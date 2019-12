'Mi marca es un lujo asequible': Paris Hilton

Con 38 años, Paris Hilton ha mantenido, como ella misma dice, su gran imperio. Esta socialité, empresaria, modelo, actriz, cantante y DJ estadounidense, bisnieta de Conrad Hilton, fundador de la cadena de Hoteles Hilton, se dio a conocer por su aparición en la serie de televisión The Simple Life en 2003 y de ahí en adelante se convirtió en un ícono pop que inventaría parte de las reglas de lo que hoy conocemos.

Fue la creadora de las famosas selfies, es considerada por muchos como la primera celebridad digital (quien además popularizó a muchas otras) y uno de los íconos de moda de la década de los 2000. Polémica y con su estilo extravagante y a la vez “girly”, la creadora de la frase “that’s hot” hoy en día sigue vigente.



En septiembre de 2019 el mundo conoció que con la muerte de Barron Hilton, abuelo de Paris, solo el 3% de su fortuna sería heredada a su familia mientras que el 97% restante a su fundación filantrópica. En 2007 el mismo Barron anunció que ninguna de las hermanas Hilton verían nada de la fortuna. ¿La razón? Los constantes escándalos de los que tanto Paris como Nicky fueron protagonistas. Sin embargo, desde el inicio Paris supo sacarle provecho a su fama y hoy en día cuenta con 19 líneas de productos que se venden en todo el mundo.



Fue precisamente un nuevo lanzamiento el motivo por el cual Paris Hilton visitó Colombia. La celebridad estuvo en Bogotá para presentar la nueva colección de su línea Paris Hilton Footwear llamada “Happening”, la cual cuenta con más de 100 referencias de zapatos como tacones, botines y tenis y se puede conseguir en AKA, Spring Step y Dafiti.



¿Cuáles son los aspectos más destacados de su nueva colección Happening?



Estoy obsesionada con esta nueva colección porque amo todo lo que tenga que ver con los metalizados y por supuesto, el icónico logo de Paris. Cuando mis fans compren mis productos quiero que realmente vean que es algo mío entonces siempre me encanta dejar esa impresión, porque de eso se trata.



Amo eso y amo las botas negras que son muy tiernas. Entonces realmente me encanta tomar los estilos pasarelas porque viajo por todo el mundo, voy a tiendas de zapatos y veo zapatos de 2 mil dólares y lo que quiero es que mis fans sean capaces de comprar ese mismo tipo de estilos pero a precios pagables. De esto pienso que se trata mi marca, es un lujo asequible.



¿Entonces usted participa en el proceso de diseño?



Sí. Estoy involucrada en un 100%. En cada diseño, en cada estilo, en todo. Nada pasa sobre mí, hago todo.



¿Qué hace a los zapatos de Paris Hilton especiales?



Especiales porque yo estoy (risas) y son divertidos, a la moda, cómodos, y lo más importante es el tema del precio. Realmente quiero hacer cosas que todo el mundo pueda ser capaz de disfrutar, entonces eso es lo más importante para mí. Hay muchas marcas que sus precios son ridículos por lo que realmente son. Quiero que las personas se sientan capaces de sentirse a la moda y capaces de tener y comprar todos los zapatos que quieran.



Hablando de sostenibilidad en la moda, ¿es Paris Hilton Footwear una marca amigable con el medio ambiente?



Sí, por supuesto. Algunos de los productos que tenemos son reciclables y así mismo lo que usamos. Tampoco usamos nada de pieles de animales o algo que venga de los animales porque soy una gran amante de los animales y es algo en lo que soy muy estricta en todas mis líneas de productos. No quiero nada que venga de los animales para usar.



¿Ha tenido la oportunidad de visitar las fábricas en donde hacen sus zapatos u otros productos?



Voy a las diferentes reuniones de diseño y he estado en las fábricas pero mi agenda es muy ocupada. Tengo a mi equipo de diseño, nos reunimos en mi casa y en la oficina, pero sí, hemos ido a las fábricas juntos.



¿Qué aspectos de la responsabilidad social involucran en la creación de sus productos?



Principalmente hago la parte creativa y todo eso entonces hay alguien más que se encarga de esa parte. Pero sé que todo lo que nosotros hacemos es de calidad asombrosa y con buena intención.



Usted tiene una extensa línea de productos como fragancias, ropa y zapatos. Hay algún otro producto que le gustaría o tiene pensado diseñar?



Tengo acá mi fragancia número 25 que se llama Electrify y que sea mi fragancia 25 es como un sueño hecho realidad. Pero he hecho de todo, realmente no lo sé porque tengo 19 líneas de productos y hago de todo, desde zapatos, fragancias, productos para la piel, ropa, joyas, bolsos, gafas, ropa para perros, ropa para bebés entonces he hecho



básicamente todo lo que te puedas imaginar. Entonces algo nuevo que estoy haciendo ahora es en el mundo de la tecnología. Básicamente son productos virtuales que puedes comprar en mi mundo de realidad virtual.



Por: Camila Villamil

@camilavillamiln