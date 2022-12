Cada rizo es diferente en la forma y en su estructura, por eso conocer sus características es fundamental para que las melenas crespas se vean preciosas.



María José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera en España y experta en el método curly, explica que para lograr ese objetivo hay que conocer las necesidades particulares del cabello.



"No todas las melenas absorben los líquidos de la misma manera. Es decir hay fibras más porosas que otras. También las hay más finas o más gruesas y el grosor es el que determina el porcentaje de emolientes a aplicar, si deben ser más o menos pesados. Lo mismo sucede con la oleosidad, la grasa que generamos, y eso determina cómo lavar y exfoliar", dice.



(Le puede interesar: Así puede recuperar sus crespos y lucir su melena natural).

El cabello rizado cuenta con unas necesidades propias que requieren de productos de acabado específicos para definir el rizo.



"La base de cualquier melena ondulada o rizada es la hidratación, por eso debemos recurrir a productos que aporten humedad y nutrición y que cuenten con ingredientes como el aceite de coco", explica Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda, España.



Y así como es importante identificar cuáles son los componentes que necesita para los resultados esperados, también hay que reconocer cuáles evitar.



Recuerde que todos los cosméticos deben tener una lista de ingredientes ordenada dependiendo de la cantidad de estos que lleve el producto. Es decir, los primeros que aparecen están en mayor proporción.

Sulfatos

Son varias las influenciadoras de belleza y marcas de productos capilares que se han ido lanza en ristre contra los sulfatos. Esto pues, se les señala de secar el cabello y el cuero cabelludo.



Este ingrediente es común porque ha sido la manera convencional de generar espuma en los productos de lavado y se encargan de disolver todo, tanto las impuresas como los aceites necesarios para lucir una melana sana.



Para el pelo rizado puede ser negativo pues este es más seco y el lavado frecuente con este ingrediente tiende a secar la cutícula.

Parabenos

Los parabenos se han utilizado tradicionalmente por su potencial conservante y fungicida, pero puede ser un elemento irritante para el cuero cabelludo, en ciertos casos.



Hay que aclarar, que, como expone MAN Medical Institute, "los parabenos no suponen ningún riesgo para la salud capilar de la persona y su uso está aprobado y regulado por las autoridades sanitarias, considerados como sustancias de baja toxicidad y seguras para la salud".



En el caso del cabello crespo, pueden ser una preocupación, pues este es más frágil y si las ventanas de lavado son más amplias, hay mayor riesgo de dermatitis.

Siliconas

Su capacidad de suavizar el cabello y alisarlo no son totalmente compatibles con el método curly.



Aunque son necesarias para facilitar el peinado, en cabelleras rizadas puede causar una apariencia apelmazada por su acumulación.

No obstante, según explica la marca Bijou en su blog sobre siliconas, si una persona usa crema para peinar, leave in o gel para definir y luego algún aceite que contenga siliconas "el riesgo de tener acumulación es prácticamente nulo, ya que tu cabello tiene varias capas de productos que fungen como barreras".

Alcoholes

Hay que distinguir entre los alcoholes grasos y los alcoholes secantes. Los primeros son beneficiosos para el cabello, sin embargo, los segundos, como por ejemplo el propanol, pueden debilitar los crespos.



A diferencia de los alcoholes de cadena larga, los alcoholes de cadena corta (es decir, el alcohol isopropílico o el etanol) son conocidos por sus propiedades de secado rápido, la segunda categoría mencionada.



Su estructura les permite evaporarse rápidamente, lo que constituye una de las principales ventajas para productos como la laca y otros productos de peinado.



Y aunque el etanol puede absorber la hidratación del cabello, ya que es higroscópico (lo que significa que es atraído por el agua), "no hay pruebas científicas que sugieran que los productos de peinado que contienen etanol resequen el cabello de forma permanente o lo dañen", explica la marca de productos capilares weDo.



Lea también: (Famosas que han defendido su pelo crespo al natural)

Lo anterior no significa que sea un sacrilegio usar productos que contengan estos ingredientes. Incluso, algunos de estos elementos son necesarios para ciertas etapas o pasos importantes como la limpieza profunda.



Por ejemplo, la creadora de contenido mexicana, Adriana Lumina, explica que cuando el cabello se estanca y el cuero cabelludo empieza a picar, es necesario hacer un lavado con sulfatos. Eso sí, sin parabenos.

¿Cómo elegir los productos adecuados para cabello rizado?

La evaluación siempre la debe realizar un profesional, pero si observas tu pelo, podrás entender mejor cómo es y qué necesita. "El tipo de porosidad depende de cómo están unidas las escamas que forman la fibra, que pueden estar más abiertas o más cerradas. Eso es lo que impide que penetren los principios activos, si están más cerradas, y también que pierda la hidratación, si están muy abiertas. ?Un tipo de porosidad baja hace que tarde mucho el pelo en mojarse bajo la ducha y en secarse y también que sea más difícil de peinar. Por tanto, al no absorber bien, los ingredientes muy pesados como los aceites dejan un aspecto demasiado grasiento. Cuando la porosidad es alta, el pelo tiende a secarse rápido y a encresparse. La fibra se empapa de hidratación, pero al mismo tiempo la pierde fácilmente", asegura M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).



Utilizar los productos adecuados a nuestras necesidades es fundamental para lograr un equilibrio en el que no hay ni exceso ni déficit. "Si la porosidad es baja, evita los aceites demasiado densos y escoge fórmulas más ligeras como aceites de semilla de uva o de almendras. Mejor también los productos que se dejan actuar sin aclarado y aplícalos con el pelo mojado en vez de húmedo. Si tu porosidad es alta, entonces recurre a aceites como el de argán para que no solo hidraten, sino que actúen evitando la pérdida de hidratación a modo de barrera. Además, se recomiendan tratamientos que aporten proteínas", concluye M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Más noticias

- Laminado de cejas: así es el procedimiento estético del momento

- Decore sus uñas para Navidad: estos son los estilos recomendados para el mes

- 3 peinados con trenzas fáciles para lucir en las fiestas

LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS

*Con información de ‘Europa Press’