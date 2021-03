Mujeres, a la conquista de la equidad

"Los avances de los países hacia una mayor equidad de género aún son lentos”. La conclusión, que es del reciente informe del Banco Mundial Mujer, Empresa y el Derecho 2021, aunque no es novedosa, confirma que la pandemia del covid-19 ha acentuado las diferencias que ponen en desventaja a las mujeres en el mantenimiento de empleos y, al mismo tiempo, las ha enfrentado al aumento de la violencia doméstica y dificultades en temas de salud, seguridad, servicios financieros, entre otros.

Una situación que confirma Yadira Giraldo, quien ha alcanzado un lugar privilegiado en un gremio de dominio masculino, como lo es el de transporte de carga. “Para una mujer de estrato bajo o medio es difícil crecer profesional y personalmente en Colombia porque no hay igualdad de oportunidades y los salarios tampoco son buenos”, sostiene esta vallecaucana, fundadora con su hermano del Grupo empresarial TK, cuya planta administrativa está integrada el 70 por ciento por mujeres.



No es la única ejecutiva que se ha movido para mitigar el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Triple A, empresa de servicios públicos de Barranquilla, con Ángela Ortiz, gerente general encargada, en su escuela de Liderazgo abrió “un capítulo especial para formarlas y empoderarlas impulsando sus emprendimientos familiares y publicamos el primer directorio que apoya su dinamización económica”. Además de que han tenido la oportunidad de trabajar desde casa.

Como también lo han hecho en Software Analytics Solutions (SAS), empresa internacional con presencia en Colombia “y que por su cultura corporativa incluyente ha sido declarada una de las mejores en el mundo”, dice Sandra Hernández, Senior Marketing Manager para Colombia y Ecuador. O Bristol Myers Squibb (BMS) que, con Sandra Ramírez, su gerente general en México, Colombia y Venezuela, está comprometida en disminuir la brecha de género con el programa B-NOW, que busca que más mujeres alcancen posiciones de liderazgo.

Así son estas ejecutivas colombianas destacadas en la región por su trabajo y decidido apoyo a sus congéneres.

‘Nos falta mucha más solidaridad de género’

Ángela Ortiz, gerente general (e) de Triple A.

En el 2003, justo cuando la contactaban para una posible vinculación laboral, Ángela Ortiz confirmaba su segundo embarazo. “Creí que hasta allí llegaba la oportunidad de conseguir un trabajo que me encantaba y brindaba estabilidad”, dice esta abogada huilense, especialista en Contratos y relaciones jurídico-negociales. Informó sobre su nuevo estado a la organización, convencida de que no la recibirían, pero “me encontré con un sí y una estupenda bienvenida”.

Por experiencias como esta, confirma que ha tenido la fortuna de trabajar en condiciones de equidad. Con 22 años de carrera, se ha desempeñado en la dirección de juntas directivas, asambleas y comités para empresas del sector bancario, servicios públicos, telecomunicaciones y consumo masivo.

Hace un año y 10 meses ingresó como secretaria general a cargo de la estrategia legal, judicial y regulatoria de Triple A, Empresa de Servicios Públicos, acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, y en la actualidad es la gerente general encargada de esta entidad, que en el pasado estuvo envuelta en escándalos de corrupción.

A sus 46 años, esta madre de tres hijos no desconoce que “en el mundo laboral aún es usual descalificar y exigir más a las mujeres que a los hombres” y que “nos falta mucha más solidaridad, ahí sí de género, así como la generación de conciencia de trabajo en equipo. Tendemos a ser más competitivas entre nosotras”.

No siente que haya contado con menos posibilidades económicas, pero sí ha visto que “mujeres valiosas e inteligentes han sido despedidas o les han negado las oportunidades de crecimiento por decisiones arbitrarias de personas que dirigen organizaciones con culturas donde se perciben el machismo y la discriminación”.

‘Nunca me he sentido en desventaja por ser mujer’

Sandra Hernández, Senior Marketing Manager SAS.

“Postergué diez años la búsqueda de mi segundo hijo por concentrarme en mi trabajo. Y eso que hago parte de una organización reconocida a nivel mundial como una de las Mejores Empresas para Trabajar (Great Place to Work)”, confiesa Sandra Hernández, Senior Marketing Manager Colombia y Ecuador para Software Analytics Solutions –SAS–, compañía de analítica, inteligencia artificial y gestión de datos.

No fue una decisión fácil para esta administradora de empresas, de 41 años, con especialización en gerencia de Marketing Estratégico, por eso sostiene con humor que es mamá de ‘dos hijos únicos’, Juan Esteban, de 20, y Luciana, de 9

Sin embargo, no se ha sentido en situación de desventaja en lo que a equidad de género se refiere porque hace parte de una empresa donde más del 40 por ciento de los puestos de primer nivel son ocupados por mujeres.

Y como ve oportunidades hasta en las situaciones más adversas, asegura que la pandemia cambió positivamente su vida al permitirle trabajar desde casa: “Ver a mis hijos diariamente, conocerlos desde otra perspectiva, presenciar de cerca sus luchas diarias, llegar a acuerdos como familia para respetar nuestros espacios, llenar mi hogar de flores y vida, valorar cada día, aprender a cocinar, a reinventar mi matrimonio y a fortalecer mi relación con Dios”, agradece.

Y se lo debe, en gran parte, a esta organización que alienta el crecimiento femenino a través de programas que fomentan el acceso desde la niñez a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En reconocimiento a este compromiso, SAS recibirá el Premio Athena Global al Liderazgo Organizacional 2021 este 8 de marzo

‘El éxito solo es posible si lideramos con el corazón’

Sandra Ramírez, gerente general BMS Colombia.

Sandra Ramírez inició su carrera en Bristol Myers Squibb Colombia –BMS– como analista de sistemas y ha ascendido en sus 28 años en esta compañía biofarmacéutica. Desde 2017 está al frente de la gerencia general para México, Colombia y Venezuela.

“He tenido la fortuna de desarrollar mi carrera y mi profesión en una empresa que todos los días promueve un ambiente de diversidad e inclusión sin diferenciación de género”, asegura esta vallecaucana que jamás contempló “que por ser mujer tendría más o menos oportunidades; es por eso precisamente que desde mi posición laboral he sido promotora de la diversidad y la equidad de género por muchos años”.

Para esta ejecutiva, en el mercado laboral “los indicadores muestran que hay avances en equidad a la hora de trabajar y aunque cada día son más las empresas que cuentan con mujeres en cargos directivos, la brecha se mantiene”. Pensando en eso, en BMS implementaron el programa B-NOW, que busca que más mujeres allí se desempeñen como líderes.

“Hemos logrado una fuerza laboral con el 50 por ciento femenino y el 60 por ciento de este en posiciones de liderazgo”. Por ser una organización comprometida con los principios de integridad y la igualdad de trato y oportunidades, ha sido reconocida como una de las mejores compañías para mujeres ejecutivas y madres trabajadoras.

Y lo es porque “tiene una estrategia basada en una serie de pilares fundamentales: mantener un número de mujeres en cualquier tipo de puesto mayor o igual al de hombres, la implantación del plan de igualdad, lanzamiento del programa B-NOW y planes y políticas de desarrollo”.

‘Yo a una mujer no le voy a pagar menos que a un hombre’

Yadira Giraldo, vicepresidenta financiera y administrativa de Grupo TK.

Apenas tenía 20 años Yadira Giraldo cuando aceptó la propuesta de su hermano mayor para hacer empresa juntos. Era consciente de los sacrificios que debía enfrentar como emprendedora novata, “entre ellos, recibir un salario mínimo los primeros cinco años y repartir utilidades después de los diez; además, yo cumplía largas jornadas de trabajo para darme a conocer y sostenerme en el transporte de carga, un gremio dominado por hombres”

Ella es la vicepresidenta financiera y administrativa de Grupo TK, que agrupa varias organizaciones: Tkarga, TKalmacena, Ekokarga y TKonecta Servicios Integrales. Hoy, a los 40 años, esta comunicadora social, especialista en Logística y con maestría en Finanzas, se siente más que satisfecha del camino recorrido “porque puedo disfrutar de los frutos en esta época de mi vida”, dice desde su apartamento en Cartagena.

Casada y madre de dos niñas, de 11 y 2 años, no se queda quieta y se mueve a lo largo y ancho del país para cerrar negocios y manejar a cerca de 3.000 transportadores cada mes. Si bien reconoce que su organización, de la que el 90 por ciento es personal operario, se ha tenido que ajustar a una nueva forma de trabajo por la pandemia, se declara afortunada porque no ha detenido su producción y no se ha visto obligada a despedir a alguno de sus 500 empleados de nómina ni cambiarles sus condiciones salariales. Incluso, ha hecho nuevas contrataciones. Eso, y compartir más tiempo con sus pequeñas, no lo cambia por nada.

