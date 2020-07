¿Por qué me siento tan solo? / De tu lado con Alex

No vamos a negar los preocupantes efectos que deja esta pandemia sobre la salud y la economía, pero poco se ha ahondado sobre los psicológicos. Creo que al principio muchos tomamos la cuarentena como un regalo que nos permitía reflexionar y estar más presentes y conectados con lo que realmente importa en la vida.

Esto, a su vez, nos dio la ‘gasolina’ necesaria para sobrellevar el aislamiento e, incluso, para encontrarle provecho a esta coyuntura. Sin embargo, no todos lo enfrentamos igual, y eso es respetable. Cada quien ha manejado la situación lo mejor que puede, con las herramientas que tiene. Pero sí hay algo que me llama la atención y me ha hecho reflexionar: ¿por qué hay personas que se han sentido infinitamente solas no obstante estar encerradas con su familia o con parejas estables, mientras que otras, a pesar de la soledad física, no se han sentido íngrimas ni un solo momento?



Pensaría que el primer factor es que en muchos prima más el mundo externo que el interno. Hay quienes dependen de factores exógenos para sentirse parte de algo y cuando los privan de vida social, de la posibilidad de salir de compras o les alteran una rutina preestablecida, pierden el norte y la sensación de pertenencia.



Otro factor clave para sentirnos acompañados es que el sentimiento de soledad no tiene nada que ver con estar rodeados o no de personas (así sean nuestros más allegados), sino por la incapacidad de poder comunicarles a esas personas las cosas que realmente nos importan.



La soledad real no tiene nada que ver con la compañía física y tiene todo que ver con la posibilidad y la seguridad que sentimos de poder conversar o compartir algo que es realmente relevante o de interés para nosotros con estas personas. La conexión real viene de expresar nuestro mundo interior con otra persona y saber que vamos a ser escuchados, incluso si no somos comprendidos.

Me parece interesante este análisis, ahora que muchos estamos batallando contra nuestros propios miedos, pero nos avergüenza compartirlos, incluso con nuestros seres más queridos, ya sea porque no los queremos preocupar o porque nos estamos dando cuenta de que no tenemos la cercanía emocional para hacerlo.



Mi llamado es a reflexionar más allá de la soledad que podamos sentir y empecemos a entender la raíz de la situación. La pandemia pasará, ¡y lo único que permanecerá son los aprendizajes que nos deje!

ALEXANDRA PUMAREJO

@detuladoconalex

Para EL TIEMPO