Durante el Día de la Madre, en Colombia tres mujeres fueron víctimas de violencia de género, y aunque según las autoridades fue la celebración menos violenta en tres años, los feminicidios avivan el debate sobre qué tan efectivos son los mecanismos de protección.



En Santa Marta, Julio César Fonseca Rangel asesinó a su esposa después de celebrar con ella el día. En Cómbita, Boyacá, específicamente en la cárcel El Barne, el interno Efraín Sarmiento, agredió mató con un arma cortopunzante a su pareja, quien se encontraba en visita conyugal.



Y, en Unicentro de Bogotá, Christián Camilo Rincón accionó dos veces un arma contra su pareja, ocasionándole la muerte. Se conoció que la víctima de este último feminicidio, tres días antes de su asesinato, había solicitado medidas de protección al comunicarse vía telefónica con la Secretaría Distrital de Integración Social, debido a que había denunciado que Rincón era violento y posesivo con ella.



Tras el feminicidio ocurrido en Unicentro, algunas organizaciones y colectivos que trabajan con víctimas de violencia de género evalúan la efectividad de los mecanismos de protección de las mujeres cuando realizan las denuncias.

Para Susana Mejía González, coordinadora de proyectos de la Red Nacional de Mujeres, uno de los factores que impactan en la efectividad de las rutas de atención depende de "la voluntad del funcionario que recibe la denuncia, de que sea sensible al tema y que de verdad le entregue a las mujeres medidas de atención necesarias para que puedan salir de esa situación de peligro".

Entre tanto, Gabriela Chacón, del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, coincide con Mejía al afirmar que "las mujeres desconfían en la institucionalidad por la actitud de los servidores públicos y temor de ser revictimizadas. Adiciona que "por eso prefieren acudir primero a los servicios del sistema de salud que presentar una denuncia formal".

Desde la Red Nacional de Mujeres agregan que los trámites y procesos burocráticos también ralentizan que las medidas de protección se hagan realidad. "Es muy diciente que la mayoría de feminicidios tengan antecedentes de violencia denunciados pero que no hayan tenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades porque no inician un debido proceso de investigación".

Para realizar un diagnóstico sobre la relación de acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar, en el año 2022 la Corporación Sisma Mujer presentó un reporte de denuncias recopilando datos del 2021 de la Fiscalía General de la Nación.



En esa investigación indicaron que "durante el 2021 se registró un total de 103.872 víctimas, de las cuales 82.623 fueron mujeres". Además, afirman que "el 82,92 por ciento de esos casos se encontraban en etapa de investigación, un 16,09 por ciento pasaron a juicio y un 0,8 por ciento finalizaron en ejecución de penas". En el mismo documento indican que esto representa “un alto nivel de impunidad”.

La experta de la Red Nacional de Mujeres, afirma que han observado que "los mecanismos de protección siempre recaen sobre las víctimas, es decir, la mujer es quien debe salir de la casa, ella es la que debe renunciar a su base social, título o trabajo para protegerse, porque no está segura en ningún lado. Puede estar en una casa refugio pero corre el riesgo de que su victimario la siga hasta el trabajo”.



Siguiendo esta lógica, las medidas no recaen sobre el agresor. Por tanto, la coordinadora de proyectos de la organización de mujeres se cuestiona: "¿por qué no hay un acompañamiento policial al victimario para asegurar que no sigue a la denunciante?", se pregunta Susana Mejía González.



Igualmente, la experta considera necesario que antes de ver la efectividad de los mecanismos de protección, se debe indagar la facilidad de acceso a estos. "Las mujeres no saben cómo actuar en casos de ser víctimas de violencia", añade Mejía.



Por otro lado, Gabriela Chacón enfatiza en el valor que tiene que las mujeres conozcan sus derechos establecidos en marcos jurídicos y legales. De esta manera, Chacón menciona la ley 1257 de 2008, que establece los mecanismos para prohibir, sancionar e investigar sobre las violencias basadas en género.

¿Cuáles son los mecanismos?

Chacón recuerda que algunos de los mecanismos que tienen las mujeres para denunciar son:

Línea nacional para orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género la cual es #155. "Es una línea de información y de orientación que opera las 24 horas. Quienes llaman obtienen una guía sobre cómo realizar denuncias y cómo activar las rutas de atención", explican desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander. En el caso de violencia intrafamiliar, las Comisarías de Familia son las entidades a cargo de recibir las denuncias. Chacón agrega que "en algunos territorios no se encuentra una secretaria de equidad de género o una oficina para la mujer, entonces las comisarías suplen esas necesidades que generan acciones encaminadas a la violencia intrafamiliar y de género". En las comisarías realizan asesorías jurídicas, atención psicosocial y recibimiento de denuncias. También se puede acudir a las fiscalías y a las Unidades de Atención Inmediata (URI) que están abiertas todo el día. Otra alternativa son los Centros de Atención de Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), donde se prestan atención especial e integrada a mujeres víctimas de esta violencia.

