¿Se atrevería a hacer ejercicio a oscuras? Conozca esta tendencia

En un momento complejo de su vida, Pablo Arciniegas tumbó una de las paredes de su oficina, compró ocho bicicletas estáticas, se formó como entrenador y dictó su primera clase, a la que llamó Coherencia. Era su forma de hacer catarsis del estrés laboral que lo agobiaba, no obstante ser un exitoso ejecutivo. Tras una semana invitó a la segunda clase a amigos y la que llamó Perdón.

Así, entre risas, Juliana Vergara recuerda cómo esta forma de desahogo de su esposo se convirtió en Need my Rush, una particular propuesta de ejercitarse en un estudio oscuro, ambientado con luces de discoteca, donde además de mover el cuerpo, se amansa la mente y se ilumina el alma. Eso sintió Pablo desde la primera vez que pedaleó en su improvisado oasis. “Con él teníamos una exitosa y enorme empresa de branding y publicidad, pero sentía que algo le hacía falta. Se negaba a aceptar que todo se redujera a hacer dinero. ¿Y la familia o la felicidad dónde quedaban?”, recuerda Juliana que él le decía.

Need my Rush es ahora su forma de vida, su ejemplo de coherencia, y uno de los variados formatos para ejercitarse a oscuras que se abre paso en Colombia. Una tendencia que en países como Estados Unidos existe hace muchos años. “SoulCycle, ciclismo bajo techo, que trabaja no solo en fortalecer el cuerpo sino la conexión con el alma, funciona hace 13 años y fue nuestra inspiración”, confiesa Juliana.

Este formato goza de aceptación “entre quienes se cansaron de los gimnasios por la falta de un servicio personalizado, dirigido y de un espacio más íntimo y con sentido de comunidad”, explica Daniela Mor, entrenadora personalizada de Brigada Training Lab, donde se puede ir a correr y seguir un programa con pesas y cuerdas de suspensión. “Encontramos un referente similar que funciona muy bien en Londres, México y Estados Unidos hace más de 20 años”, apunta Laura Casallas, fundadora de este concepto en Colombia.

Quienes se ejercitan en cuartos oscuros y cerrados, como Rodrigo Roa, socio fundador de BlackBox Boxing Studio, insisten en que la experiencia es como entrar en una cápsula del tiempo, porque lo que pasa fuera de allí no importa y se alcanza una mejor concentración y disfrute. “Al aislarse de la luz, del ruido exterior, de las agendas cotidianas, de los problemas y del celular y enfocar la atención en sí mismo, es como meditar en movimiento; se aprende a estar en el presente”, dice la psicóloga clínica Ximena Gómez.

Estos son algunos de los formatos que favorecen que “se centre la atención en el propio cuerpo y mente”:

Cyglo

Una verdadera fiesta se vive en cada clase de 45 minutos sobre una bicicleta estática. Fuerza, velocidad y resistencia se trabajan a ritmo de música vibrante en un recinto oscuro y cerrado, con luces de colores que permiten medir el nivel de cada practicante y motivan a mejorar el rendimiento. “Cada quien va a su propio ritmo, porque incentivamos que nadie esté pendiente de lo que haga el otro”, dice Sophie Azout, una de las socias y creadoras del sitio.



¿Dónde? Cra. 32 n.º 2-47 sur, local 907. Poblado, Medellín. Calle 108 n.º 15-12, Bogotá. IG @cyglocolombia

Need my Rush

En clases de 45 minutos dirigidas por un coach, no solo se fortalecen los músculos, se reduce el exceso de peso y se aplana el abdomen, sino que se entra en sintonía con el ser interior. El propósito no es competir, sino que este sea un momento de inspiración y de trabajar mensajes positivos. Coherencia, paciencia, gratitud, entre muchos otros valores, son los que se promueven en cada sesión.



¿Dónde? Diag. 70A n.º 4-68, piso 2 y 3, Bogotá. IG @Needmyrush

Brigada Training Lab

Una fusión de estímulos visuales y auditivos se disfrutan en este laboratorio de transformación del cuerpo y de la mente hecho para principiantes y deportistas de alto rendimiento. “Damos entrenamiento de alta intensidad en el que mezclamos ejercicios de fuerza y cardiovasculares en 55 minutos de clase. Cada día se trabaja una parte diferente del cuerpo”, explica Daniela Mor, entrenadora personalizada. Allí, 28 personas se ejercitan en simultánea: 14 en las trotadoras y la otra mitad, en la estación del piso. El espacio está lleno de espejos, en una vista de 360° desde todos los puntos del salón.



¿Dónde? Calle 81 n.º 11-55 local 2, Bogotá. IG @brigadalab

H3 Wellness Center

Con el Kromah Somah Yoga se busca integrar, música, biodanza y body paint. Foto: Lina María Martínez

Kromah Somah Yoga es una sesión especial de yoga y biodanza que en dos horas busca integrar la energía creativa a través del arte del body paint con colores. Esto estimula un nivel de percepción diferente y le da un tono divertido a esta práctica que cuenta con música original, diseñada por el disc jockey Peace Maker e incluye mantras con sonidos binaurales y vientos andinos. Con las líneas trazadas en el cuerpo de los participantes, el profesor puede verificar sus posturas y a lo largo de la experiencia “lograr que se manifieste la luz desde nuestro interior y alcanzar el samadhi, un estado de conciencia de plenitud”, concluye el profesor Hammer Piñeres.



¿Dónde? Cra. 11 n.º 84-40, int. 3, Bogotá IG @h3wellnesscenter

Black Box Boxing Studio

Algunos beneficios de esta modalidad de deporte son reducción de grasa y tonificación del cuerpo. Foto: Cortesía Blackbox Boxing Studio

En una sala acondicionada como ring de boxeo, practicantes desde los 5 años se ejercitan con tulas, mientras se mueven al compás de reguetón, rock, electrónica y hasta vallenato y música clásica. El entrenador no los pierde de vista y corrige sus movimientos en forma permanente. Hay una sala privada para clases individuales y otra para 20 personas que simula una caja negra, iluminada por una luz azul, donde los alumnos viven una fiesta deportiva en la que liberan sus tensiones. El 70 por ciento de los practicantes son mujeres que han comprobado sus beneficios contra el estrés, reducción de exceso de grasa y tonificación del cuerpo. No es recomendada para personas con enfermedades cardiacas o algún tipo de lesión.



¿Dónde? Cra. 13A n.º 87-81, Bogotá. IG @Blackbox BS



Flor Nadyne Millán Muñoz - PARA EL TIEMPO

IG@NadyneMillan