educación universitaria, donde las mujeres sobrepasan a los hombres, según un estudio publicado en Proceedings of the National Acacemy of Sciences (PNAS).

El estudio, encabezado por Paula England, Andrew Levine y Emma Mishel del Departamento de Sociología en la Universidad de Nueva York (NYU), examinó los cambios en múltiples indicadores de equidad de géneros entre 1970 y 2018. "Desde 1970 han habido progresos sustanciales hacia la equidad de géneros en el empleo y en las remuneraciones como, asimismo, en el acceso de las mujeres a ciertos campos de estudio y profesiones", indicó England.



"Sin embargo -agregó-, el movimiento hacia la equidad de géneros se ha hecho más lento y, en algunos casos, se ha estancado completamente". Para su trabajo, los investigadores de NYU analizaron datos anuales de 1970 hasta 2018 de las encuestas de población y del gobierno de Estados Unidos y del Centro Nacional para Estadísticas de Educación.



El empleo de las mujeres de entre 25 y 54 años de edad se incrementó de manera sostenida entre 1970 y 2000 pasando del 48 % al 75 %. Pero en los años siguientes disminuyó primero, se atascó después y volvió a disminuir durante la Gran Recesión (2008-2009) hasta el 69 % antes de recuperarse al 73 % en 2018. En cuanto a los sueldos, las investigadoras calcularon que, en dólares constantes de 2018, las remuneraciones de los hombres eran de 27 a 28 dólares por hora en la década de 1970, y se han mantenido entre los 22 y los 25 dólares la hora desde mediados de los años 1990.



"Durante el mismo período, de 1970 a 2018 las remuneraciones medias de las mujeres siempre han sido más bajas que las de los hombres" afirmaron los autores. En los años 1970 los pagos para las trabajadoras estuvieron en alrededor de 17 dólares la hora, después empezaron a subir a comienzos de la década de 1980 y continuaron subiendo desde entonces hasta principios de los años 2000. Desde entonces se han mantenido estancados en unos 20 dólares por hora.



En la década de 1970, las remuneraciones horarias medias de las mujeres eran de aproximadamente 60 centavos por cada dólar pagado a los hombres, y subieron sustancialmente en la década de 1980 a una proporción de 74 centavos por dólar, según el estudio.



Hacia 2018 las mujeres ganaban el equivalente de 83 centavos por cada dólar ganado por los hombres. En el terreno de la educación es donde el estudio encontró no sólo avances hacia la equidad sino un paso de las mujeres más adelante que los hombres desde 1970-1971 cuando 76 mujeres por cada 100 hombres obtuvieron diplomas de graduación universitaria.



Para 2015-2016, por cada 100 hombres que obtuvieron diplomas de licenciatura hubo 134 mujeres con ese logro académico. En el período 1970-1971, sólo 13 mujeres por cada 100 hombres alcanzaba un doctorado, y en el período 2015-2016, casi 118 mujeres por cada 100 hombres lograba ese nivel académico.



"Sin embargo, a pesar de los avances en la educación, hay ocupaciones que siguen mostrando niveles notables de segregación" añadió el estudio. "El ritmo más lento de avance en algunos indicadores y el estancamiento en otros sugiere que un progreso mayor requiere cambios institucionales y culturales sustanciales", afirmó England.



"El progreso puede requerir una mayor participación de los hombres en las tareas del hogar y el cuidado de los niños, guarderías infantiles subsidiadas por el gobierno y la adopción de normas de trabajo que reduzcan el favoritismo de género y ayuden a los hombres tanto como a las mujeres en la combinación del empleo y las responsabilidades familiares", concluyó.



