‘Monpet’, la realidad de las madres sin tiempo para ellas

Trinidad García Pinto no quiere nada material como un libro o ropa. Cuando su marido, previsor, le preguntó como siempre qué quería de regalo para el Día de la Madre, su respuesta lo descolocó. “Tiempo para mí”, dijo, y siguió con lo que estaba haciendo: preparando la ropa y la mochila del colegio de sus hijos, decidiendo qué iba a cocinar esa noche para la cena y contestando los interminables wasaps que llegaban al chat de ‘mamis’.

Trinidad es una de las tantas ‘monpet’ (‘mother with no personal time’, que traducido al español significa madre sin tiempo personal), un colectivo mundial cada vez más numeroso que desnuda un mal de época. Además de trabajar en una empresa de importación de 9 a 4, Trinidad es madre de dos hijos a tiempo completo y la principal encargada de llevar adelante la casa familiar. Es la responsable de llevar y buscar a sus hijos al colegio, ayudarles en sus tareas, cocinar, hacer las compras y limpiar, además de aportar a la economía hogareña.



Las ‘monpet’ enfrentan a diario un combo sin dudas demoledor: según un estudio reciente de la empresa de salud y alimentación norteamericana Welch’s, que se realizó en Estados Unidos entre 2.000 madres que trabajan fuera de su casa, una mujer con hijos en edad escolar dedica unas 98 horas semanales a tareas netamente laboriosas fuera y dentro del hogar. Encontraron que un día promedio empieza a las 6 a. m. y termina cerca de las 8:30 p. m., cuando los hijos se acuestan a dormir. Incluso los fines de semana dedican varias horas del día de ‘descanso’ a cuestiones del hogar y de cuidado de sus hijos mientras su pareja se dedica al ocio. Otra conclusión interesante a la que llegaron los investigadores es que, en términos de horas, una madre norteamericana trabaja el doble que una mujer sin hijos.



En Colombia, las diferencias en la participación son casi idénticas: según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) del Dane en el periodo 2016-2017, las mujeres dedican una hora y cinco minutos más que los hombres a actividades de suministro de alimentos para el hogar. De acuerdo con datos de 2018 del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, el 77 por ciento del total de horas de trabajo doméstico es realizado por mujeres. Ellas emplean cinco horas y 33 minutos semanales a las tareas del hogar frente a las dos horas y 22 minutos que dedican los hombres. “La mayoría coincide en que, actualmente, los hombres, en el marco de parejas heterosexuales, asumen más responsabilidades en tareas del hogar que en otras épocas, como limpiar, cocinar y hacer las compras, pero no son los responsables primarios de esas tareas. La evidencia indica que las mujeres, aunque también trabajen fuera de casa, dedican más tiempo a las tareas de cuidado y crianza no pagas del mundo doméstico. Y esto hace que todavía resignen sus espacios y tiempos personales”, plantea Mariela Mociulsky, directora de la consultora Trendsity.

Según diversas encuestas que realizó la consultora a lo largo y ancho de la región acerca de cómo los nuevos padres están transmitiendo los imaginarios de género en la crianza de sus hijos, todavía es claro que la actual es una etapa de transición. “Desde lo discursivo, hoy hay mucha aceptación hacia la mayor igualdad de oportunidades, decisiones y roles. Pero luego, en el funcionamiento de los hogares, el sesgo inconsciente sigue existiendo, hay contradicciones y culpas –asegura la especialista–. Por un lado, se reparte de manera más equitativa, las mujeres tienen más claro que pueden tener sus tiempos, sus salidas con amigas y sus actividades fuera de casa. Lo reclaman como algo justo y necesario. Varias dicen ‘yo también trabajo y tengo derecho a tener mi tiempo libre’. Pero es algo más discursivo que otra cosa. No es del todo parejo aún. Los cambios se ven más en los hogares de familias ‘millennials’ ”.



¿Por qué sucede esto? Según Mociulsky, a muchas mujeres todavía les cuesta resignar ese espacio de “reinas del hogar” desde donde se construyó, históricamente, gran parte de la identidad femenina. “Inconscientemente hay algo de no querer soltar ese lugar”, analiza. Mientras que ellos organizan planes y salidas que son de carácter inamovible –viernes de fútbol, asado con amigos el sábado–, las mujeres aún tratan de encontrar huecos en su agenda y acuerdan en la semana con una amiga ir a tomar algo mientras esperan que el hijo salga de alguna actividad extraescolar.



Pero la conquista del espacio y tiempo personal es algo que debe salir de cada una. “En general, las mujeres cometemos el error de castigar o retar a los hombres cuando los vemos ejercer sus tiempos personales, y esto nada más porque nosotras no somos capaces de generar esos mismos tiempos o esos mismos espacios en beneficio nuestro, culpándolos a ellos de algo que están haciendo bien y que, claramente, debemos imitar. Las mujeres que no cuenten con esos espacios personales tienen la tarea de descubrirlos”, alienta la psicóloga chilena Pilar Sordo en su libro ‘¡Viva la diferencia!’



Un último dato: de acuerdo con el Dane, el 12,7 por ciento de las colombianas sienten que el tiempo no les alcanza para realizar todas sus actividades, mientras que para los hombres es del 8,1 por ciento. Es decir, son, por lo tanto, ‘monpet’.



