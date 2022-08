El presidente de España, Pedro Sánchez, pidió a los empleados públicos y privados prescindir de la corbata para no usar el aire acondicionado a temperaturas muy bajas.



Se trata de un pequeño pero significativo gesto que se suma al paquete de medidas vigentes en el país con el fin de ahorrar energía.



Entre ellas figuran apagar el alumbrado de las vitrinas a partir de las 10 de la noche, mantener las puertas de los establecimientos cerrados para evitar los cambios fuertes de temperatura, limitar a 19 grados la calefacción en invierno y no poner en menos de 27 el aire acondicionado en verano.



En el Congreso español ya se había discutido el uso de la corbata. Foto: EFE

Cuando compareció el 29 de julio para exponer el balance del curso político que cierra en España, el presidente pidió que notaran que no llevaba nada al cuello.



“He pedido a los ministros y ministras, a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo han hecho, que cuando no sea necesario no utilicen corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país”, dijo.



La oposición no tardó en criticarlo por gastar energía de otras maneras, como mediante el uso del helicóptero para trasladarse cuando no es imprescindible. No es la primera vez que se despierta una polémica por la invitación a dejar de lado la corbata.



En 2011, el ministro de Industria había pedido que no se usara en verano y el presidente del Congreso se había opuesto por considerar que el decoro obligaba a llevarla.

Tampoco es el primer país que da un paso en ese camino. En 2005 los miembros del gobierno japonés, siempre tan conservadores, no solo se quitaron la corbata en verano, sino la chaqueta.



Este tipo de iniciativas constituyen un golpe a la corbata, que salió maltrecha de los aislamientos obligados por el covid en el mundo. La prenda, sin embargo, ha sobrevivido entre nosotros desde hace cientos de años.

Protección al cuello

La corbata tuvo épocas de mayor popularidad como en el siglo pasado. Foto: Pxhere

Las estatuas de los guerreros de terracota, del siglo III a.C. en China, exhiben unos pañuelos alrededor del cuello. Los historiadores creen que el propósito era cubrir la manzana de Adán, a la que consideraban la fuente de su fortaleza.



Los legionarios romanos en el siglo II d.C. también lo hacían, probablemente como protección ante el clima.



Sin embargo, la corbata más parecida a la que se usa hoy nació en 1636, en Croacia: de ahí su nombre. Soldados croatas que batallaron al lado del rey Luis XIV llevaban corbatas rojas en las luchas contra España. El propósito también era protegerse de posibles peligros, incluidos los cortes de espada.



En el siglo XX la corbata gozó de buena salud (se lucía en misas y hasta se les puso a algunos niños) y en parte del XXI también. Pero hoy se enfrenta a algunas amenazas.

Tendencias que ponen en riesgo a la corbata

“El buen vestir, de unos años para acá, se ha dejado para ocasiones muy especiales”, opina el sastre Mario Zafra. Y enumera algunas tendencias modernas que atentan contra la corbata, como los viernes informales en las oficinas y la ropa ligera en los veranos.



A ello hay que agregarle el confinamiento de la pandemia. “En términos generales, en la moda masculina y femenina hubo una tendencia hacia la ropa deportiva o cómoda para estar en casa y obviamente salieron algunos accesorios de los armarios, como las corbatas”, afirma Catalina Jaramillo, asesora de marcas de ropa de lujo. “Al mismo tiempo, se recuperaron otros, como los tenis”. Es decir, “la moda se relajó”.



“La etiqueta ya no se impone y la corbata se está usando para eventos muy formales, como matrimonios y cocteles”, agrega. “En mi opinión, creo que no se debería abandonar porque aporta elegancia y seriedad a la vestimenta”, dice, y recalca que se trata de una tendencia coyuntural, pues observa que la gente muestra cierto interés por empezar a volver al glamur.

Aunque la ropa cómoda se impuso a raíz de la pandemia, el estilo más formal está regresando y con ello, el uso de la corbata. Foto: PxHere

Zafra está de acuerdo, tras notar un leve repunte en las ventas de corbatas.



“Volvemos otra vez a la figura del gentleman”, dice, aunque reconoce que “no se va a llegar al uso de hace 30, 40 o 50 años”.



De cualquier manera, no está dispuesto a permitir que la prenda desaparezca. “Tenemos que defenderla porque es el adorno del guardarropa masculino”, asegura.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN ESPAÑA.

