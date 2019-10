Mujeres en el poder, una ola que crece día a día

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que cuatro congresistas demócratas –Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib– deberían “regresar” a sus países fue un recordatorio más de su descarado racismo y sexismo. Tres de ellas nacieron en EE. UU. y la cuarta se convirtió en ciudadana de ese país cuando aún era menor de edad. Sin embargo, dicha declaración también resalta los perfiles en ascenso de las mujeres en el ámbito de la política. Una tendencia que continuará, sin importar si esto aterroriza a hombres inseguros como Trump.

Hace un siglo en Europa, las sufragistas más importantes, como Inessa Armand, Rosa Luxemburg y Clara Zetkin, no tenían más remedio que buscar hombres poderosos para validar sus aspiraciones. Uno de ellos fue el líder soviético Vladimir Lenin, quien abogó por la eliminación de “las viejas leyes que colocaban a la mujer en desigualdad en relación con el hombre”. Armand (supuestamente) se involucró románticamente con Lenin, y Zetkin lo entrevistó sobre el tema de las mujeres en el año 1920, tras su discurso de 1919 acerca de las “tareas del movimiento de mujeres trabajadoras en la República Soviética”.



Si bien este abordaje fue comprensible, fue comprobadamente ineficaz. Lenin insistía en que solo el socialismo, con su promesa de igualdad para todos, podría liberar a las mujeres. “Dondequiera que se conserva el poder del capital”, declaró en ese discurso, “los hombres conservan sus privilegios”.

Durante la era estalinista, a las mujeres se les dijo explícitamente que regresaran al “frente familiar”. Mi propia abuela se vio obligada a abandonar su puesto de educadora después de que mi abuelo, Nikita Khrushchev, fuera nombrado jefe del Partido Comunista de Ucrania en el año 1937. Se suponía que ella serviría de ejemplo para otras esposas de funcionarios.



Y si bien más del 80 por ciento de las mujeres de la URSS entre 15 a 54 años tenían empleos para inicios de los 80 (cifras de 1983), pocas tenían una carrera.



Hoy en día, no solo hay muy pocas mujeres en el gobierno del presidente ruso Vladímir Putin, sino que sus roles son en gran parte ceremoniales. Paralelamente, en un país donde el abuso doméstico mata, en promedio, a una mujer cada 40 minutos, una enmienda que despenaliza algunas formas de violencia doméstica fue aprobada por la Duma en el 2017, y luego promulgada por Putin.



Por el contrario, si bien muchas democracias europeas quedaron rezagadas en comparación a los avances soviéticos con respecto al sufragio femenino –Bélgica, Francia e Italia, por ejemplo, no concedieron a las mujeres el derecho al voto pleno sino hasta la década de 1940–, dichas democracias llegaron a ser mucho más propicias para el ascenso de las mujeres.

De Thatcher a nuestros días

Hace cuarenta años, la primera ministra británica Margaret Thatcher, a pesar de que a menudo fue inflexible y dogmática, ayudó a romper el famoso techo de cristal. Y, en los últimos 15 años, más o menos, la escalera del ascenso femenino ha llegado cada vez más alto y es más concurrida que nunca.



Angela Merkel no solo hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el puesto de canciller de Alemania en el año 2005, sino que ha desempeñado un gran liderazgo en Europa y a nivel global. No en vano fue elegida personaje del año a nivel mundial por la revista ‘Time’, en el 2015. Más aún, es probable que otra mujer, Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra de defensa de Alemania, sea su sucesora en el puesto en el 2021. Y vale la pena anotar que Kramp-Karrenbauer reemplazó a Ursula von der Leyen: actual presidenta electa de la Comisión Europea (el poder ejecutivo de la UE) y primera mujer en ocupar ese cargo.

En el 2009, Dalia Grybauskaite se convirtió en la primera presidenta de Lituania. Dejó el cargo en julio, tras un mandato que no pasó desapercibido. Fue conocida como la ‘dama de hierro’ por sus críticas a EE. UU., bajo la presidencia de Barack Obama, y al Reino Unido por la falta de un plan concreto frente al ‘brexit’, entre otras firmes posturas en política exterior.



Otro ejemplo es el de la conservadora Erna Solberg, quien en 2013 se convirtió en la segunda mujer en llegar al cargo de primera ministra de Noruega, tras Gro Harlem Brundtland, y aún ocupa esa posición.



En Ucrania, Yuliya Tymoshenko estuvo en el cargo de primera ministra dos veces, en medio de un ambiente político plagado de machismo.



La liberal conservadora Kersti Kaljulaid se convirtió en la primera jefa de Estado de Estonia en 2016, así como en la persona más joven en asumir la presidencia de dicho país (49 años). Y en junio, la socialdemócrata Mette Frederiksen fue elegida como la primera ministra más joven de Dinamarca (41 años) y la segunda mujer en ocupar el cargo. Al mismo tiempo, la nacionalista Pia Kjærsgaard, quien fue cofundadora del Partido Popular Danés, renunció a su puesto como presidenta del Parlamento de Dinamarca después de ocupar ese cargo durante cuatro años.



Otro partido de extrema derecha, la Agrupación Nacional de Francia (antes el Frente Nacional), también tiene una mujer líder, Marine Le Pen, quien en el año 2011 tomó la posta de su padre, Jean-Marie Le Pen, con el objetivo de ampliar la base del partido y convertirlo en una opción de poder.



Asimismo, a la ex primera ministra británica Theresa May se le encomendó la tarea de limpiar el desastre creado por su antecesor masculino, David Cameron. Después de haber convocado al referéndum ‘brexit’ para apaciguar a los euroescépticos en su Partido Conservador, la única opción que tuvo Cameron cuando la votación no arrojó los resultados que él esperaba fue dimitir. May, quien se oponía a salir de la Unión Europea, recibió la misión de hacer que, de alguna manera, dicha salida funcionara. No lo logró y su salida le dejó el camino abierto al actual (y muy polémico) primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

De Dinamarca a EE. UU.

La representación femenina también se ha destacado en otras instituciones. Durante su mandato como comisaria de Competencia de la Unión Europea, la danesa Margrethe Vestager tomó medidas audaces para controlar a la industria ‘big tech’.



La exministra de Finanzas en Francia Christine Lagarde, primera directora gerente del Fondo Monetario Internacional en el año 2011, no solo dejó el cargo para convertirse en la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo, sino que fue reemplazada en el FMI por otra mujer, la búlgara Kristalina Georgieva.



En cuanto a Estados Unidos, aunque la exsecretaria de Estado Hillary Clinton perdió ante Trump en el 2016, sentó un precedente importante, de hecho obtuvo la mayor cantidad de votos. Y las elecciones de mitad de período del año 2018 trajeron un número récord de mujeres al Congreso de los Estados Unidos, incluidas aquellas cuatro congresistas que han estado en la mira de Trump. Y dos de los cinco candidatos favoritos para enfrentarse a Trump en las elecciones de 2020 son mujeres.



Ninguna de ellas necesita la validación de los hombres. Sin embargo, eso no significa que no agradecerían el apoyo masculino, ya sea político, personal o, incluso, artístico. Por ejemplo, Philipp Stölzl está en proceso de llevar al escenario una adaptación contemporánea del ‘Rigoletto’ de Giuseppe Verdi en Austria. En su opinión, ‘Rigoletto’ –obra en la que un bufón de la corte intenta poner fin a las actividades licenciosas de su poderoso empleador– es la ópera ideal para la era del movimiento #MeToo. Quizás es por eso que una mujer, la directora de ópera australiana Lindy Hume, llevó su propia adaptación de ‘Rigoletto’ a Seattle.



En el mundo de hoy, al igual que en ‘Rigoletto’, los hombres continúan teniendo un poder desproporcionado, que a menudo utilizan para impedir que las mujeres ganen más. Pero, a juzgar por el número cada vez mayor de mujeres en el escenario político –y dado que dicho número incluye a fascistas, liberales, verdes y socialistas–, los días de la supremacía masculina están contados. No es de extrañar que estemos siendo testigos de una violenta reacción en contra de dicha situación proveniente de ‘machos alfa’, como el señor Trump.



NINA L. KHRUSHCHEVA*

© Project Syndicate

Moscú* Nina L. Khrushcheva es profesora de Asuntos Internacionales en The New School. Su último libro (con Jeffrey Tayler) es ‘Tras los pasos de Putin: buscando el alma de un imperio en las once zonas horarias de Rusia’.