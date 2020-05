Plataformas online para comprar moda colombiana

Con el objetivo de mantenerse vigentes y poder reactivar sus ventas, los diseñadores y las marcas de la industria de la moda colombiana, hoy más que nunca, están apostando por la venta online a través de aplicaciones móviles, redes sociales y webs de comercio electrónico. Aunque para muchas de ellas esta modalidad no es nueva, para otras ha sido el gran reto y parte del cambio.



A continuación le contamos de diferentes plataformas para apoyar a la industria y comprar moda colombiana a través de canales online:

FROW

Más que una aplicación o un e-commerce, FROW es una comunidad de moda que además de ofrecer las propuestas de más de 80 diseñadores colombianos emergentes o consagrados como Olga Piedrahita y Hernán Zajar, brinda contenidos de moda y permite crear looks a través de tableros. “Nuestro lema es diseño colombiano en primera fila...La aplicación es una herramienta divertida para aprender y consumir moda colombiana” comenta Pilar Luna, curadora y directora de contenidos de FROW. “También les damos herramientas digitales a los diseñadores…Estamos trabajando en la internacionalización de FROW para en un futuro poder llevar la moda colombiana a diferentes países del mundo”. www.frow.com.co

DISEÑADORES MODA|COLOMBIA

La unión de varios diseñadores colombianos dio origen a DISEÑADORES MODA|COLOMBIA, una plataforma que no solo reúne a grandes nombres del diseño de moda del país sino que también busca fortalecer el mercado del diseño promoviendo en los consumidores la compra de producto Hecho en Colombia. El colectivo está conformado por Adriana Santacruz, Alado, Andrea Landa, Argemiro Sierra, Atelier Acevedo, Beatriz Camacho, Bettina Spitz, Bendita Seas, Camilo Álvarez, Carolina Ronderos, Diego Guarnizo, Hernán Zajar, Isabel Caviedes, Jorge Duque, Juan Pablo Martínez, Judy Hazbún, Laura Laurens, Manuela Álvarez MAZ, Mon y Velarde, Natalia Londoño, Olga Piedrahita, Pink Filosofy, Renata Lozano, Sylvia Andrade, Velazca y Wonder for People. La plataforma está pensada, administrada y puesta en funcionamiento por los mismos diseñadores y sus respectivos equipos.



www.disenadorescolombia.com



HELENA

Helena es una plataforma omnicanal cuyo objetivo es tener la sinergia perfecta entre el universo offline y online y potencializar el mercado del retail de moda en Colombia. “Dentro de las categorías tenemos ropa y accesorios para hombres y mujeres”, dice María Paula Bohórquez, cofundadora y directora. “En este momento contamos con un portafolio de 17 comercios aliados activos, dentro de los cuales contamos con monomarcas y multimarcas. Además debido a la situación actual estamos en proceso para activar pronto a 40 marcas más”, agrega. Dentro de las marcas y diseñadores que se pueden encontrar están Julieta Suárez, MAZ Manuela Álvarez, Dauntless, Whitman y Víctor del Peral. Adicionalmente, Helena lanzó una nueva iniciativa llamada COvida con la cual puso a la venta artículos y productos de bioseguridad para mitigar la propagación del nuevo coronavirus.

www.soyhelena.co

Ba hué

Desde principios de mayo está disponible la nueva e-commerce de Ba hué, la concept store ubicada en Bogotá que une los universos de la moda, el arte y la cultura. “Ya estaba dentro de nuestros planes del 2020 lanzar la e-commerce”, afirma Juan Baquero, cofundador del proyecto. “Nosotros en Ba hué tenemos cerca de 85 marcas de las cuales comenzamos con 10 en la web como VARI (marca de joyas), VARINI (ropa de mujer) y Vostok (accesorios y medias para hombres). Nuestra idea es poder tener la mayor cantidad de marcas posibles.... Queremos incentivar a nuestras marcas al tema digital, es decir, queremos ayudarles a que se digitalicen”. En corto plazo la página también será un medio de comunicación en donde se compartirán editoriales y los lanzamientos de las marcas. www.ba-hue.com

Bazzarbog

Es una nueva vitrina de comercio electrónico que impulsa la comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando la conexión entre empresarios y compradores vía internet. La iniciativa, de la Cámara de Comercio de Bogotá, busca dar visibilidad y contribuir al fortalecimiento de capacidades, aprovechando el comercio electrónico. La web cuenta con más de 12 categorías de productos y servicios 100% colombianos como moda femenina, masculina e infantil, accesorios, zapatos, belleza y decoración, por mencionar algunas. En la lista de las más de 400 marcas o empresarios están ABELA Zapatos a la carta, ZANDAN, Tania Revueltas Joyería, Fernanda Arias y Alejandra Valdivieso.www.bazzarbog.co

Moda Lab

La ingeniera industrial y consultora Ana María Zúñiga le dio vida a Moda Lab, una plataforma de moda orientada al comercio electrónico y a la tecnología que tiene como objetivo ofrecer a las mujeres modernas una selección curada de ropa, decoración y accesorios firmados por diseñadores establecidos y emergentes del país. Más de 20 marcas con ADN colombiano hacen parte del proyecto entre ellas Renata Lozano, Adriana Castro, Laura Dávila, La Sierra, Tahi Shoes y Juan de Dios, por mencionar algunas. “Visioné una oportunidad para canalizar estos productos de alta calidad a través de una experiencia de compra en línea fluida y personalizada, a miles de hogares en Colombia y el mundo. Así nació la inspiración de este sueño llamado Moda Lab”, dijo Ana María.



www.modalab.co



Florclore

Folclore es una página de ventas en línea fundada a principios del 2019 exclusivamente de marcas nacionales que busca crear una comunidad de moda colombiana con el fin de llegar a cada rincón del país, ofreciendo la mejor curaduría. “Queremos ser una marca que inspire a comprar local y que logre demostrar a sus cliente el orgullo de llevar piezas hechas en Colombia con una historia e identidad”, dice Daniela Corzo, stylist y productora de moda, fundadora/directora de Folclore. Ana Lucía Bermúdez, Antonia Palermo, Bibiana Hernández, Isidora Malva, Laura Cepeda y Amulettos hacen parte de la lista de las 36 marcas colombianas de moda vinculadas al proyecto. www.folclore.co

Malva

Malva, la tienda por departamentos ubicada en La Serrezuela, en Cartagena, lanzó su e-commerce con el objetivo de apoyar a la industria de la moda nacional a través de diferentes canales de venta online. “Malva cuenta con 140 marcas como Verdi, Flor Amazona, Ricardo Pava y Gypsiana”, afirmó Lorena Cuevas, cofundadora del proyecto. “Tenemos tres canales de venta: “market places”, Malva online y “social selling”, agregó Lorena.www.malvaonline.com

Casa precis

Otra de las concept stores que cuenta con su canal de ventas online es Casa Precis. Esta boutique multimarca, que se ha convertido en uno de los referentes para comprar moda colombiana en la capital, a través de su e-commerce ofrece las propuestas de más de 40 marcas como Atelier Crump, GAL vs BUCK, Selvana, Waya, Bolsch, Inés Bellorez, Fenomena y Leda, entre otras. “Ha sido nuestro canal de venta principal y estamos muy felices de la buena acogida que ha tenido en el mercado colombiano e internacional, la crisis nos dio la oportunidad de reinventarnos, fortalecer esta plataforma y hacerla crecer", comenta Andrea Beltrán, fundadora de Casa Preciswww.casaprecis.com

Latin Curated

Latin Curated, la plataforma que surgió en 2017 con el objetivo de promover e impulsar a los diseñadores colombianos tanto en el país como en el exterior, anunció que a finales de mayo estará disponible su galería de e-commerce. “Tendremos lo mejor de la curaduría tanto en moda femenina como masculina y accesorios para la casa”, afirmó Paula Peña, impulsora del proyecto. “Empezaremos con marcas como Bamboleira, Diamantina y La Perla, Cubel, Juan Miclott, Faride Ramos, The Frenchie Co. y Lina Cantillo”.Instagram: @latin__curated

CAMILA VILLAMIL

Para EL TIEMPO