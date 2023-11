Mujeres hacen del cacao de Nariño un producto ‘gourmet’

Claudia Julieth Sevillano repasa una a una las fotos en color gigantes que cuelgan perfectamente enmarcadas en las blancas paredes del Museo del Chicó, en Bogotá, a 1.035 kilómetros de distancia de donde vive: la vereda Juan Domingo en Tumaco, Nariño. Ahí están retratadas Amanda, Fanny, María Eufemia, Larcy, Betsabeth, Luz Enna, City Angélica y ella. Las mira y se le aguan los ojos de emoción y orgullo al ver lo lejos que han llegado estas mujeres y otras 450 de los municipios nariñenses de Policarpa, Leiva, El Rosario, Cumbitara, Los Andes y Tumaco, una de las regiones colombianas con mayor problemática social.

Hasta la fría capital del país, a algunas de ellas las ha traído el Theobroma, nombre científico del popular cacao, que significa ‘alimento de los dioses’. Vinieron a contar cómo este fruto ancestral ha cambiado sus vidas y las de 1.200 familias, a través de su cultivo, comercialización y transformación, con el apoyo de la fundación española Ayuda en Acción.



Oírlas hablar es escuchar historias de resiliencia y persistencia, de empoderamiento y crecimiento, de resistencia y esperanza que cultivan y cosechan en la misma tierra donde otros insisten en sembrar ‘la planta’, como se refieren con cautela a los cultivos ilícitos.



Claudia dice que se le aguan los ojo al recordar todo lo que han bregado desde hace muchos años y todo lo que han logrado a través de las cinco asociaciones comunitarias en las que están organizadas: la Asociación de Mujeres Canasteras (Asmusca), Coproteva, Procacao, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera y la Asociación de Agricultores (Agromira), todas lideradas por mujeres y con las que llegó a trabajar la Fundación en el 2020 para darles un empujón en el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao.



En el caso de Claudia y su familia, que pertenecen a Agromira desde hace 20 años, lograron hacer realidad un sueño que veían como imposible: crear su propia marca de chocolatinas. En la Fundación encontraron apoyo para estructurar la marca, diseñar el empaque y aprender sobre mercadeo. Así nació PazSabor.



“El cacao en mi familia es mucho más que un tema de producción, es unión, transformación, amor, paz, de ahí el nombre de nuestra chocolatina”, dice esta joven de 21 años que quiso quedarse en Tumaco a estudiar ingeniería agroforestal, en la Universidad de Nariño, “para cambiar esa idea de que las oportunidades están afuera. No, también las podemos crear acá, en el territorio donde nací y crecí, para mejorar lo que ya tenemos, porque estoy segura de que nuestro territorio tiene mucho potencial de progreso”.



PazSabor no es la única marca nacida en este proceso, también están Canasteando, La Hoz y Raíces, con productos como chocolatinas, chocolate de mesa y nibs (pequeños trozos de cacao tostado), “100 por ciento cacao fino de sabor y aroma” –como rezan sus empaques–, que ya se han fogueado en ferias especializadas locales y nacionales. Ahora estas asociaciones trabajan, junto con Ayuda en Acción, en su comercialización para llegar a mercados que aprecien el sello “Cacao de Calidad Nariño”, que los distingue, así como las historias que hay detrás de ellos.



“En mi casa, la del cacao era mi mamá. Recuerdo que todos acudíamos el día de la cosecha para ayudar, pero era ella quien siempre estaba pendiente del punto de secado para molerlo, hacer las pastillas y después, llevarlo al comercio de Tumaco para venderlo. Esa fue mi herencia y es el legado que les quiero dejar a mis hijas”, dice Claudia Pascal, mamá de Claudia Julieth, en el libro Behind Cacao, que recoge testimonios y hermosas fotografías del trabajo de cuatro años de Ayuda en Acción con estas cinco asociaciones.

Otras familias

Luz Enna Preciado también estuvo en Bogotá contando cómo el cacao le cambió la vida a su familia. Foto: MNR EDICIONES

Un recuerdo parecido tiene Larcy Ceballos Mina, de 44 años, quien con su turbante azul celeste y su batola de coloridos cuadros le pone color a la gris tarde bogotana. “Desde chiquitos mi papá nos llevaba a mis hermanos y a mí a sembrar cacao, abríamos los huecos. Y en familia también íbamos a cosechar”.



Un legado que se ha transmitido de generación en generación en Nariño, pero que desafortunadamente ha estado en riesgo de desaparecer por el incremento de la siembra de coca, que resulta muchas veces más lucrativa.



A Larcy, una mujer entusiasta, inquieta, a quien le gusta liderar, que siempre está pensando en el paso siguiente y hace parte de Asmuca, también le gusta contar historias más recientes, como las del empoderamiento de las mujeres. “Nosotras le estamos apostando a que las mujeres en la región tengan un desarrollo económico propio, que tengan con qué darles comida a sus hijos, que puedan mejorar su calidad de vida y que no tengan que soportar maltratos ni violencia de género. Y lo estamos logrando. Aquí nos apoyamos entre todas, fomentamos el diálogo familiar para que todo mejore”.



También disfruta contando cómo ha crecido Canasteando, la marca de chocolate de mesa de Asmuca. “En el 2018 comenzamos unas pocas a transformar el cacao para hacerlo pastillas (chocolate de mesa), pero la gente nos subestimaba. Trabajábamos en la oficina del Concejo de Bajo Mina y Frontera y cuando iban personalidades preparábamos chocolate caliente y todos tenían que ver con el aroma, se antojaban, les ofrecíamos, lo probaban y nos compraban”.

Así fueron creciendo, capacitándose y organizándose. “Gracias a Ayuda en Acción comenzamos a mejorar los cultivos y su productividad aumentó en más de 20 por ciento. También nos aportaron maquinaria más moderna y de mayor capacidad para mejorar el beneficio del cacao: tostador, molinos, refrigerador, perfilador, y así poder garantizar la calidad de los productos”, agrega Larcy, que es catadora oficial de cacao.

Ella y sus compañeras confían en que con el cacao puedan sobrevivir, trabajar en sostenibilidad ambiental “por fuera de los cultivos que no traen nada bueno. En cambio, con el cacao podemos progresar en paz, pero necesitamos tener un comercio fijo; que nos garanticen la compra, sería uf”, dice.



Esto sería clave para la seguridad alimentaria de estas familias, que cuentan con pequeños cultivos de entre media y tres hectáreas y venden el kilo de cacao fino y aroma en promedio a 14.000 pesos.



Según datos de la Fundación, 42 productores en Tumaco cuentan hoy con certificación orgánica y hay 3 plantas de transformación dotadas con una línea completa de proceso y en operación.



Para María Isabel Cerón de Sousa, directora país de Ayuda en Acción, “en gran medida por el liderazgo de estas mujeres, se ha logrado el aumento de la productividad de los cultivos de cacao, hay 1.151 hectáreas de cacao cultivadas bajo sistemas agroforestales, se han recuperado áreas degradadas y estandarizado procesos, además de la creación de las marcas. Pero sobre todo se ha dado una transformación social vinculando a pequeños productores y aprovechando el potencial que ofrece la calidad del cacao de la región. Todo esto les ha permitido sentirse valoradas por lo que hacen y esperanzadas al ver cómo sus hijos comienzan a integrarse a la cadena de valor del cacao mediante procesos formativos”.



Esto gracias a una inversión de 2,5 millones de euros (cerca de 11.000 millones de pesos), con el fin de apoyar los esfuerzos de las comunidades por mantener la cultura cacaotera, esfuerzos que se convierten en alternativas de paz y en recursos poderosos para promover el respeto por la diversidad mediante el acceso a tecnologías y mercados que hacen posible generar riqueza a partir de la convivencia pacífica.



Ante los resultados, María Isabel Cerón, directora ejecutiva de Ayuda en Acción, anunció que en los próximos cuatro años invertirán 3 millones de euros para ejecutar un plan similar en Valle y Cauca, para que haya más Claudias, Larcys, Amandas, Fannys, Betsabeths... y así seguir promoviendo el cacao como producto estratégico para el desarrollo económico territorial y la construcción de paz.

Un suelo ideal para cacao de calidad

El cacao ‘calidad Nariño’ tiene unas características organolépticas que las dan los ecosistemas que los rodean. El territorio de Tumaco está en la selva tropical húmeda, donde crecen robles, guayacanes y, en general, grandes maderables y árboles frutales. Durante los procesos de fermentación y secado, el cacao se convierte en una esponja que absorbe los aromas del entorno, los cuales acaban teniendo gran incidencia en sus características finales y salen a relucir en el momento de su transformación o fabricación.



Los suelos también hacen su parte: si tienen más potasio, el cacao puede salir más dulce, como sucede en Tumaco. Muchos de estos aromas son imperceptibles, pero para quienes han desarrollado esa habilidad sensorial, las cualidades organolépticas que le dan ese carácter de cacao fino aromático son fáciles de identificar.



Detrás del fruto

Facebook Twitter Linkedin

Portada del libro Behind Cacao. Foto: MNR EDICIONES

Ayuda en Acción presenta el libro Behind Cacao, producido por la editora María Lía Neira Restrepo, directora de MNR Comunicaciones y Ediciones. A lo largo de sus páginas, Behind Cacao hace una recopilación del proyecto “Cacao Calidad Nariño”, que devuelve la esperanza en el país y la credibilidad frente a este tipo de proyectos sostenibles.



Fotografías que hablan por sí solas e historias de transformación de mujeres y familias enteras muestran cómo estas comunidades han cambiado su presente y su futuro continuando el legado del cultivo del cacao. El libro describe el origen, tradición y cultura del cacao hasta el uso de este “alimento de los dioses” aplicado a recetas inspiradas en preparaciones y tradiciones culinarias regionales, para llevar el chocolate de Tumaco producido por las mujeres cacaoteras de Nariño al mundo gourmet.

NATALIA DÍAZ

Para EL TIEMPO