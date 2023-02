Las mujeres son quienes más utilizan las fajas para tener un cuerpo tonificado y poder bajar de peso con el fin de mejorar la salud y no tener complicaciones en el proceso y aumentar la autoestima. En el momento de utilizar la faja sucede que algunas mujeres comienzan a tener picazón.

Cuando genera alergia



Según ‘VITI’, empresa especializada en la producción y venta de fajas, son diferentes los motivos que generan ardor en el cuerpo. Estas son las causas más comunes y cómo evitarlas. Una de ellas es cuando se genera alergia por algunos elementos que componen la faja.



Por lo general, el elemento más común que genera una reacción negativa en la piel de las mujeres es el látex. Se recomienda no utilizar la faja reductora y acudir inmediatamente al médico si con la prenda hay una reacción inmediata.



Si usted le comenta al asesor que ha tenido una reacción alérgica al látex, esté le puede otorgar una prenda que no contenga este tipo de material y pueda bajar de peso con tranquilidad y sin dolor.

(No se lo pierda: Si va a usar fajas, tenga presentes los riesgos).

En el momento del escozor y el ardor



Facebook Twitter Linkedin

Aplicar un gel o crema reductora y hacerte masajes básicos antes de colocarte la camiseta y luego la faja reductora. Foto: iStock

Esto se manifiesta cuando la faja se da por ser excesivamente grande o pequeña. Según la compañía ‘VITI’, cuando la prenda es muy grande, dos tallas más de las que puede acceder la persona, el material empieza a rozar la piel lacerandola.



En el caso de que la faja le quede muy pequeña a la persona que lo quiera usar, esto generará torniquetes, lo que adormecerá el cuerpo debido a la mala circulación de la sangre en la parte afectada. Se recomienda conseguir una talla acorde al tamaño del cuerpo para que no tenga molestias y pueda llevar el proceso de adelgazamiento con tranquilidad.

(Le puede interesar: Las fajas, en su justa medida).

Recomendaciones para que las fajas no le piquen



Según la página web ‘fajasreductoras.com’, estas son las recomendaciones para que la piel no sufra al momento de utilizar fajas, si es muy sensible al roce de elementos externos. La empresa experta recomienda:



Si tienes la piel muy sensible, es recomendable que lleves debajo de la faja una camisa de interior ajustada. Si es de algodón, úselo en modo licra, debido a que le permite transpirar la piel.



Aplicar un gel o crema reductora y hacerse masajes básicos antes de colocarse la camiseta y luego la faja reductora.

(Le tenemos para usted: Fajas, claves para moldear la silueta).

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué es el dengue, qué tipos hay y cuáles son sus síntomas?

¿Necesitamos replantear el uso del brasier?

Ojo con las consecuencias de no utilizar termoprotector para el cabello

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO