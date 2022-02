La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Anita Bhatia, aseguró este viernes que su organización está "muy preocupada" por la seguridad de las mujeres y las niñas en Ucrania y anunció que los trabajadores internacionales se quedarán para ayudar.



En una entrevista con Efe a su paso por España, donde se reunió con agentes sociales y del Gobierno, declaró que el ataque perpetrado por Rusia es "obviamente contra la soberanía de un país independiente" y ONU Mujeres ha decidido "quedarse allá y trabajar".



"Hay muchas necesidades humanitarias porque una guerra siempre afecta a la gente inocente, como parte de la ONU una gran parte de nuestro trabajo es asegurar que la gente puede vivir en paz y tener acceso a los servicios necesarios", subrayó.



Bhatia, de nacionalidad india, defendió además la vía diplomática frente a la bélica y aseguró que es "mejor que no haya militares" rusos en territorio ucraniano: "tienen que salir y tienen que tomar el camino de la paz y de la discusión y la diplomacia".

Una activista del movimiento de mujeres FEMEN posa durante su actuación frente a la estación central de trenes en Kiev, Ucrania, el 22 de febrero de 2022. Foto: EFE

Tras la pandemia, otro reto para las mujeres

La alta directiva de ONU Mujeres enumeró los grandes problemas que afrontan las mujeres del mundo tras la pandemia y mostró especial preocupación por las miles de mujeres que se vieron obligadas a encargarse de los cuidados durante la pandemia y tras ella no pudieron regresar al mercado laboral.



"Hemos visto que después de la pandemia ha habido un gran impacto en tres cosas, los ingresos, la salud y la seguridad", explicó. En esa línea, indicó que las mujeres vieron disminuir sus ingresos "porque en muchos sectores afectados por la pandemia, como el turismo o la hostelería, la mayor cantidad de empleos son de mujeres" y a su vez porque "hubo un incremento tremendo en el cuidado que hacen las mujeres".

"Ellas son las que se han tenido que quedarse en casa con los cuidados y hay muchas mujeres que no han vuelto a la fuerza laboral, de hecho están saliendo, eso nos preocupa muchísimo", explicó.

Violencia de género sigue

La representante india se detuvo también en analizar la situación actual de las mujeres respecto a las violencias que sufren diariamente y pidió "políticas públicas para atacar este fenómeno".



"Es complejo, no se resuelve solo hablando, necesitamos toda un estructura, Cortes especiales para que haya justicia rápida, leyes especiales y capacitaciones de jueces para que sepan cómo tratar un caso", solicitó.



Además estimó necesario que este tema esté presente en los colegios y que las nuevas generaciones estén más alerta: "hay que enseñar a los niños que hay cosas así y hay que luchar como seres humanos contra cosas así". Opinó también sobre que haya jóvenes que nieguen la existencia de la violencia de género, una actitud que tildó de "absurda e increíble".



"¿A dónde están mirando que no pueden ver que hay un problema muy grande en este tema?", se preguntó, al tiempo que demandó mayor participación del sector privado y los medios de comunicación para detener esta lacra. En esa misma línea estimó que la lucha contra estas violencias no puede recaer únicamente en las mujeres y deseó "hombres que hablen y sean un ejemplo para la sociedad" así como datos que muestren correctamente si suben las denuncias y los delitos.

Bhatia también hizo alusión a la expansión de la ideología de extrema derecha en todo el mundo y aseguró que "hay una relación con su pensamiento y el populismo". "En muchos países hay líderes -de extrema derecha- que son parte de un proceso democrático pero tienen tendencias no democráticas, esa democracia liberal que existe hoy en día viene con una posición contra las mujeres y es un tema sumamente preocupante".



Así, opinó que la "única forma de luchar contra eso es que la voz de otros partidos" sea "mucho más fuerte" y "asegurar" de esa manera "que siempre hay un enfoque sobre la igualdad de género" en las políticas y la sociedad.



