Ojo con sus prioridades / De tu lado con Álex

Este mundo moderno, en el que todo se debe mover a pasos acelerados, donde nuestras vidas privadas tienen que exponerse públicamente y en el cual buscamos intimidad a través de un aparato electrónico, ha logrado distorsionar nuestra visión de lo que es relevante y de lo que definitivamente no lo es.

Cuando estamos de viaje o viviendo una experiencia emocionante, en lugar de sentir, disfrutar y saborear el momento, nos importa más sacar fotos para subirlas a las redes y comprobarle al mundo que estamos felices. He visto a personas perderse completamente de lo que les pasa en la vida real, por maravilloso que sea, por estar editando las fotos para que queden “perfectas” en el mundo virtual.



Hay otros que se la pasan trabajando día y noche para “darles a sus hijos los bienes materiales que ellos no tuvieron” o buscando “ser exitosos”, y sin embargo no tienen tiempo para su vida de pareja o no comparten momentos con esos hijos que quieren consentir tanto. Han perdido de vista que no existe nada material que compense el amor ni el cariño de la presencia.



Tantos hemos reemplazado las llamadas de viva voz por emojis en un teclado, que por amorosos que se muestren, son impersonales y genéricos. Preferimos la rapidez y comodidad por encima de la calidez humana y las expresiones reales.

Muchos tomamos a la ligera que nuestros padres fueron quienes nos enseñaron y tuvieron paciencia infinita con nosotros… y hoy en día les hablamos con displicencia cuando no entienden la última tecnología o nos da pereza visitarlos porque repiten los mismos cuentos una y otra vez. Hasta tal vez preferimos evitarlos para no confrontarnos con la realidad de que todos, si somos afortunados, envejeceremos igual.



Creemos que permitirnos un momento de ocio es una pérdida de tiempo útil y no entendemos que hacer lo que nos genera felicidad y placer es una inversión en nosotros mismos, con infinitas repercusiones positivas.



Si seguimos concentrando en lo efímero nuestra atención y poco tiempo disponible o esclavizados en tratar de aparentar una vida lejana a la que realmente tenemos, perderemos la oportunidad de saborear la magia de lo que nos rodea y de amar profundamente a las personas que nos necesitan.



Nunca es tarde para reevaluar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Ojalá no nos pase lo que alguna vez dijo Ana Frank: “Los muertos reciben más flores que los vivos porque el arrepentimiento es más poderoso que la gratitud”.



ALEXANDRA PUMAREJO@detuladoconalex