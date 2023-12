‘Nos enseñaron a sobrevalorar ser las guerreras, luchadoras’

Betlem Gomila y Carolina Angarita se conocen hace 25 años y cuando se reencontraron se dieron cuenta de que estaban en la misma sintonía: a pesar de sus logros personales y profesionales, sentían que algo les faltaba. Ambas habían tocado fondo porque estaban cansadas, como ellas dicen, de sentirse en la rueda del hámster, moviéndose en piloto automático todo el tiempo y con una vida laboral exitosa, pero en la que brillaba por su ausencia la coherencia y había falta de libertad.

Se habían desdibujado al cubrirse de muchos ropajes y máscaras para sentirse a salvo, encajar y complacer a los demás, menos a ellas mismas. No eran auténticas. Cuando se reencontraron, además de identificarse por sentir un vacío inquietante y tener una lista de sueños archivados, las unía una base espiritual sólida que las impulsaría a salir de esa zona de confort.

Betlem, nacida en Menorca, la menor de las islas Baleares, en España, es doctora en Salud y Calidad de Vida, hace 30 años ejerce como terapeuta, coach organizacional, ontológica, y ha trabajado con la división femenina de fútbol del Barça y la masculina de hockey.

En este movimiento, líderes trabajan en sororidad, comparten sus mejores prácticas, se contratan entre ellas y se apoyan de todas las maneras. Foto: iStock

Carolina, su gran amiga, es una ejecutiva bogotana con más de 27 años de logros corporativos y una amplia experiencia en el mundo digital y del marketing, en la que se cuenta su cargo como gerente de Google Colombia y de Discovery Networks Colombia y la vicepresidencia de Programación y mercadeo del canal RCN.



A ambas las reconecta su intención de servir al mundo, de dejar huella, por eso crearon un ambicioso programa de acompañamiento a personas que, como ellas, “estuvieran buscando ese llamado de su alma y, a su vez, devolver bendiciones”, remarca Carolina. Así nació Libres, Impactando y Transformando al mundo (LITClub.com).

¿Qué es LIT?

Betlem Gomila (B. G.): Es un movimiento que busca la libertad, el impacto y la transformación personal (LIT); nació en Colombia y ha traspasado fronteras. Estamos presentes con un mensaje basado en el amor y la confianza en que queremos algo más, no en quedarnos en que este mundo es triste, violento y está mal.



Carolina Angarita (C. A.): Construimos experiencias de bienestar, inspiración y motivación como el LIT Summit, un evento de liderazgo femenino en el que mujeres líderes compartieron sus mayores aprendizajes desde su valentía, resiliencia y vulnerabilidad en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y conectamos con otras en 24 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.

¿Por qué lo crearon?

LIT acompaña a las mujeres que han estado solas en su trabajo y en el liderazgo de compañías a las que representan. Foto: iStock

C. A.: Hicimos lo que hubiéramos querido tener cuando nos sentimos atrapadas en la rueda del hámster, por eso creamos el Club LIT, un programa de doce meses y el paso inicial para pertenecer al movimiento. Tiene tres pilares: uno, el método del plan A, para el que se accede a una plataforma con libros, música, películas, meditaciones y sesiones de coaching de expansión individuales, más sesiones de coaching grupal poderosas.



Dos, cada dos semanas, reciben clases magistrales de bienestar y de mentalidad. Y los jueves, de negocios, monetización, marca personal. El tercer pilar es pertenecer a este movimiento en el que líderes trabajan en sororidad, comparten sus mejores prácticas, se contratan entre ellas y se apoyan de todas las maneras.

¿Qué es lo más valioso de este movimiento?

B. G.: La sororidad, sentirnos bien acompañadas; algo poderoso porque muchas mujeres han estado solas en su trabajo y en el liderazgo de compañías a las que representan. Se han visto también incomprendidas cuando han tomado decisiones como esta de emprender un viaje interior, pero con LIT se sienten inspiradas, reforzadas y alimentadas.



C. A.: Que nos invita a mujeres y hombres a ser libres para inspirar, impactar y para generar transformación.

¿Qué aspectos han notado que deben trabajar más las mujeres de hoy?

B. G.: En ponernos en paz con nuestra energía masculina y energía femenina, honrarlas, celebrarlas, vivirlas y expandirlas. Necesitamos ponernos en paz con nuestro poder y fuerza interna en el sentido de que somos fuertes, pero a veces desde el esfuerzo, y no se trata de sobrepasar los límites. Es clave aprender a cuidarse, respetar los límites y ritmo internos y ofrecer desde lo que se tiene disponible, no con la actitud habitual de tener que salvar a todo el mundo y ser la mamá de todos.



C. A.: Nos enseñaron a sobrevalorar ser las guerreras y luchadoras y nos comimos el cuento. Pero ¿cómo vive alguien que se considera a sí mismo un luchador o guerrero? Vive en un campo de batalla, casando luchas y peleas innecesarias. Las mujeres necesitamos rescatarnos a nosotras mismas porque nos hemos abandonado y necesitamos reencontrarnos.

El liderazgo femenino está en crecimiento, ¿cuál es su más grande desafío?

C. A.: Recuperarnos a nosotras mismas porque nos hemos disfrazado y adquirido personajes, ropajes, máscaras, armaduras para lo que sentimos que nos toca hacer: defendernos en un mundo laboral hostil. El reto más importante es encontrar quiénes somos, ver qué era lo que nos gustaba de niñas, eso que dejamos atrás y extrañamos. ¡Ah!, que me encantaba bailar, entonces ¿por qué dejé de hacerlo?

5 pasos del plan realista

Este método es para hacer un plan realista, realizable de lo que cada quien vino a hacer a este mundo, dicen Carolina y Betlem. Consta de cinco pasos:

Saber exactamente en dónde está: la mayor parte de las veces estamos en piloto automático, desconocemos dónde estamos parados. Podemos saber dónde estamos a través de las señales internas y externas. Las primeras advierten lo que le está diciendo el cuerpo: ¿le duelen los hombros o la espalda? Quizá tenga cargas muy pesadas... Las señales externas las da observar lo que está pasando con su trabajo, jefes, compañeros, familia, qué coyunturas afronta hoy.

Entender qué es eso que la (lo) está saboteando. Qué es eso que la está bloqueando o frenando. Se trabaja en la mentalidad para observar cuáles son esas voces de saboteador(a), juez(a) o de procrastinador(a) que impiden tomar decisiones. Este paso explora los monstruos, creencias limitantes, percepciones, juicios que tenemos... Es escuchar esas voces de papá, mamá, pareja, amigos, que hemos estado cargando y nos impiden avanzar.

Entre en sí misma para entender a qué vino al mundo, para encontrar el llamado del alma a través de esta metodología poderosa de introspección.

¿Cuál es su ventaja injusta? Significa entender su historia con una nueva perspectiva, es decir, por qué nació donde nació, por qué le ha tocado la vida que ha tenido, independiente de juzgarla como buena o mala. Entender que cada cosa vivida lo ha llevado a tener unas ventajas específicas para cumplir su misión del alma. Y ver que eso que lo afectó brutalmente es lo que puede ser su legado para el mundo.

Con todo lo anterior ya puede hacer un plan accionable. Se trabaja con herramientas como las ‘aformaciones’ (herramienta de autoconocimento basada en preguntas), ingeniería reversa y técnicas específicas de coaching para interiorizar lo aprendido y que saque a la persona de su zona de confort para llevarla a donde sueña. Es comprender cómo gestionar todos los obstáculos que están en la mente.

