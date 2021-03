Las colecciones más destacadas de la Semana de la Moda de París

La edición de otoño-invierno 2021/2022 de la Semana de la Moda de París se celebró casi en su totalidad con desfiles virtuales y la participación de más de 90 marcas que hicieron parte del calendario oficial de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). (Vea también: Así fue la Semana de la Moda de Milán otoño/invierno 2021)

Tras 10 días de pasarelas digitales, el importante evento llegó a su fin, dejando nuevos debuts en la industria y tendencias que hablan de sostenibilidad, libertad, nostalgia del pasado y un futuro optimista. A continuación, le contamos las propuestas más destacadas.

El debut de la uruguaya Gabriela Hearst en Chloé

El día en el que Gaby Aghion, la fundadora de Chloé, cumpliría 100 años, la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst presentó su primera colección como directora creativa de la firma francesa. “From Gaby to Gabi” mencionó Chloé en sus redes sociales.



La colección debut, que fue revelada en un desfile de noche, en una calle parisina y al ritmo de la cantautora colombocanadiense Lido Pimienta y “Matador” de Los Fabulosos Cadillacs, incluyó elementos que representan la estética de la casa como prendas con aires bohemios en tonalidades tierra.



La sostenibilidad también hizo parte de la propuesta con ponchos elaborados con cashmere reciclado y bolsos vintage que fueron rediseñados con materiales sobrantes.

Courrèges estrena director creativo

Courrèges, la firma creada por André Courrèges, uno de los diseñadores franceses más importantes y revolucionarios del siglo XX, estrenó director creativo.



En el marco de esta edición de la semana de la moda de París, el diseñador belga, Nicolas Di Felice, presentó su primera colección para la casa reviviendo la esencia de Courrèges con siluetas estructuradas y un material de origen vegetal que reemplaza el uso del plástico.



En una entrevista con la revista Vogue, el diseñador dijo que uno de sus principales objetivos es hablarle a los más jóvenes. “No tiene sentido vender ropa demasiado cara para ellos. Hemos desarrollado un nuevo vinilo ecológico aumentando el poliuretano de base biológica reciclado al 70 por ciento. Este tejido fue creado originalmente por Courrèges en la década de 1970 y hemos bajado el precio de las chaquetas de vinilo”.



Vale la pena mencionar que Di Felice trabajó previamente con Nicolas Ghesquière en Balenciaga y Louis Vuitton.(Le puede interesar: 5 claves para ser ‘buenos’ consumidores de moda)

“Se cancela el desfile de Loewe”

Loewe y su director creativo, Jonathan Anderson, optaron por mostrar su nueva colección a través de la prensa escrita el día en el que el desfile debía realizarse.



Por medio de un suplemento de periódico y dando continuidad a “Show In A Box”, una de sus presentaciones el verano pasado, Anderson ha bautizado esta iniciativa como “A Show In The News”.



Al respecto la firma comunicó: “la moda es un momento en el tiempo, intrínsecamente conectado a un periódico, que sirve como registro del ahora”. El suplemento despliega imágenes de los próximos looks que la firma propone para otoño-invierno 2021, acompañados de una exclusiva vista previa de The Affair, la última novela de la autora Danielle Steel.



En cuanto a la colección, esta “transmite la alegría y la electricidad de hacer moda: la idea de vestirse como un acto audaz. Una paleta de tonos acrílicos estalla sobre siluetas abstractas”, dijo la casa de lujo.

El nuevo romanticismo de Giambattista Valli

Para el otoño/invierno 2021 Giambattista Valli propone una colección que combina la elegancia de París con la vitalidad de Roma, a partir de la exploración de nuevas siluetas que, si bien conservan el espíritu romántico de la firma, esta vez se minimizan.



La musa que inspiró a Valli fue Paolina Borghese Bonaparte, una mujer que, según explicó la firma, “fue adelantada a su tiempo y encarnó a la perfección el equilibrio entre las culturas italiana y francesa y cuyo espíritu se aplica a la mujer Valli: una criatura progresiva y ecléctica completamente independiente en su sentido del estilo”.



La colección incluyó vestidos de fiesta y conjuntos en tonos como negro, blanco, rosa y rojo. También se vieron estampados florales, mangas con volumen, bordados y los característicos lazos.

El mundo de los cuentos de hadas, según Dior

En una pasarela sin público que tuvo lugar en la Galería de los Espejos, del Palacio de Versalles, la casa Dior reveló su colección de otoño-invierno 2021, con la cual, Maria Grazia Chiuri, directora creativa, explora el mundo de los cuentos de hadas.



“A través de una red de símbolos, el cuento no es solo un medio de evasión; también sirve para desafiar y revisar estereotipos y arquetipos”, señala la firma en las notas de prensa.



Varios elementos fueron reinterpretados por la diseñadora italiana, entre ellos los uniformes de los soldaditos de plomo y las capas y abrigos que lleva Caperucita Roja.



El negro también se impuso en una variedad de piezas como la chaqueta Bar, así como los cuellos blancos, las pecheras con bordados ingleses y los calcetines blancos. Para cerrar, aparecieron los vestidos de noche - dignos de princesas - en capas de tules.

Viajar, incluso a la luna: la propuesta de Balmain

Nuevamente Balmain y su director creativo Olivier Rousteing hicieron soñar a los amantes de la industria de la moda, esta vez con una colección que tomó como referencia al mundo de los viajes.



Presentada en un video, la nueva propuesta se inspira en "el impresionante poder que tienen los viajes para abrir las mentes, levantar el ánimo y reunir a aquellos que se han mantenido separados, ya que todos esperamos que pronto lleguen días mejores”, publicó la firma en su cuenta de Instagram.



Los modelos caminaron por las alas del avión, el parking y una pasarela con la luna de fondo con prendas de color neón, efecto metalizado, diseños con aires navy y pieles.

Chanel y la elegancia parisina

La colección de otoño-invierno 2021/2022 que presentó Chanel es una mezcla de dos influencias: el ambiente de las vacaciones de esquí y la elegancia parisina desde la década de 1970 hasta ahora.



Teniendo como punto de partida dicha inspiración, la casa francesa hizo una apuesta por las transparencias, su icónico tweed y los tops bandeau.



“Quería algo cálido, animado. Me imaginé a las modelos haciendo un desfile por sí mismas, yendo de habitación en habitación, cruzándose en escaleras, amontonando sus abrigos en el guardarropa y subiendo al siguiente piso para cambiarse ", dijo Virginie Viard, directora artística de Chanel.



La colección fue presentada mediante un fashion film, obra de los fotógrafos holandeses Inez & Vinoodh.

La dulce extravagancia de Paco Rabanne

Ornamentación y extravagancia son dos palabras que definen la propuesta de Julien Dossena, director creativo de Paco Rabanne, para la próxima temporada. La colección titulada “Your Room, Your Dreams” (tu cuarto, tus sueños), es protagonizada por los adornos y los detalles llenos de brillo.



En una entrevista con el diario La Vanguardia, el diseñador dijo: “Esta colección está pensada para reencontrarnos con ese placer de arreglarse para uno mismo. Esa sensación que uno tenía cuando era adolescente y se pasaba horas y horas en la habitación probándose prendas y divirtiéndose con todo ese ritual”.



Además de la opulencia y el glamour del brillo, se destacan otros elementos como las pieles sintéticas, estampados de cuadros de Príncipe de Gales y las prendas en terciopelo.

Viajar incluso sin salir de casa: la propuesta de Louis Vuitton

Para cerrar con broche de oro esta edición de la Semana de la Moda de París, Louis Vuitton nos transportó, a través de la virtualidad, al Museo del Louvre para presentarnos su nueva colección de otoño-invierno 2021/2022, con la cual, Nicolas Ghesquière, director creativo, mantiene el espíritu viajero de la firma francesa.



“No es necesario aventurarse a ir muy lejos para crear la impresión de estar viajando”, afirmaron. Además de las mezclas de estampados, volúmenes marcados y faldas en tul, la colección incluyó estampados y una línea de bolsos de la nueva colección cápsula en colaboración con la casa artística Fornasetti.



“Es una historia de conquista - de cuerpo, corazón y mente - en la que la humanidad es protagonista, en toda su elegancia funcional, dominio intelectual y seducción terrenal", mencionó la firma en un comunicado.

