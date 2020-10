La fundación que le apuesta al empoderamiento con 31 niñas en la Nasa

En el marco del Women Economic Forum 2020 (WEF), un espacio enfocado en la economía de la mujer y realizado por la Fundación She Is, se coordinó para que 31 niñas provenientes de poblaciones vulnerables de Colombia y víctimas del conflicto armado participen en el programa #EllaesAstronauta, que busca llevarlas a recibir capacitación de profesionales del Space Center de la Nasa.

Si bien el proceso de selección de las menores, todas entre los 9 y los 15 años, ya se había realizado y estaban listas para partir a Estados Unidos durante una semana, el viaje fue aplazado a raíz de la pandemia.



“Eso no impidió que las niñas pudieran recibir clases virtuales y realizar tareas que lo expertos del Space Center les han ido poniendo a lo largo de estos meses, mientras se puede establecer una nueva fecha para su viaje a Estados Unidos”, explicó a EL TIEMPO Nadia Sánchez, directora del WEF y presidenta de la Fundación She Is.



De igual forma, las menores han participado en encuentros virtuales con los patrocinadores del programa, lo que ha acercado el proceso a los líderes de aquellas empresas que le han venido apostando por el empoderamiento de la mujer a través de estos programas.



“Los esfuerzos han sido muy grandes para lograr que las niñas accedan a la virtualidad; muchas de ellas no tenían cómo, pero a través del programa hemos logrado fortalecer la conectividad en sus respectivas regiones y que tengan las herramientas necesarias para recibir sus capacitaciones de forma virtual”, añade Sánchez.



Proceso de selección

Acerca del proceso de selección, la directiva recuerda que fue un trabajo de identificación de aquellas menores en Putumayo, Cauca, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca que se encontraran en condición de vulnerabilidad y hubieran sido víctimas del conflicto armado.



“También tuvimos en cuenta que fueran niñas que amaran sus estudios y, además, tuvieran un interés hacia las carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; en inglés, STEM)”, dijo Sánchez.



Por otro lado, Sánchez explicó que tres de las niñas participarán como voceras en el WEF, que se llevará a cabo de manera virtual el 6 y el 7 de noviembre, y contará con la participación de importantes figuras pertenecientes a diferentes sectores, como Silvina Moschini, la primera latinoamericana socia de una ‘startup’ unicornio; la futbolista Vanessa Córdoba Arteaga; Francis X. Suárez, alcalde de Miami; Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido latino de ‘Billboard’ y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre otros personajes.



“Las niñas podrán contar a los asistentes de 45 países sus experiencias durante estos meses recibiendo las capacitaciones del Space Center, así como sus historias de vida y reflexiones en torno a la situación de la mujer en contextos vulnerables”, menciona. El año pasado, el evento contó con la participación de más de 32 países, 1.600 mujeres y hombres y 320 conferencistas de todo el mundo.

“La pandemia recrudeció y visibilizó una realidad latente hace años. Por eso necesitamos estos espacios para demostrar la importancia de invertir más en las niñas y las mujeres, porque han sido las más afectadas con la llegada del covid-19, tanto en la economía del cuidado como en el tema de empleos, en la salud reproductiva y en el aumento de la violencia intrafamiliar, entre muchos otros aspectos”, recalca la directiva.



Sin embargo, también enfatiza en que las niñas que entraron al programa #EllaesAstronauta son un ejemplo de que la mujer debe estar presente en estos espacios de conversación, además de que es el momento para definir una nueva línea de lo que son la equidad de género y el acceso a oportunidades para las mujeres.



EL TIEMPO