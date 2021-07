Perdonar a otros para sanar nosotros

Dijo Martin Luther King Jr.: “No dejes que ningún hombre te jale tan bajo como para odiarlo”. Creo que la percepción más común con respecto al perdón es que cuando perdonamos a alguien, lo estamos exonerando de su responsabilidad por el daño que nos causó. O que de alguna manera debemos olvidar y suprimir el dolor que padecemos. Muchos consideran que perdonar implica justificar, minimizar o condonar, pero no hay nada más lejano de la realidad.



La idea no es perdonar para exonerar a quien nos hizo daño; es liberarnos a nosotros mismos de la rabia y el rencor que vienen cuando nos sentimos victimizados. Foto: IStock

Perdonar no es hacer de cuenta que el hecho nunca sucedió, y mucho menos implica que debemos seguir teniendo contacto con el ofensor. Perdonar SÍ es el acto más generoso que podemos hacer... no con el otro, sino con nosotros mismos.



La idea no es perdonar para exonerar a quien nos hizo daño; es liberarnos a nosotros mismos de la rabia y el rencor que vienen cuando nos sentimos victimizados. No significa olvidar y tampoco condonar, pero sí nos ayuda a trascender el sufrimiento. Si no perdonamos, seguiremos siendo víctimas vitalicias de quien nos hizo daño y le cedemos permanentemente el control de nuestra felicidad.



Perdonar es sinónimo de retomar las riendas de nuestra vida y quitarle, de una vez por todas, la capacidad de seguir hiriéndonos. Está demostrado que cada vez que recordamos un incidente del pasado que nos hirió, de alguna manera nuestro cerebro no diferencia entre la memoria del evento y la realidad.



Es decir que cada vez que revivimos la ‘película’ nos estamos enfermando una y otra vez con la misma rabia y dolor. Cuando no perdonamos, nuestra salud es repetidamente golpeada por un evento que sucedió hace años.



Perdonar es un proceso largo y complejo, que no se logra con un simple ‘te perdono’.

Según los psicólogos Enright y Fitzgibbons, para que haya un perdón real se necesitan cuatro etapas que se deben procesar:





1. El descubrimiento: reconocer que hubo daño y dolor.



2. La decisión: estar cansado de vivir agobiado por el dolor, y pensar que perdonar es una buena opción.



3. El trabajo: entender de una manera distinta a la persona que causó el daño, no para condonarla sino para humanizarla.



4. La profundización: quizá se logre entender el significado de la experiencia y reconocer la manera como se ha crecido interiormente como resultado de este proceso.



Los invito, en este país en el que nos agredimos los unos a los otros de manera casi permanente, a trabajar en el perdón. La única manera de salir adelante como sociedad es si sanamos como sociedad, pero ante todo como individuos.