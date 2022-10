El regreso a las oficinas se ha convertido en el ambiente propicio para que las relaciones sentimentales se desarrollen. Después de las incontables videollamadas sin cámara, los mensajes y correos electrónicos impersonales, encontrarse con antiguos y nuevos compañeros puede despertar sentimientos inesperados.



Iván Ricardo Ruiz, docente de la escuela de posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y magíster en psicología del trabajo y de las organizaciones, señala que “la cercanía entre los trabajadores puede ser más intensa si vienen de comunicarse solamente a través de un computador”.



Y en la misma línea, Angie Katherine Vargas, psicóloga clínica de Psicotools, afirma que “volver a estar en contacto con las personas puede generar un aumento de las relaciones amorosas en el trabajo”.



Incluso, una encuesta de Ashley Madison –sitio web de citas para personas casadas– sobre el retorno a los lugares de trabajo arrojó que el 50 por ciento de los hombres están interesados en tener una aventura; mientras que el 60 por ciento de las mujeres consideran que no es inteligente mezclar negocios con placer.



Y aunque hay opiniones divididas al respecto, controlar la atracción y los procesos bioquímicos que desencadena es difícil de evitar, apunta Vargas.

¿Están prohibidas las relaciones sentimentales en el trabajo?

"Prohibir las relaciones amorosas en el entorno laboral es inmiscuirse en escenarios de carácter personal en los que no tiene incidencia el poder de subordinación del empleador", afirma Jiménez. Foto: iStock

Tener una pareja en el trabajo puede resultar problemático para todos los involucrados. Ejemplo de ello es el escándalo que le costó el puesto a Mauricio Claver-Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien supuestamente favoreció a una subordinada con la que tenía una relación amorosa aumentándole el salario.



Aunque esto no sucede en todos los casos, el amor y el trabajo son una mezcla difícil de sobrellevar.



Por esto, en algunas empresas las relaciones entre colaboradores están prohibidas, pero ¿realmente es evitable que surjan vínculos entre compañeros de trabajo? Para la psicóloga Vargas, el enfoque no debe estar puesto en evitarlas, mucho menos en prohibirlas, sino en manejarlas.



“La vida afectiva es inmensamente compleja y generar vínculos, ya sean de amistad o amorosos, va en el ser humano. En ese sentido, evitarlo es altamente complejo. Las empresas pueden tener sus políticas, pero en la fase de enamoramiento, por ejemplo, hay efectos a nivel neurobiológico que se activan y eso es muy difícil de evitar”, explica.



Por su parte, Ruiz añade que las relaciones hacen parte de la vida personal y, por lo tanto, no son un ámbito en el cual las organizaciones puedan inmiscuirse en profundidad. Y concuerda con la psicóloga en que se deben gestionar para que no tengan consecuencias negativas en el entorno laboral.



Para eso, los profesionales recomiendan a los empleadores echar mano de herramientas como el código de ética de la empresa, en el que se pueden estipular reglas como reportar la relación ante el departamento de Recursos Humanos, o limitar las expresiones afectivas en el lugar de trabajo.



Iván Camilo Jiménez Uribe, profesor de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Javeriana y fundador de Ale Consultoría con Propósito, asegura que una comunicación sincera entre empleador y empleados es fundamental en estos casos, pues “ocultar la relación puede prestarse para malentendidos, y el 'chisme de pasillo' puede generar más daño que una relación”.



Pero, incluso con medidas para mitigar su impacto, las relaciones no están exentas de problemas que pueden afectar el desempeño de los involucrados y a su entorno.



Entonces, también es relevante el manejo emocional de cada persona. Vargas lo ejemplifica de la siguiente manera: “Si una persona en el trabajo está interesada en alguna de las dos personas de la relación, se pueden generar celos, y eso sin duda afecta a la empresa e impacta en el clima laboral”.



Además, los riesgos aumentan si la relación se da entre un jefe y una persona que está a su cargo, pues, como en el escándalo que salpica a Claver-Carone, se genera un conflicto de intereses.



Jiménez menciona que “una relación de amor entre quien gerencia la empresa y quien le asiste de manera directa en sus funciones, o entre quien lidera un grupo de trabajo y alguna de las personas a su cargo puede violar el deber de fidelidad y lealtad hacia el empleador. Para esto, las empresas acuden a políticas internas sobre conflictos de intereses”.

¿Cómo se deben abordar las relaciones en el trabajo?



El docente Ruiz explica que se debe tener en cuenta que existen tres tipos de relaciones:



1. De poder, en la que una persona ejerce una influencia sobre otra.

2. Transaccional, en la que una de las dos partes tiene un objetivo y la otra una utilidad,

3. Amorosa, que involucra sentimientos y se proyecta a mediano o largo plazo.



El magíster en psicología del trabajo y de las organizaciones resalta que esta última incluso tiene resultados positivos para la empresa, pues aumenta la motivación y mejora el desempeño de los involucrados.



Por sus múltiples implicaciones, las organizaciones deben brindar espacios de escucha y resolución de conflictos para abordar estos casos, pero se necesita compromiso de quienes encuentran el amor en su lugar de trabajo.



Vargas recomienda a los involucrados tener una comunicación asertiva y fortalecer su capacidad para diferenciar tanto el entorno como a las personas y “entender que en mi entorno laboral mi prioridad es cumplir con mi función y que hay entornos más óptimos para la intimidad”, concluye.



