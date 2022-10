Los bailes, las guías de estilo de ropa urbana y los lipsync han catapultado a Nicole Betancur en TikTok, donde acumula más de cuatro millones de seguidores.

Pero la bella paisa no solo es creadora de contenido. También es actriz, compositora y ahora empresaria. Con Nine, su línea de productos para el cuidado de la piel, Betancur se embarca a explorar una nueva faceta.



Sus redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para impulsar cada lanzamiento y es por eso que ha logrado dos ventas totales de su primer producto: una crema hidratante inspirada en su abuela.



"Las mamás y las abuelitas son las que más saben de belleza y todo con elementos naturales. Entonces cuando yo tenía 12 años sufría mucho de ansiedad y me rascaba demasiado. Los dermatólogos decían que no había mucho que hacer porque era yo quien me hacía eso, entonces mi abuelita llegó con el aloe y karité. Empezó a aplicarme eso todas las noches y literalmente desapareció. Eso me quitó todo y se me puso la piel súper suave", cuenta Betancur.



Por eso su crema hidratante contiene como ingredientes principales el aloe vera, el karité y el colágeno. Además, tiene péptidos y vitamina E, con lo que promete una mejora en el aspecto de la piel en un 80 por ciento.

Nicole tiene casi cinco millones de seguidores en TikTok. Foto: Cortesía

"Me esmeré tres años en crear esta crema con una fórmula que es completamente orgánica, vegana, cruelty free y tiene esos ingredientes activos que son los que hacen que la piel se rejuvenezca, se regenere, se desinflame. Por eso ha tenido una acogida muy buena, la gente probó el producto y se dio cuenta de que en realidad si es algo creado profesionalmente y en un laboratorio, no es como que saque una crema por vender", asegura.



Nicole nació en Miami y es su lugar de residencia. Allí también están ubicados los laboratorios en los que desarrollan los productos para Nine.



Según cuenta la joven, en Estados Unidos hay muchos requisitos para que se apruebe un producto de uso dermatológico, lo que ha hecho que el proceso sea más lento de lo que esperaba, pero en simultáneo lo ve como una garantía para sus clientas, que son de todas partes del mundo.



"Me han llegado pedidos de lugares que yo nunca me imaginé. Por ejemplo de Australia, que para mí es muy lejos. También de Canadá, de España, y de varios países de Europa. Eso me parece impresionante. Pero en dónde más me compran es en Colombia, Estados Unidos y México", comenta.

El camino para convertirse en empresaria

Nicole es polifacética y su contenido en redes sociales es prueba de ello, hace bailes, sketches con sus amigas, comparte sus rutinas de belleza y cuidado personal, con lo que ha construido una gran fanaticada, especialmente tras la pandemia, momento en el que se dedicó a hacer videos para TikTok, con varios de ellos ha superado los tres millones de visualizaciones.



Sin embargo, su propósito va más allá de ser viral o hacer contenido en tendencia.



"A mí me gusta mucho el tema de empoderamiento, no solamente femenino, sino para todas las personas. Me gusta inspirarlos a lograr las cosas, sus metas, sus sueños y yo siento que uno debe hacer marcas con propósito, en mi caso sentía que podía hacerlo enfocándome en la piel porque desde ahí se puede cultivar mucho el amor propio", afirma.



Betancur reveló que ahora tiene varios proyectos con su línea, que no será solo de cosméticos, sino que tendrá un enfoque más espiritual porque, como dice ella, "lo interno se nota en lo externo".

Por ahora, su nuevo producto es un labial voluminizador que le da a la boca un efecto jugoso y carnoso.



"La gente ha visto el antes y después que les he compartido y quieren que salga ya".



Las proyecciones para su empresa son grandes y tiene claro que lo que busca con cada lanzamiento es crear el tipo de productos con los que las personas 'se casan'.



"Nos gusta sentirnos bien, sentirnos bonitas, pero yo quiero ofrecerles productos que de verdad les aporten bienestar, no que sean superficiales".



En esa misma línea del empoderamiento y el bienestar, su sueño es darle empleo a mujeres solteras y como dice "crear un imperio de mujeres" con sede en Colombia y Estados Unidos.



LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

aleres@eltiempo.com

