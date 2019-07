Nada es personal / De tu lado con Álex

Somos un país donde nos encanta pelear. Peleamos con el taxista que se nos atraviesa y con la mesera a la que se le olvida nuestro pedido. Peleamos con el político que se robó el dinero y con el que piensa diferente. Peleamos con nuestros jefes porque no nos valoran o porque no nos determinan.

Peleamos con nuestros hijos porque no estudian lo suficiente, porque no nos obedecen o, simplemente, porque no son como nos imaginamos que iban a ser. Peleamos con nuestras parejas porque no nos leen la mente o porque no actúan de la misma manera que nosotros; porque no son lo suficientemente detallistas o porque nos dicen las palabras incorrectas.



Peleamos con nuestros amigos porque nos descuidan o porque son demasiado frenteros con sus críticas. Peleamos con nuestros padres porque son intensos o porque no nos amaron como deberían. Peleamos con la sociedad porque intenta encajarnos en casillas o porque nos juzga por ser auténticos.



Esta persistente sensación de andar de pelea con el mundo es agobiante. Creería que, en gran parte, es esa rabia latente la que nos mantiene en un estado de ‘alerta’, siempre listos para defendernos de todos los aparentes ataques con los que nos bombardean.



Muchos se han acostumbrado a ser permanentemente agresivos; solo viven algunos episodios, muy esporádicos, de calma y felicidad. ¿Es, quizás, ese estado de belicosidad recóndita el que lleva a que la mayoría de personas crean que ‘la felicidad no existe’, sino que solo hay momentos felices?

Día tras día queremos que las situaciones, las personas y nuestras vidas sean diferentes a como realmente son. Y cuando no logramos cambiarlas a nuestro antojo, o buscando suplir nuestras necesidades, nos sentimos personalmente atacados, como si el mundo entero estuviera conspirando exclusivamente para ¡sacarnos la piedra!

Creería que, en gran parte, es esa rabia latente la que nos mantiene en un estado de 'alerta'. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué pasaría si seguimos la recomendación de Miguel Ruiz en su libro 'Los cuatro acuerdos' y no tomamos como personal nada de lo que los otros hacen o dicen?, ¿qué pasaría si, conscientemente, hacemos la tarea de entender que cada persona está en su mundo y que, aun cuando parezca que sus actos buscan alterarnos o hacernos daño, estos más bien son un reflejo de su propio mundo interior?



¿Qué pasaría si en lugar de suponer que todo lo que los demás hacen es un ataque a nuestras opiniones, creencias e, incluso, a nuestra existencia, nos dedicamos a controlar a la única persona que está a nuestro alcance? Imagínense lo poderosos que nos sentiríamos cuando al mantener la calma lográramos generar inteligentemente los cambios que en la oscuridad de un episodio de furia nunca podríamos gestar.



Mi propuesta es la siguiente: dejemos de pelear con lo externo, porque la única y verdadera batalla que produce cambios radicales y vale la pena ¡es la interna!



ALEXANDRA PUMAREJO

Twitter: @detuladoconalex