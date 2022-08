Hoy debo confesarles algo que me sucedió la semana pasada. Estuve en un evento social, los cuales no frecuento mucho desde la pandemia. Al principio me sentí nadando en aguas desconocidas. Ver a las personas en carne y hueso y saludarlas me pareció algo que jamás hubiera aprendido.



No sabía si dejarme la mascarilla o quitármela; saludar de beso o simplemente con la mirada. Era increíble que todo lo que en mi vida había sido ‘natural’, ahora era tan difícil como armar un rompecabezas con partes faltantes.



Lea también: Cinco estrategias para aprender a controlar el apetito

Pero el cuento no va por ahí. Va por acá. A la distancia vi a una persona a quien en algún momento consideré una amiga… o por lo menos una conocida cercana. Al verla, le sonreí. ¡Y oh sorpresa: no me devolvió el saludo! Pensé que no lo había captado, así que lo intenté de nuevo, con una expresión aún más exagerada.



Nada. Minutos después se acercó y le dio un efusivo abrazo a la persona que estaba a mi lado. A mí me dio un frío “hola”. Ahí sí quedé petrificada. No supe cómo descifrar semejante ‘dureza’. Empecé a preguntarme: ¿sería por la pandemia?, ¿quizá porque yo tenía la mascarilla puesta no me reconocía?



La confusión me duró unos minutos, hasta que recordé que hacía algún tiempo yo no le había hecho un favor que, sinceramente, no podía hacerle. Con este recuerdo de haber puesto límites, sumado a mi necesidad de complacer y agradar permanentemente, sentí que me faltó la respiración.



Siga leyendo: Mujeres wayuu vestirán árboles con sus tejidos tradicionales



Me cuestioné con angustia existencial: ¿será posible que ya no le caiga bien a esta persona? La respuesta ha sido una liberación para mí y se la quiero compartir.



No, no le caigo bien. ¡Y no pasa nada! Esta frase es fácil de decir, pero no de sentir. La mayoría no estamos cómodos con la sensación de no ser aprobados por otros.



Más allá, muchos derivamos nuestra personalidad a este preciso hecho. Querer ser ‘monedita de oro’ nos obliga a vivir con el miedo constante a defraudar y nos hace perdernos a nosotros mismos.



Además: Conozca cuáles son los pasos correctos en una rutina diaria de cuidado facial

Además, por estar tan preocupada si yo le caía bien a ella, olvidaba cuestionarme si ella me caía bien a mí. Estamos tan empeñados en ser escogidos y aprobados, que olvidamos frecuentemente que nosotros también tenemos el mismo poder de veto a ciertas personas… y tampoco pasa nada.



Hoy les hago esta confesión para que no se ofusquen por no ser ‘monedita de oro’ y tampoco se desgasten la vida intentando serlo.



ALEXANDRA PUMAREJO. ​@detuladoconalex

Lea más noticias de Vida

- Estudiantes ganan premio por filtro de microplásticos hecho con musgo de páramo

- Las reformas y cambios que propone el informe de empalme en educación

- Nueva imagen del James Webb: el caos de la galaxia Rueda de carro