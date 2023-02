Nacido en España y radicado en París, Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne, fue uno de los diseñadores más visionarios e influyentes del siglo XX. Su madre era costurera principal del famoso modisto español Cristóbal Balenciaga y, aunque inicialmente estudió arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, su carrera en la moda comenzó a principios de la década de 1960 con una colección de accesorios de plástico que vendía a las casas de alta costura. También le vendía joyas, corbatas y botones a Christian Dior, Yves Saint Laurent y Pierre Cardin.



Sus inicios en la industria fueron el punto de partida para una carrera que estuvo marcada por la experimentación, la construcción innovadora y el uso de materiales poco convencionales. Mientras otros diseñadores de la época que también apostaban por la moda futurista y la estética espacial –como Pierre Cardin y André Courrèges– a través de la implementación de técnicas tradicionales de alta costura, Rabanne empleaba métodos inexplorados y utilizaba materiales industriales de la posguerra.

Su primera colección, Twelve Experimental Dresses, vio la luz en 1964. Dos años después presentó una de alta costura denominada Twelve Unwearable Dresses. Esta incluye un vestido que como señala el archivo del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, es un diseño micromini escultural construido con placas de aluminio cuadradas y rectangulares unidas con anillos de metal.

"No todo el mundo puede ser una estrella. Hay que ser muy listo (...) Lo esencial es que hablen de ti, diferenciarse de los otros. No copiar nunca", aseguraba Rabanne. Foto: AFP

Según una publicación de AFP, “el show, provocador, presenta por primera vez en la pasarela modelos negras, que bailan con los pies desnudos. El éxito es fulminante. Pero sus primeros vestidos metálicos pesan más de 30 kilos”.



Rabanne también utilizaba otros materiales que no se consideraban dignos de la alta costura como el latón, papel, plástico, rodio y el rhodoïd (acetato de celulosa). En algunas creaciones los unía con el cuero, lana o pieles. Además de vestidos, principalmente cortos y de cortes rectos, sus colecciones incluían otras prendas como jerseys o camisas de malla. Otro de sus diseños emblemáticos, que hace parte de la colección mencionada anteriormente, es un minivestido con discos de plástico iridiscentes y anillos metálicos. Es por eso que Coco Chanel le denominaba el “metalúrgico de la moda”, según la revista Vogue.

Entre sus clásicos están los minivestidos metálicos o con discos de plástico iridiscentes y anillos metálicos Foto: AFP



Fue así como Rabanne produjo creaciones que no solo marcaron historia sino que también revolucionaron la moda y propusieron una nueva forma de expresión. Entre las personalidades de la época que se dejaron seducir por su propuesta están la actriz y cantante Jane Birkin, la modelo Jackie Bowyer, la cantante francesa Françoise Hardy y la actriz Brigitte Bardot. Otro de sus grandes momentos fue cuando vistió a Audrey Hepburn en la película Dos en la carretera, en 1967, y cuando diseñó el vestuario de Barbarella, película que fue lanzada en 1968 y protagonizada por Jane Fonda.



Antes de finalizar la década, en 1969 también presentó el bolso 69, uno de los modelos más icónicos de la firma y entró al mundo de la perfumería, de la mano de Puig (propietario de las divisiones de moda y fragancias de la firma), con el lanzamiento de Calandre, cuyo significado en francés es rejilla del radiador del automóvil. Esta fue construida en torno a una intensa y sorprendente nota metálica-floral. Un par de años después revolucionaron la perfumería masculina con Paco Rabanne Pour Homme. Con el paso de los años llegaron 1 Million, Lady Million, Invictus y Olympéa.



Era un hombre místico que aseguraba estar en contacto con otras dimensiones. Publicó varios libros sobre sus experiencias paranormales y defendía haber tenido varias vidas: haber conocido a Jesús, a Luis XIV, haber visto extraterrestres y haber asesinado a Tutankamón. Alguna vez mencionó que “la moda le permitió ganarse la vida, pero no era realmente su centro de interés”.



Después de ser merecedor de varios premios y reconocimientos, en 1999 el diseñador anunció su retiro de la alta costura y progresivamente de la moda. La firma continuó tanto con la división de perfumería como con la de moda. Diseñadores como el indio Manish Arora o Lydia Maurer pasaron por la dirección creativa de la casa y después de casi una década con el nombramiento de Julien Dossena, en 2013 como directora artística de la línea femenina de prêt-à-porter, la moda volvió a Paco Rabanne y actualmente presentan las nuevas colecciones en la Semana de la Moda de París.



“Desde looks caracterizados por la naturalidad urbana hasta creaciones mixtas con guiños al mundo de la cultura y a tradiciones más formales, Julien Dossena ha reimaginado el espíritu vanguardista de Paco Rabanne para darle una nueva relevancia. Su atrevida visión para la casa innova a partir de la experiencia previa, conciliando una expresión sofisticada con la comodidad del día a día”, afirma Puig en su web. Por su parte, Dossena expresa: “Cuando pienso en Paco Rabanne, no pienso en el concepto retro; pienso en revolución, rebelión y renacimiento”.



Hoy la industria de la moda lo despide y recuerda su legado. El diseñador falleció en su residencia de Portstall (en la Bretaña francesa) a los 88 años pero él aseguraba tener en realidad 75.000.



“Su espíritu rebelde, radical, le dio un nombre aparte. Solo hay un Rabanne”, declaró José Manuel Albesa, presidente de la división de productos de belleza y perfumería de Puig, citado en un comunicado que anunciaba la muerte.



“Su fallecimiento nos recuerda de nuevo su enorme influencia en el diseño contemporáneo, un espíritu que pervive en la casa que lleva su nombre”, añadió Albesa.



Por su parte, la firma publicó en su página web: “La Casa de Paco Rabanne desea rendir homenaje a nuestro visionario diseñador y fundador, que falleció hoy a la edad de 88 años. Entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración. Estamos agradecidos con Monsieur Rabanne por establecer nuestra herencia de vanguardia y definir un futuro de posibilidades ilimitadas”.



Por el momento no se conoce si el diseñador tendrá algún homenaje en la Semana de la Moda de París, que comenzará el próximo 26 de febrero. Sin embargo la pasarela sigue confirmada para el miércoles 1 de marzo en donde la casa presentará su colección de otoño-invierno 2023-2024.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO- PARA EL TIEMPO

@CAMILAVILLAMILN

*Con información de AFP, EFE y Museo Metropolitano de Arte (MET).