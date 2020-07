El giro de las pasarelas en las semanas de la moda

Como es habitual, durante julio se llevó a cabo la semana de la alta costura de París y las semanas de la moda masculina de Milán y de la capital francesa, esta vez en diferentes formatos digitales, para presentar adelantos o nuevas colecciones.



La mayoría de las firmas más importantes de la industria se vieron obligadas a reemplazar la experiencia de sus shows presenciales por pasarelas o contenidos virtuales. Otras apostaron por lo phygital (unión entre lo físico y lo digital) y muy pocas, por los desfiles físicos con audiencia real. ¿Cómo se adaptaron, qué tipo de contenidos presentaron y cuáles fueron las propuestas más destacadas? A continuación le contamos.



Dior: celebración del arte y la artesanía

Dior realizó un desfile para presentar su colección Crucero 2021. Foto: Teresa Cioca. Dior

En menos de un mes, la firma francesa Dior hizo soñar a los espectadores, a través de las pantallas, con la forma en que reveló tres de sus colecciones. Primero presentó su colección de alta costura otoño-invierno 2020-2021, mediante un film dirigido por Matteo Garrone, que recreó un mítico mundo de haute couture en miniatura. Después lanzó un video para mostrar su nueva propuesta de Dior Men por Kim Jones, titulada Portrait of an Artist (Retrato de un artista) e inspirada en la obra del artista ghanés Amoako Boafo, y, finalmente, realizó un desfile para presentar su colección Crucero 2021, que inicialmente estaba programado para mayo.



Sobre este último, Maria Grazia Chiuri, directora creativa, apostó por un espectáculo a puerta cerrada en Lecce (Italia), que celebró el arte y la artesanía. La puesta en escena contó con la iluminación de Marinella Senatore, música erudita de Paolo Buonvino y la danza catártica de la Fundación La Notte della Taranta.



“Esta colección es una obra coral que rinde homenaje a la memoria, los valores, la cultura y el futuro de la artesanía excepcional. Los tejidos de la fundación Le Costantine se usan en una serie de chaquetas, incluida la emblemática chaqueta Bar, en una expresión experimental del savoir-faire ancestral. El lema de este lugar único, ‘Amando e cantando’ (amando y cantando), se ha tejido en la parte trasera de las faldas”, señala la casa francesa.

Prada y el ‘show’ que nunca sucedió

Prada presentó su colección de hombre y mujer de la primavera-verano 2021. Foto: Juergen Teller. Prada

Con el nombre Prada Multiple Views SS21, The Show that Never Happened (el show que nunca sucedió) y las visiones de una multitud de creativos de todas partes del mundo, Prada presentó su colección de hombre y mujer de la primavera-verano 2021, a través de cinco cortos dirigidos por los artistas visuales y realizadores Terence Nance, Joanna Piotrowska, Martine Syms, Juergen Teller y Willy Vanderperre. Cada uno de ellos propuso un film de uno a dos minutos que captura una faceta de la colección y un punto de vista sobre la firma italiana. El final muestra en movimiento los más de 60 looks que diseñó Miuccia Prada, quien, además, hace su despedida en solitario como directora creativa de la marca.



“La colección de julio 2020 se enfoca en la esencia de Prada: el significado... La atención vuelve a las prendas –piezas sencillas, con un uso y un valor, una longevidad y un lugar en la vida de las personas–. A la par que el tiempo se torna más complejo, las prendas se vuelven más francas, simples, máquinas para vivir y herramientas para la acción y la actividad”, señaló la firma en un comunicado.

Loewe y su visión creativa

La firma española Loewe fue considerada como una de las más originales de la semana masculina de la moda de París al presentar su colección primavera-verano 2021, mediante un formato que ha llamado show-in-a-box (espectáculo en una caja). Este consistió en una clásica caja archivadora, con separadores internos, que representaba los procesos creativos y pequeñas muestras de tejidos de lo que podría verse en el desfile. Además, incluía una carta personal de Jonathan Anderson, director creativo, entre otras cosas. La caja fue enviada a un selecto grupo de invitados.



El diario La Vanguardia citó las palabras de Anderson: “La idea de este show-in-a-box es una respuesta a los tiempos singulares que vivimos ahora y, en esencia, a la imposibilidad de celebrar un desfile de moda presencial inspirado en la obra museo portátil de Marcel Duchamp. El propio desfile se presenta metido en una caja para que sea portátil, pero no pierda la singularidad de un evento a tiempo real, involucrando a los espectadores en una interacción única”. La colección, en donde protagoniza la abstracción representada en diferentes cortes, texturas y volúmenes, fue lanzada por medio de diferentes contenidos digitales.



El Epílogo de Gucci

Por medio de un video de 12 horas en streaming desde el Palazzo Sacchetti y el Campo Boario, ubicados en Roma, la firma italiana Gucci y su director creativo, Alessandro Michele, presentaron una nueva colección mixta a la que quisieron llamar Epílogo y continúa haciendo una reflexión sobre los ritmos de la industria. En lugar de modelos fueron los mismos miembros del equipo de diseño de la marca quienes mostraron la ropa y los accesorios de la nueva propuesta.



“La colección es el final del inicio de un experimento. Es un intento de usar la moda como un espacio, en particular como un laboratorio experimental. Y este es mi experimento”, dijo Michele en un comunicado de prensa. Aunque se incluyeron varios videos pregrabados, fue una transmisión en vivo que mostró diferentes imágenes, entre ellas gráficos de computadoras de los 90 con una voz en off que, además de mostrar los looks, yuxtaponían fotos de frutas y vegetales.

Soñar con los ojos abiertos, la invitación de Valentino

Este es uno de los 15 vestidos blancos, de la colección Alta Costura, de Valentino, de otoño-invierno 2020-2021. Foto: Tomada de la web de Valentino

La firma italiana Valentino mostró los más de 15 vestidos blancos de su nueva colección de Alta Costura mediante un performance titulado Of Grace and Light, Pierpaolo Piccioli In Dialogue With Nick Knight. Esta apuesta visual de Piccioli, director creativo, con Knight, fotógrafo inglés, rompió todos los esquemas al emular un circo romano: las modelos jugaban con volúmenes y movimientos desde el aire. En el video, y según una publicación de la revista Marie Claire, las modelos se columpian en aros con vestidos de entre cuatro y cinco metros de alto en materiales como seda, lentejuelas y tul.



En un comunicado, la casa de moda expresó que “la Alta Costura es como una invitación a soñar con los ojos abiertos”. Esta colección fue presentada en los estudios Cinecitta, ubicados en Roma, y únicamente asistió una reducida audiencia de amigos, familiares y empleados de Valentino.

Jacquemus: lo irremplazable de la experiencia presencial

El diseñador francés Simon Porte Jacquemus organizó una pasarela en medio de un campo de trigo, a las afueras de París. Foto: Jacquemus

Mientras la mayoría de las firmas cancelaron o hicieron sus pasarelas en formatos digitales, el diseñador francés Simon Porte Jacquemus organizó una pasarela en medio de un campo de trigo, a las afueras de París, para presentar su colección L’Amour de primavera-verano 2021, lo que para muchos reafirmó que la experiencia de vivir una pasarela de manera presencial no es fácil de reemplazar. “Era importante tener un espectáculo porque está en el corazón de nuestra marca; nuestra estrategia gira en torno al momento”, le dijo Jacquemus a la revista Vogue. El año pasado, el escenario elegido fue un campo de lavanda.



De esta forma, al aire libre, con una pasarela larga y con relieves y sillas que mantenían el distanciamiento social, el show de Jacquemus solo tuvo una fila de asistentes, entre ellos varios influenciadores que posaron en los diferentes escenarios y compartieron sus fotos en redes sociales. En cuanto a la colección, las modelos de diferentes orígenes y tallas desfilaron prendas con tejidos sostenibles en tonalidades cálidas.



