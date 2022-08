Paula Torres es conocida en el mundo virtual como Paulette. La creadora de contenido de 28 años se ha posicionado como ‘la reina del misterio’ debido a los temas paranormales y enigmáticos que aborda en sus videos. Con más de seis millones de suscriptores en su canal de YouTube, Paulette ha publicado tres libros, siendo el más reciente Bitácora de regreso a casa, un viaje que emprendió hacia el amor propio.



Con capítulos dedicados al éxito, la salud mental, los miedos y los sueños, les habla especialmente a los jóvenes de la importancia de tener un plan de vida y creer en sí mismos. En entrevista, la creadora de contenido habló sobre esta publicación con el sello juvenil Montena, de Penguin Random House.



¿Por qué cambiar la dirección del misterio al autoconocimiento?



El año pasado pasé por muchos procesos personales y fui muy abierta con eso en mis redes sociales. A la gente le llamó la atención y me pedían que siguiera hablando de esas cosas. Me di cuenta de que muchas personas pasaban por lo mismo, pero no tenían con quién hablarlo, se sentían mal, y cuando empezaron a sentir que alguien que les hablaba pasaba por lo mismo sentí que era el momento de hablar de eso a profundidad. La vida también es un misterio, no solo lo oscuro y lo paranormal.



¿Eso quiere decir que su contenido en redes también va a cambiar?



La verdad de un tiempo para acá siento que la vida me ha llevado a un lado más lumínico, precisamente hago cosas de misterio para que la gente les pierda el miedo, pero sí, mi idea es llevar más luz.



Convertir esas experiencias en un libro es diferente a mostrarlo en redes sociales, ¿qué fue lo más difícil al cambiar de formato?



Siento que era más difícil, pero no me daba pena contarle cosas a la gente, sino que mi familia lo leyera. Con el trabajo en redes estoy acostumbrada a que hay gente a la que le gusta y gente a la que no. No voy a detenerme si sé que le puedo aportar a alguien un apoyo.

Siento que la gente de mi edad lo comprende bastante, pero lo más importante para mí es que lo lean personas que lo necesitan en este momento, que buscan ese camino tan complejo al amor propio FACEBOOK

¿Contó con asesoría profesional o son solo experiencias personales?



Para Bitácora de regreso a casa tuve más ayuda que en mis dos libros anteriores. En este caso fue de terapeutas y personas que saben más del tema personal, del cerebro, de las emociones y por eso lo pude plasmar allí de una forma más certera.



¿Por qué se inclinó por este formato más participativo en el que invita al lector a escribir en el libro?



Yo siempre quise hacer algo tipo journal, en el que tú participas, esos libros me gustan mucho. Siento que se hace más íntimo cuando cuentas algo, pero también les preguntas cuáles son sus sueños, sus miedos, porque quería que la gente se pusiera en ese papel de leer y pensar en qué les gustaría mejor.



¿Qué significó el viaje que hizo a Estados Unidos?



A este viaje le dedico un capítulo entero y va acompañado con muchas fotos y relatos de lo que viví. Fue una experiencia que me cambió la vida y fue clave para escribir esta bitácora.

"Siento que toda nuestra vida estamos persiguiendo el amarnos a nosotros mismos y creo que es una de las lecciones más difíciles", dijo la youtuber. Foto: Cortesía Paulette

Con una comunidad en línea tan grande y tan variada, ¿a quién va dirigido este libro?



Las edades de mis públicos son entre 18 y 34 años y lo hice pensando en eso, pero también en todas las personas que están pasando por un momento difícil, que no entienden lo que les pasa y eso no tiene edad. Siento que la gente de mi edad lo comprende bastante, pero lo más importante para mí es que lo lean personas que lo necesitan en este momento, que buscan ese camino tan complejo al amor propio.



¿Cuánto tiempo tomó la elaboración del libro?



Me demoré más haciendo este que los otros dos libros, porque siento que uno habla de uno mismo es muy difícil. Había momentos de inspiración en los que me sentaba y escribía un montón de cosas, pero también estaba pasando por muchos momentos en los que no podía seguir escribiendo porque lloraba, entonces me demoré más o menos un año haciéndolo.



Los libros de influenciadores suelen recibir bastantes críticas, pero usted ya va por el tercero, ¿cómo ha sido la recepción de tus títulos?



Es chévere demostrarle a la gente que no hacemos cualquier cosa. La gente no se da cuenta de que esto está desde toda la vida, los presentadores de televisión también sacaban libros y el contenido ligero ha existido desde siempre, solo que ahora está en redes sociales. A mí me encanta escribir, pero quiero estudiar y prepararme para hacer una novela, por ejemplo.



El libro de 232 páginas invita al lector a escribir sus miedos, sus sueños y a emprender su propio camino al amor propio. Foto: Cortesía Penguin Random House

¿Cuál es su sueño como escritora?



Yo soy como Adele, que voy sacando proyectos con la edad. Cuando esté más grande y más alejada de redes sociales me gustaría hacer una novela de ficción en un mundo como el de Harry Potter, porque soy muy fan, pero eso ya sería más lejano.



¿Qué mensaje quiere dejar con Bitácora de regreso a casa?



Siento que toda nuestra vida estamos persiguiendo el amarnos a nosotros mismos y creo que es una de las lecciones más difíciles, entonces si buscan una herramienta para sentirse un poco más amados a sí mismos, sobrepasar algo difícil, creo que es una buena herramienta para mirarse a través de experiencias mías, pero saber que no están solos en el proceso.



¿Quién era Paulette cuando empezó y quién es hoy en su viaje de regreso a casa?



Es difícil porque cuando hablo de Paulette es como hablar de alguien más. Yo siento que somos lo mismo, pero a la vez no. Ella es ese lado serio, informativo, y Paula es esta persona infantil, chistosa, enamoradiza e inocente, y son los dos contrastes. Era mucho más Paula al inicio, pero Paulette me ha dado esa fuerza a través de su imagen. Cada vez nos vamos convirtiendo en una sola y ahora soy una versión mejorada.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

​REDACCIÓN VIDA

