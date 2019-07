Querámonos, como a nuestros hijos / De Tu Lado Con Álex

Como padres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Desde que nacen deseamos con todo el corazón que tengan lo mejor de lo mejor (si está a nuestro alcance... ¡e incluso hasta más allá!).

Anhelamos que vayan a los mejores jardines y colegios, disfruten los juguetes último modelo y que siempre sean felices. Nada en la vida duele más que ver sufrir a un hijo, sea porque se cayó y se hizo un moretón o porque está enfermo o porque alguien le hizo daño.



Por eso, me parece muy curioso que como padres queramos unas cosas para nuestros hijos, pero cuando se trata de nosotros mismos no tengamos el mismo criterio. Les decimos a nuestros hijos que fumar, consumir drogas o excederse con el alcohol es nocivo para la salud. Sin embargo, ¿cuántos adultos fuman como locos, se emborrachan todos los fines de semana y usan drogas ‘recreacionales’... sin tanto recreo?



Les aconsejamos a nuestros hijos que estén con una pareja que los valore, los consienta y los ame profundamente. Pero yo misma he soportado relaciones que no hubiera querido para mi hija.

Les repetimos una y otra vez que se quieran como son, que estén orgullosos de su cuerpo, que ellos son lo más bello del mundo.



No obstante, me atrevería a decir que la mayoría de los padres nos miramos ante el espejo armados de críticas constantes, con algo de desprecio y hasta rabia.



Les reiteramos que es de humanos cometer errores y los perdonamos cada vez que lo necesitan, pero nos exigimos perfección permanente a nosotros mismos; nos avergüenza ofrecerles disculpas a nuestros hijos o admitir que nos hemos equivocado.

Nuestra vara de medición no puede ser diferente de la que usamos con los seres que más amamos: nuestros hijos. Debemos tener para nosotros la misma compasión, admiración y anhelos.



Antes de salir con alguien, preguntémonos: “¿Me gustaría esa persona como pareja de mi hijo/a?”.

Antes de despotricar de nosotros mismos, de autoflagelarnos, preguntémonos: “¿Me gustaría que le hablaran así a mi hijo/a?”.



Antes de excedernos en hábitos que pueden ser dañinos para nuestra salud (incluso con la comida), cuestionémonos si se lo permitiríamos, sin ningún reproche, a nuestros hijos.



Sin duda, para la mayoría de los padres, el amor más intenso que conocemos es aquel que tenemos por nuestros hijos, pero debemos ser coherentes: ese amor debe ser igual al que nos ofrecemos a nosotros mismos.

ALEXANDRA PUMAREJO

Twitter: @detuladoconalex