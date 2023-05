Paula López Espinosa es genuinamente generosa con las causas que le importan. Basta pasar con ella unas horas para darse cuenta de que tiene en la punta de la lengua la pregunta: “¿Cómo puedo ayudar?”. La escritora de literatura espiritual vino a Bogotá a promover su libro, Mis respuestas para el alma. En un diálogo íntimo, confiesa que su día comienza hablándole a Dios. “Converso con Él antes de levantarme de la cama y le pido que me ayude a organizar mi día para que me rinda y sirva”, dice con convicción.



(Le puede interesar: La revolución espiritual ya está aquí).

Su vocación de servicio no es una fachada vanidosa, de eso da fe su hoja de vida. Fundó Emaús en Colombia, Jóvenes del Cenáculo y Casa de Paz, una especie de hospital del alma para soldados heridos. Es magíster en liderazgo de la Universidad de Harvard y conferencista de HiCue Speakers.

Fue inicialmente publicada por la editorial Penguin Random House y hoy vende en las librerías más prestigiosas del mundo hispanoparlante. Dicta talleres que llegan a más de doce mil personas anualmente y fue reconocida como una comunicadora en espiritualidad universal por el papa Francisco. Es además magíster en Gemología y diamantes y fue por años una exitosa joyera.

Facebook Twitter Linkedin

Paula López es magíster en liderazgo de la Universidad de Harvard y conferencista de HiCue Speakers. Foto: Particular

Entre los tres y seis meses me hicieron tres cirugías. A mis padres les dijeron que tenía un 5 por ciento de posibilidad de vivir FACEBOOK

TWITTER

Es valiente, pero llegar ahí fue el resultado de dolorosas batallas personales.

Al nacer fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular en el aparato digestivo. “Entre los tres y seis meses me hicieron tres cirugías. A mis padres les dijeron que tenía un 5 por ciento de posibilidad de vivir”. Su padre, el empresario Byron López, y su madre, la política María Paulina Espinosa, alcanzaron a pensar que perderían a su bebé. La niña sobrevivió, aunque a lo largo de su vida ha tenido que ser sometida a muchas cirugías. Los doctores salvaron su cuerpo, pero no evitaron las heridas que le marcaron el alma.

(Le recomendamos: Las mujeres que luchan para que la Inteligencia Artificial no tenga un sesgo patriarcal).

“Hoy entiendo que en mis primeros meses de vida me sentí abandonada en quirófanos. En esa época no creían que los niños tan pequeños sintieran angustia y soledad. Yo pasé muchos momentos sola cuando bebé, luchando contra la muerte. Eso me generó una herida de abandono”. Desde que tiene uso de razón, convive con la muerte. “He tenido muchas conversaciones con la muerte. Le he dicho que no me quiero ir de este mundo porque tengo una misión importante que estoy tratando de cumplir, a pesar de mis batallas biológicas y espirituales”, relata.

Facebook Twitter Linkedin

Fundó Emaús en Colombia, Jóvenes del Cenáculo y Casa de Paz, una especie de hospital del alma para soldados heridos. Foto: Particular

La herida de abandono se volvió a manifestar a los 21 años en Roma, cuando una nueva crisis de salud la obligó a enfrentarse otra vez a la muerte. “Me tocó un doctor muy cruel”, recuerda de esas horas, sola en un país extraño, en las que se debatía entre la vida y la muerte. A sus padres les tomaría más de diez horas llegar a su lado, “El médico me dijo que si los esperaba, encontrarían mi cadáver”.



Se sometió a una cirugía de 18 horas y recuerda el instante en que despertó. “Veía todo borroso, pero sabía que mi papá y mi mamá ya estaban ahí. Tenía sondas y tubos por todas partes y lo único que distinguía eran unas pepas verdes. Después supe que era un collar de esmeraldas que me había traído mi papá”.



Su sanación la llevó a desarrollar y compartir un método para trascender espiritualmente, al que llamó ‘Cómo pulir el diamante de tú alma’. Paula se formó en logoterapia con Victor Frankl, un sobreviviente del Holocausto que creyó en la sanación a través del sentido de la vida.

(Además: 'El haber tenido a mi hijo a los 46 años me ha ayudado. La edad te da otra perspectiva').

“El mundo atraviesa una pandemia espiritual. Es una batalla entre el ego y el espíritu. Lo único que nos aleja de ganar esa batalla es la soberbia” FACEBOOK

TWITTER



Se certificó como coach en el método de Harvard, que estudia las heridas de la infancia que siguen activas. Durante la pandemia se especializó en el eneagrama de la personalidad, un método que reconoce nueve tipos de personalidades, y el sistema permite conocer comportamientos, miedos, potenciales y heridas. Con esas tres certificaciones creó su propio método, reconocido mundialmente.

Si bien vino a Colombia a promover su libro y a apoyar el emprendimiento de sus dos hijas, Valerie y Verónica Behar, Paula, quien tiene un tercer hijo llamado Simón, terminó siendo parte de un hito en el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Fue invitada a ser miembro de la junta directiva de la Zona Lavanda, donde atienden a pacientes con condiciones de salud mental.

Facebook Twitter Linkedin

, ‘Mis respuestas para el alma’, Editorial Sin Frnteras. Foto: Particular

Además de hacer una donación a la Zona Lavanda, Paula dio charlas sobre su método y expuso una de sus principales creencias: “El mundo atraviesa una pandemia espiritual. Es una batalla entre el ego y el espíritu. Lo único que nos aleja de ganar esa batalla es la soberbia”. Ser parte del nuevo esfuerzo en salud mental la conmueve profundamente, pues la iniciativa en parte es por el esfuerzo de su amiga Silvia Gastelbondo tras el suicidio de su hijo.

(Lea acá: La inspiradora historia de la mamá del Borrego, la 'Tiktoker' de recetas culinarias).



Ver materializado el dolor de esa madre en una obra que llega a muchos es justamente la misión que Paula le pide a la vida que le dé tiempo de cumplir. “El dolor da frutos y puede ser fértil. Si transformamos nuestro dolor y hacemos de él una victoria personal, podemos sanar y crecer como individuos, familias y comunidad”, concluye la ‘enfermera de almas’, quien tocó muchas almas en su paso por Bogotá.

DORA GLOTTMAN

PARA EL TIEMPO

Más noticias