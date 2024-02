Premio Cafam a la Mujer: conozca a las 29 candidatas nominadas a la edición 35

Este año el Premio Cafam a la Mujer celebra su aniversario 35. Un reconocimiento que exalta el liderazgo, la labor social y el impacto positivo de las mujeres en sus comunidades.



En esta edición, 29 candidatas excepcionales participan con sus proyectos y buscan visibilizar el trabajo logrado en beneficio de la sociedad.



El próximo 7 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana, en el Teatro Cafam, las representantes de los 29 departamentos competirán por ser la Mujer Cafam del año 2024. Las candidatas fueron elegidas entre 183 postuladas en todo el país, por ser transformadoras de entornos y ejemplo de innovación, disciplina y valentía.

El jurado encargado de elegir a la Mujer Cafam 2024 está compuesto por, María Teresa Peresson de Riaño, una de las pioneras del Premio Cafam a la Mujer; la abogada María Luisa Mesa Zuleta; el periodista y abogado Juan Lozano Ramírez; Monseñor Rafael Cotrino Badillo, filósofo y teólogo; y el reconocido periodista Germán Santamaría Barragán.

Este año, las mujeres que participan en esta versión del premio tuvieron la oportunidad de tener un reconocimiento especial llamado Gracias a Ella de la Fundación Belcorp y Cafam, en el que los espectadores votaron y eligieron a la ganadora a través de www.premiomujer.cafam.com.co. La mujer que tenga la mayor cantidad de votos, será anunciada el día de la ceremonia de premiación en esta categoría.

Además, enmarcado en los 35 años del Premio Cafam a la Mujer, en la ceremonia se realizará un homenaje especial. Este reconocimiento será para cuatro mujeres que han sido embajadoras, líderes y voces del propósito de esta gran iniciativa, ya que llevan con orgullo el título de ser Mujeres Cafam, trabajando por sus comunidades, construyendo desde el corazón e inspirando a los colombianos.

Quienes recibirán este reconocimiento, en representación de todas las mujeres que han sido postuladas en la historia del premio, son:



- Yanet Mosquera Rivera, Mujer Cafam 2007

- Ruth Consuelo Chaparro Gómez, Mujer Cafam 2011

- Jenny de la Torre Córdoba, Mujer Cafam 2018

- Ludirlena Pérez Carvajal, Mujer Cafam 2019

Nominadas 2022. Foto: Sonia Perilla Santamaría

El show musical estará a cargo de Maía, la compositora, música y cantante colombiana de rock, cumbia, flamenco, salsa, tropipop, bolero, balada y pop latino. Maía cuenta con uno de los rangos vocales más amplios en el mundo artístico. En esta ocasión, acompañará a las Mujeres Cafam 2024 y a los invitados, a vivir una experiencia maravillosa a través de sus canciones.

Las personas podrán ver la ceremonia del premio por transmisión en vivo a través de Facebook de Caracol TV, Noticias Caracol, Bluradio y La Kalle, o en las redes del Premio Cafam a la Mujer.

Las nominadas 2024

-Amazonas: Liliana Consuegra Bazzani – Fundación Debra Colombia.



-Antioquia: Teresita Gómez.



-Arauca: Candida Ramona Alfonso – Fundación Casa del Sembrador.



-Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas – Josefina Huffington Archbold - Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence.



-Atlántico: Jacqueline Rojas Solano – El poder del SÍ se puede.



-Bogotá: Nadia Fernanda Sánchez Gómez - Fundación She Is.



-Bolívar: Blanca Nubia López Rendón – Programa Talitha Qum, Arquidiócesis de Cartagena.

-Boyacá: Liliana Isabel Cabana González – Fundación Hebras de Vida.



-Caldas: Carolina Escobar Ramírez – Fundación Like por la Vida.



-Casanare: Francy Smith Cuta Higuera – Mujeres al Fogón de Típicas Llaneradas.



-Cauca: Leidy Vanessa Molina Arcos – Fundación Samuel Mera FUSMER.



-Cesar: María Laura Quintero Dangond – Fundación Escuela de Artes Casa Barco.



-Chocó:Yenny Cardena Mepaquito - Grupo de Mujeres UUPHIDAG THOLAU WIQUIERDN / Institución Educativa Wounaan David Pregonio.



-Córdoba: Gulnara Lucía Argel Borja - Asociación para la Protección y Defensa De Animales Amor Animal.



-Cundinamarca: Diana Yamile Peña Pinilla - Fundación Social Tenores.



-Huila: Teniente Lizeth Natalia Guío Pérez - Show de Nata Desmina.



-La Guajira: Sthefani Andrea Patiño Hernández - Fundación Gabriel de Jesús – FUNGAJES.



-Magdalena: Luz Marina Leonor Araque Lara - Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad – ASOCOEN.



-Meta: América Rey - Corporación Cultural Llanera – CORCULLA.



-Nariño: Flor del Carmen Imbacuan Pantoja - Hajsú Etnomoda.



-Norte de Santander: Carmen Elena García - Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz.



-Putumayo: Elizabeth Mueses Guerrero - Asociación de víctimas con futuro.

-Quindío: Viviana Viera Giraldo – EcoGénova.



-Risaralda: Mery Yarley Valderrama Herrera - Liceo Sueños Con Fe.



-Santander: Ana María Lian Barrera - Fundación Montañas Azules.

-Sucre: Julieth Judit Puentes Rivas - Fundación Habacuc.



-Tolima: Lesly Johana Pérez Silva – DALTA.



-Valle del Cauca: María Fernanda Escobar Vidarte - Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili.



-Vaupés: Yolanda Rodríguez Acosta - Proyecto de Turismo Sostenible Colombia Productiva - GIZ - Restaurando saberes ancestrales.



