Como parte de las acciones impulsadas por la empresa de productos de belleza ésika con la campaña 'La confianza nos queda bien', la actriz y bailarina Carolina Ramírez impulsará a las mujeres a resaltar los rasgos que más aman de sí mismas, a través de una transmisión en vivo que se realizará hoy, a las 6 p. m.



Aprender a conocerse y sentirse bien por dentro y por fuera es fundamental para ser su mejor versión, es el tema que la campaña quiere fortalecer. Ramírez, hablará con las participantes sobre temas de empoderamiento, fortaleza y valentía.



Carolina Ramírez, actriz y bailarina Foto: Particular

"No hay arma más poderosa que el amor y no hay batalla más compleja que la de la autoconfianza y el amor propio. Solo en nosotras mismas está la fuerza necesaria para superar barreras, reafirmar quiénes somos y dónde queremos estar”, asegura Carolina.



Mariana Uribe Arango, Consumer Engagement Director de ésika, invita a unirse al ingresando a www.esika.com. “Con este tipo de actividades queremos lograr que cada mujer sienta absoluta confianza de su belleza única y aprenda a resaltar sus propios rasgos, esos que hacen que ella misma se sienta bella y ¡logre su mejor versión! Porque no hay nada que nos haga más bellas que el poder de conocernos y confiar en nosotras mismas”, asegura.



En este encuentro virtual, invitará a las latinoamericanas a que se sientan seguras de su belleza única porque no hay nada en el mundo que las haga más poderosas que la confianza en sí mismas, asegura el comunicado de prensa.

