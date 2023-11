Perfumes: aromas en tendencia y consejos para acertar en los regalos o celebraciones

La carga de significados, emociones y recuerdos convierte a las fragancias en un accesorio invisible que permanece en la memoria de otros por mucho tiempo. Por eso hacen parte de la lista de indispensables del día a día y son una de las opciones favoritas para regalar en las fechas especiales.



Pero si bien el mundo de la perfumería es tan diverso como infinito, a veces acertar no es tan fácil, ya que siempre existirán opciones para elegir que podrán reflejar mejor la personalidad y estilo de cada persona. De la mano de varios expertos, le presentamos una guía con consejos para escogerlas y las últimas tendencias.



En tendencia

Al igual que pasa en la moda y otros sectores de la industria de la belleza, el universo de las fragancias constantemente se renueva y presenta nuevas tendencias en cada temporada. Haciendo un repaso por las más deseadas del 2023, encontramos que en la primavera y el verano dominaron los aromas frescos y cítricos, mientras que durante el otoño empezaron a tomar fuerza los amaderados y con especias exóticas.

“Los aromas que están en temporada, con los que ya venimos hace meses y vamos a cerrar el año son los que tengan muchísima vainilla, haba tonca, madera, y que se vuelcan a los universos orientales y adictivos”, dijo Andrés Casallas Reina, entrenador regional de Distribeauté, a EL TIEMPO.

Para las celebraciones

Devotion, de Dolce & Gabbana Foto: Dolce & Gabbana

La elección de un tipo de fragancia es algo muy personal que al final depende de los gustos, estilo de vida y personalidad. Pero la Navidad y las celebraciones de fin de año son momentos ideales para usar perfumes que de cierta manera evoquen celebración y alegría, como explica la experta Ana María Páez: “Tal vez con toque de notas licorosas, que transmitan ese espíritu navideño luminoso, esto puede ser connotado por flores como el jazmín, ylang ylang y el iris e, inclusive, resinas doradas como el ámbar. También notas alegres y chispeantes de frutos rojos pueden ir muy bien, igual que notas cálidas como la vainilla, ya que transmiten un sentimiento de cariño”.

Cómo elegirlas

Según Perfumes de Colombia, especialistas en perfumería, una fragancia no solo es un producto versátil al que se le puede dar varios usos, sino que también es un regalo emocional. Entre las razones que comparten para elegir este tipo de obsequio están el ser un recuerdo inolvidable, un regalo que perdura en el tiempo y algo irrepetible que además presenta muchas opciones para escoger.

¿Cómo acertar en el momento de escogerla? El primer paso sería identificar rasgos de la personalidad y gustos específicos. También puede ser útil saber si es una persona clásica o si prefiere las últimas tendencias.

Al respecto, Casallas recomienda: “A esa persona que quieres sorprender con una fragancia nueva, el primer consejo que le doy es tener muy clara la emoción que desea generarse o producir en los demás con esa fragancia. De ahí parte lo básico, y que por supuesto vaya a un lugar especializado en fragancias para que precisamente esa intención o emoción que quiere o desea reflejar sea interpretada por los expertos y logre identificar la familia olfativa, el componente, la concentración que va a hacer que una fragancia sea una extensión completa de la persona”.

LoveMe The Emerald Elixir de Tous. Foto: Tous

Si va a estrenar

Las celebraciones o el nuevo año pueden ser una buena excusa si quiere impactar con un nuevo aroma. Pero ¿es mejor usar un solo perfume o aprovechar y renovar, así como lo hacemos con nuestro clóset? Ana María Páez, experta en fragancias y directora de Atelier Olfativo respondió: “Está bien tener un perfume preferido, el que nos identifica, nos queda mejor, va mejor con nuestra piel, es como nuestra huella digital y es nuestro preferido. Pero tener varias fragancias inyecta diversión a nuestra vida y la llena de matices. Las puedes adaptar a tus estados de ánimo, lugares o fechas especiales. Lo que puede ocurrir es que nuestro olfato se acostumbra al aroma de ese perfume en particular, y pensamos que no lo sentimos, pero no es así; las demás personas sí lo perciben. Este fenómeno se llama saturación o adaptación olfativa. Para evitar que ocurra esto se aconseja usar más de un perfume”.

Nuevos lanzamientos

Cada año las marcas especializadas presentan sus novedades en fragancias y nuevos lanzamientos. En el caso de la temporada de fin de año, en Colombia se han dado a conocer nuevas fragancias que reflejan la época del año. Entre las más deseadas y llamativas del momento están Devotion, de Dolce & Gabbana; la colección oriental de Adolfo Domínguez; Lost Cherry, de Tom Ford; L’Or de J’Adore, de Dior, y LoveMe The Emerald Elixir, de Tous.





CAMILA VILLAMIL NAVARRO

PARA EL TIEMPO

@camilavillamiln