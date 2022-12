Un look no está completo sin un buen maquillaje, especialmente para las fiestas. No solo hay que elegir las prendas, los zapatos y el peinado, también hay que pensar en el labial, el tono de las sombras o del delineador que vamos a llevar.



Asimismo, durante este periodo comienzan a tomar fuerza las tendencias que desde ya perfilan para marcar la pauta en 2023.



Expertos de marcas como Avon y Faces apuntan a los brillos en iluminadores, sombras y delineadores como las grandes apuestas para este cierre de año.



Alejandra Gutiérrez, gerente de la categoría de maquillaje de Avon asegura que en las propuestas de looks que han desarrollado con sus expertos destacan los tonos dorados, plateados e incluso involucrando el color del año el Pantone 17-3938 Very Peri, "que ilustra la fusión de la vida moderna en correspondencia con las tendencias de color en el mundo digital".



Por su parte, Andrés Gonzáles, especialista de maquillaje y cuidado de la piel de Faces, afirma que durante la temporada de festividades "los tonos rojizos o rosados son perfectos junto con los dorados y plateados. Son opciones extrovertidas que harán que quien las luzca no pase desapercibido".



A esta recomendación de colores y combinaciones le añaden algunos productos que son infaltables a la hora de lograr un maquillaje deslumbrante.



1. La máscara o pestañina es fundamental

Los ojos siguen siendo protagonistas y las pestañas son un aliado clave. Los expertos de Avon recomiendan elegir una pestañina de acuerdo con la necesidad: volumen, alargamiento, a prueba de agua, definición, algunas incluso tratan de unir todos estos beneficios.



Además, la máscara de pestañas se puede aplicar de formas particulares para lograr resultados diferentes.

2. Delineador de ojos colorido: un ganador

Son el complemento perfecto en un look de impacto, pues le pueden añadir mucha personalidad.



"Aquí puedes intentar arriesgarte con los colores de la temporada como lo son los plateados, dorados o incluso los tonos violetas. Puedes combinar diferentes tipos de delineado como lo son: tradicional (línea fina), gato, pin up, diamante o smoky logrando que en cada ocasión de uso tu mirada se vea más acentuada y potente", aconsejan los expertos de Avon.



Por su parte, Gonzáles, especialista del retailer de belleza de lujo Faces, asegura que los delineados coloridos seguirán teniendo fuerza en el 2023.



“Esta será una de las técnicas y looks en tendencia para el próximo año, por eso hay que encontrar la forma de llevarlos que marque la diferencia. Mi recomendación es reservarlo para la línea inferior de las pestañas, utilizando el clásico negro para el delineado superior”, apunta.

3. Las cejas: el marco del rostro

"En general la tendencia para este año es más orgánica, no tan rellenas, sino más elevadas. Esto quiere decir que se laminan para que tengan más volumen y grosor, por eso se peinan hacia arriba, así se abre y levanta la mirada", explica Alexandra Hall fundadora de AHU cosmetics.



Para lograr este efecto, Hall recomienda utilizar un gel o jabón de cejas, como el producto de su marca. Así, al darles textura, se pueden moldear con mayor facilidad.

4. El clásico labial rojo

El labial rojo es el aliado perfecto para que cualquier look se destaque. Foto: PxHere

Llevar los labios rojos para esta época siempre será un acierto. Pero se les puede dar un toque diferente con brillo.



Utilizar un labial rojo, pero con efecto glossy, (brillante) es una alternativa para que los labios se vean más jugosos y luminosos.



Otra opción es aplicar un labial rojo como base y encima añadirle un brillo, como el Lip Oil de Ruby Rose, uno de los lanzamientos de la marca para estas fiestas.

El iluminador se aplica en los puntos más altos del rostro como los pómulos, el arco de los labios y el puente de la nariz. Foto: Pexels. Domineves Anthony.

5. A brillar con iluminador

El iluminador puede ser en polvo o en crema y al igual que los polvos o base elegirse acorde al tono de piel, teniendo en cuenta si es cálida, neutra o fría.



Alexandra Hall recomienda que el iluminador a aplicar sea en crema o en barra para así lograr un acabado más natural.



"La idea es que se vea un efecto jugoso y luminoso, más que como una escarcha sobre la piel", afirma.



Es por esto que también se recomienda difuminarlo correctamente, ya que, de lo contrario, se puede ver como un parche en el rostro. ​

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS