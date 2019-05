Las bodas en la era de las redes sociales

Las redes sociales registran la vida una pareja desde que son novios hasta que se casan. Salidas a comer, cumpleaños, reuniones con amigos y familiares, viajes y, claro, la pedida de matrimonio con anillo incluido. Pero a la hora de la boda, muchas parejas prefieren que ese momento crucial todos lo vivan y lo disfruten sin que medien las pantallas de los celulares ni el afán por subir una foto a Instagram.

Así se lo han hecho saber muchos de sus clientes a la planeadora de bodas estadounidense Kellee Khalil, quien participó en el Wedding Forum organizado por el Hotel Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena, con su charla ‘Las redes sociales y su trascendencia en el mercado de las bodas’.



“El 92 por ciento de las mujeres quieren sentir autenticidad el día de su boda, mostrar quiénes son y tener estilo”, asegura Khalil, quien en su tercera visita a Colombia compartió sus recomendaciones con colegas y novias sobre el uso de las redes sociales desde el compromiso hasta el gran día.



Hace siete años comenzó con su propia compañía Lover.ly, donde ofrece sus servicios de planeación (flores, maquillaje, anillos, etc.) y todo lo que los novios requieran para que ese día sea inolvidable. Su cuenta en Instagram @Loverly tiene más de 490.000 seguidores y allí comparte fotos e historias de parejas, pues este medio se ha convertido en la plataforma ideal donde las próximas novias buscan ideas e inspiración.

“Las novias cada vez hacen más investigación por sí solas y quieren descubrir todo acerca de una boda en internet”, dice. Según Khalil, de una cuenta en redes descubren otra y así llegan al vestido, al maquillaje, a la torta, las flores, el fotógrafo…De esta forma también encuentran a los planeadores de bodas, de ahí la importancia de que estos tengan sus cuentas constantemente actualizadas, mostrando el trabajo que hacen.



Para Khalil, las redes arrojan cantidad de información acerca de lo que gusta o no a sus seguidores. Por ejemplo, que las fotos donde la novia muestra solo su cara no tienen tantos ‘me gusta’ como aquella donde está casi de espaldas mostrando el vestido. “Las futuras novias quieren imaginar que son ellas viviendo ese momento”.

Kellee Khalil, planeadora de bodas estadounidense y dueña de Lover.ly. Foto: Cortesía Hotel Sofitel Legend Santa Clara

¿Cómo hacer que el día de la boda, después de meses de preparación, perdure en las redes sociales?

​

La parte más importante de una boda es que la pareja y la familia celebren y disfruten juntos, así como los invitados. Mi recomendación es que la novia y la wedding planner nos enfoquemos en el amor y ella no se preocupe tanto por los detalles.A veces, los asistentes están obsesionados con su celular, mostrándose en la fiesta sin incluir siquiera a los novios. La gran tendencia que vemos es que la pareja les está pidiendo a los invitados guardar el teléfono o dejarlo en una canasta a la entrada porque quieren que todos estén presentes, así sienten que el momento se extiende.

Precisamente, ¿cuál es el papel del fotógrafo en ese momento?



Cuando contratas a un fotógrafo de bodas estás contratando a un contador de historias, a un artista; no se trata pagarle a tu primo para que agarre su cámara y tome algunas fotos. Las parejas quieren que los invitados participen en la boda, y no que estén pegados a sus teléfonos. Él se debe encargar de los momentos especiales de la ceremonia y la fiesta. Es terrible ver a la pareja en el altar y todos con sus celulares arruinando la experiencia, viendo todo por una pantalla. Los celulares nunca van a reemplazar el vivir ese momento.



Además, el tiempo que se toma el fotógrafo para entregarte las imágenes es porque está limpiándolas, arreglando la luz... está haciendo algo para que puedas poner fotos en un portarretrato. Con el celular puedes registrar tu experiencia como invitado a la boda, pero no la magia del momento.

Las novias se inspiran a partir de publicaciones que ven en las redes sociales, ¿cómo hacer para que una boda no quede igual a otra?

​

Muchas novias se inspiran en las fotos, pero no tienen idea de cuándo se tomaron, si son de una boda o de una sesión de fotos.

Ellas deben tener una visión clara de lo que quieren, pero si contratas a profesionales, necesitas escucharlos y confiar en ellos, pues saben qué es lo mejor para ti, para que la boda luzca preciosa y esté dentro del presupuesto. A propósito, hay que ser realistas con este, con la temporada del año y con lugar donde realizará la boda. Hacer una boda distinta realmente es un desafío para los planeadores de bodas, así como convencer a la novia para que agregue cosas diferentes a lo que vio.

¿Qué les recomienda a las parejas que se acaban de comprometer?

​

Lo primero que deben hacer cuando se comprometen es tomar un respiro. Las novias se emocionan tanto que quieren actuar muy rápido, sin tener en cuenta que se van a casar dentro de un año o dos y las ideas cambian todo el tiempo.



Así que mi consejo es: sal, diviértete y disfruta tu compromiso, no te apresures a contratar a todo el mundo y mucho menos a comprar el vestido, porque tal vez no coincida con el estilo de matrimonio que quieres.





¿Cuáles son las tendencias para este año?

​

Las personas quieren experiencias íntimas y los detalles se vuelven más importantes, por ejemplo la iluminación; están tomando fuerza las velas románticas y las luces exteriores. La personalización también es una tendencia, las parejas eligen lo que es importante para ellas: colores, comida o el vino que los representa.

Decoración de bodas realizadas en Cartagena. Foto: Cortesía Hotel Sofitel Legend Santa Clara Decoración de bodas realizadas en Cartagena. Foto: Cortesía Hotel Sofitel Legend Santa Clara Decoración de bodas realizadas en Cartagena. Foto: Cortesía Hotel Sofitel Legend Santa Clara Decoración de bodas realizadas en Cartagena. Foto: Cortesía Hotel Sofitel Legend Santa Clara

Consejos para las planeadoras de bodas

¿Qué haría el consumidor? Siempre deben preguntárselo y ponerse en su lugar. Respuesta constante y profesional. En las redes debemos actuar como en la vida real. Si alguien te saluda o da un comentario, no vas a ser grosero e ignorarlo, debes responderle. Información clara. La cuenta de Instagram de una planeadora de bodas debe distinguirse de manera inmediata. Debe incluir quién es, qué hace, tener un llamado a la acción y una identidad visual constante. Publicaciones con sentido. Acompañar las fotos con historias redactadas correctamente y que inspiren. Las etiquetas deben tener relación con la foto sin excederse. Trabajos anteriores. Las personas se identifican con referencias, pero a algunas novias no les gusta compartir su momento con desconocidos; siempre deben preguntarles si pueden usar esas fotos. Ser social. Las novias quieren saber quién está detrás de una cuenta en redes sociales, entonces buscan los perfiles personales. “Debemos escoger qué queremos compartir sobre nuestra vida personal. Por ejemplo, en mi perfil solo tengo tres fotos, pero en @Loverly tengo más de 8.000 publicaciones”, dice Khalil.

DANIELA PINTO MOLINARES@Daniela_Paola_P