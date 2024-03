Pecados de moda: los errores que se deberían evitar a la hora de vestir

No usar la talla adecuada, comprar y no usar las prendas o ser víctima de las tendencias son por lo general algunos de los errores más comunes. Hablamos con varios referentes colombianos en materia de moda y estilo sobre cuáles son los pecados de moda que no se deberían cometer y qué tips sugieren.

Beatriz Arango, periodista de moda

“Me encuentro mucho con dos: seguir todas las tendencias y comprar porque se le vio lindo a. Son pecados que nos llevan a llenar el closet de piezas que nunca se van a usar. Eso desencadena en un no sé qué ponerme, es que a mí nada me queda bonito o no tengo figura de modelo. Es decir, en emociones y sensaciones de culpabilidad, de error y de una sensación interna que se convierte en un obstáculo que impide disfrutar la moda. Contrario, hay que preguntarse si esa tendencia realmente me gusta o con cuántas prendas las voy a combinar. Si cumplo el propósito de multiplicarla por tres, es decir, llevarla con otras tres prendas, le doy la bienvenida.

Ana Beliza Mercado, comunicadora y curadora de moda



“Creo que en la moda como tal no existen dos or don'ts. Lo más bonito de la expresión creativa es que realmente hay cabida para todo y en ese orden de ideas todo es válido en momentos determinados. Entendiendo eso creería que quizás sería no escuchar tu intuición. En este caso puntual no hay forma de “evitarlos” pues cada día, a la hora de escoger que nos vamos a poner por más propositivos o básicos que seamos, nos topamos con estas preguntas, ¿quién soy hoy?, ¿Qué quiero reflejar hoy? y ¿por qué o para qué? Y lo importante al final con estas respuestas que la moda articula para nosotros, es entender que no necesitamos aprobación de nadie diferente a nosotros mismos para vivirla a plenitud”.

Daniela Segura, Content Specialist de GoTrendier



“Usar tallas incorrectas puede acentuar áreas no deseadas del cuerpo, creando una apariencia poco favorecedora. Es fundamental encontrar prendas que se ajusten correctamente para realzar tus atributos de manera natural y brindarte comodidad y confianza. Coherencia de edad y espacios a la hora de vestir. Es crucial seleccionar prendas que se adapten, garantizando que tu estilo sea apropiado y refleje quién eres en ese momento y lugar. Mis tips para evitar errores serían conocer tu cuerpo y estilo, así se podrá tener piezas claves que hagan resaltar puntos fuertes, disimular áreas que quieras evitar que vean y lo más importante, mejorar la confianza a la hora de vestir”.

Jorge Malavé, estilista de moda



“Ser víctima de las tendencias. La evolución es importante tanto como ser fiel a uno mismo. Así que no se debe ser esclavo de las innumerables y muy veloces propuestas creativas de las temporadas. Otro ‘desliz’ es el exceso. El desequilibrio en ciertas situaciones puede librarse bien, pero en la mayoría de los casos no entender la armonía puede traer un gran desacierto. ¿Cómo evitarlos? Tener un estilo personal desarrollado es ser conscientes de cómo nos vemos y cómo deseamos que el entorno nos perciba. Comprender estas dimensiones te ayuda a mantener una relación balanceada. Las proporciones son vitales, y es la relevancia sensata y coherente (en algunos casos casi inexplicable) las que llevan a crear momentos memorables”.

Faride Ramos, diseñadora de moda



“No atarse a las tendencias, porque no todos los cuerpos son iguales y siempre algunas serán favorecedoras y otras no. También creer que vestirse de marcas y logos es sinónimo de buen vestir y poder, porque con esto se demuestra lo contrario. Mis tips serían conocer tu cuerpo, ser honesto con tus puntos frágiles y tus puntos poderosos, comprar de una manera consciente, no ser víctima de la tendencias, ser auténtico y no recurrir a la copia”.

Yuly Giraldo, asesora de imagen y personal shopper



“Nunca prohibo nada porque trabajo a partir del empoderamiento y el amor propio pero si hay algo que no recomiendo es el jean levanta cola con las tres costuras atrás y que no tiene bolsillos, los leggins muy apretados con blusas cortas y los jeans muy descaderados. Restan puntos en el ámbito corporativo. Se relaciona con otro pecado y es que nunca debemos usar nada que nos haga sentir incómodos. Hay que entender que la moda no necesariamente es para todo el mundo y lo importante es que siempre nos sintamos a gusto con lo que llevamos puesto. Mi recomendación es que si quieren usar este tipo de prendas, usarlas más holgadas y adecuar la moda al estilo.

Plus

Finalmente quise opinar al respecto y para mí un pecado de la moda es no comprar original o promover en redes sociales este tipo de productos. Las copias son imitaciones no autorizadas. Es un negocio ilícito que implica varios delitos, incluyendo la propiedad intelectual.

Camila Villamil Navarro

@camilavillamiln