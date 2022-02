Nueva York abrió el calendario de las fashion weeks de febrero con una edición que se realizó en su mayoría de modo presencial, con desfiles reducidos, medidas de bioseguridad más estrictas y la participación –pero también ausencia– de importantes marcas y diseñadores para la industria de la moda.



La programación de otoño-invierno 2022-2023 abrió con el New York Men’s Day, iniciativa bianual de diseñadores masculinos y emergentes creada por Agentry PR, en la que cerca de 10 marcas presentaron sus nuevas propuestas para la siguiente temporada.



Carolina Herrera presentó una colección romántica y de colorido floral ante los amantes de la moda, durante el desfile de la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: EFE/Nora Quintanilla

Uno de los momentos más destacados de ese evento fue el relanzamiento de la línea Perry Ellis America, ahora con una visión moderna de la ropa deportiva estadounidense clásica. En la presentación se vieron piezas icónicas como abrigos, polos y estilos y siluetas ‘universitarias’, así como prendas con denim reciclado.



Luego siguió el turno para las colecciones de moda femenina con las propuestas de Proenza Schouler, Jason Wu, Christian Siriano y PatBo, marca brasileña que hizo su debut como la primera de ese país en hacer parte de la programación oficial del Consejo de Diseñadores de Moda de América. Para su nueva colección, su diseñadora, Patricia Bonaldi, quiso rendir homenaje a los artesanos con una propuesta llena de brillo y bordados hechos a mano.

El Día de San Valentín, Carolina Herrera llenó de romanticismo y colorido floral las pasarelas de Nueva York, y aprovechando la fecha, Wes Gordon, director creativo, presentó una línea para “acelerar el corazón” de las mujeres que la lleven, con una mayoría de conjuntos entallados que abrazaban la silueta femenina en la cintura, mientras que reservó la exuberancia para ocasiones de fiesta. “Me pareció bellísimo el desfile”, dijo a 'Efe' la diseñadora venezolana.

Se destacaron las propuestas de Coach, Tory Burch, Michael Kors, Custo Barcelona y Altuzarra. En estas dos últimas, los destellos de brillo fueron los protagonistas. Pero en las pasarelas –y fuera de ellas– se vieron mucho tul, vinilo y cuero. En la presentación de Helmut Lang se destacaron lana, nailon, seda y cuero brillante.

Tendencias del ‘backstage’

Colas de caballo, accesorios versátiles para elevar los peinados y hacerlos más divertidos, trenzas y diademas, entre las tendencias de TRESemmé. Foto: Archivo particular

En esta edición de la Semana de la Moda de Nueva York, EL TIEMPO tuvo acceso a algunos de los backstages para hablar con los expertos de TRESemmé sobre las tendencias en peinados que acompañaron los looks.



Al respecto, Marco Peña, estilista de celebridades y líder del equipo de estilistas de TRESemmé para el mercado de habla hispana, comentó: “Vemos muchos cabellos con muchas texturas. Es algo que queremos enfatizar en esta temporada... También, colas de caballo, accesorios versátiles para elevar los peinados y hacerlos más divertidos, como hebillas, pañoletas, lazos de terciopelo para recogidos y trenzas y diademas”.

Así mismo, dijo que lo que buscan son tendencias fáciles: “Pelos que se vean bonitos, y estamos tratando de castigar menos el pelo. Por eso lo hacemos de la manera más natural posible. En el desfile de 11 Honoré, por ejemplo, hicimos un cabello muy pulido, peinado hacia atrás, y el efecto moderno consistía en utilizar gel en las manos y posicionar el cabello en la parte de atrás. Entonces quedaba como húmeda la parte de arriba y un poco de movimiento”.



Colombianos, presentes

Teniendo en cuenta que durante esa semana la capital del mundo se convierte en un punto de encuentro para la industria de la moda internacional, muchos diseñadores viajan a la Gran Manzana para presentar sus nuevas colecciones en sus propios showrooms o eventos paralelos a los de la programación oficial. En el caso de los diseñadores colombianos, tanto consagrados como emergentes, son muchos los que desde hace varias temporadas apuestan por esta estrategia.



Un día antes de comenzar la fashion week, EL TIEMPO estuvo en la pasarela del diseñador Julián Ruiz, quien presentó su colección E-Boy de otoño-invierno 2022-2023 en el evento Art Hearts Fashion. “Siempre soñé con presentar en Nueva York... Para mí, esta colección es una carta de amor y un discurso a la digitalización a la que estamos expuestos”, dice el diseñador a EL TIEMPO.

Así mismo, Christian Colorado, quien lleva varias temporadas en esta fashion week, realizó su pasarela en el evento Fashion Gallery NYFW para revelar 2012 Generation, mientras que otras marcas y diseñadores del país como Maz Manuela Álvarez, Andrés Otálora y Franchi e Punto, entre otros, optaron por un showroom.

Tejidos y lana de Silvia Tcherassi

Facebook Twitter Linkedin

Silvia Tcherassi ratifica su maestría en la selección y manejo de materiales, introduciendo piezas tejidas y de lana que conservan la fluidez. Foto: Archivo particular

Nuestra agenda finalizó en la presentación de la nueva colección de Silvia Tcherassi, quien con su colección de otoño 2022 ratifica su maestría en la selección y manejo de materiales, introduciendo piezas tejidas y de lana que conservan la fluidez y la feminidad que caracterizan sus diseños.

La diseñadora asegura que “para esta temporada tuve la oportunidad de explorar fibras y textiles que siempre me han fascinado y con los que he trabajado en el pasado, pero ahora pasan a tener más protagonismo. Las lanas y los tejidos naturales, además de su belleza y de su pureza, me permiten ratificar mi compromiso con la sostenibilidad. Esta aproximación me permitió experimentar aún más, y me siento feliz con el resultado, que tiene ese glamour relajado y ese confort que estamos buscando”.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - NUEVA YORK - PARA EL TIEMPO@CamilaVillamilN

