¡La esperada temporada de vacaciones llegó! Y con ella, la oportunidad perfecta para vestir con las últimas tendencias de moda. Si entre sus planes de fin de año está viajar a la playa o a algún destino de clima cálido, tenga en cuenta estos imprescindibles y las prendas, siluetas, colores, tejidos y estampados más apropiados para empacar en su maleta y lucir durante los días de descanso.



Vestidos: coloridos y tropicales

Los vestidos de Eugenia Fernández, elaborados en algodón 100 por ciento orgánico, perfectos para el día y la noche. Foto: Eugenia Fernández

Si hay una prenda que no puede faltar para un destino de playa o piscina es un vestido corto o largo, ya que una de las múltiples ventajas que tienen este tipo de prendas es la versatilidad. Los vestidos se pueden combinar fácilmente con tacones o sandalias (cuando queremos un look más formal) o con tenis (si buscamos comodidad y un atuendo más informal).



En cuanto a las tendencias, para esta temporada de fin de año los vestidos coloridos y con estampados tropicales como flores, palmeras e incluso animales son unos de los más deseados. Con propuestas como las de la diseñadora Eugenia Fernández, vemos que los toques bohemios también se imponen y las mangas abombadas, tops de un solo hombro y faldas con volantes siguen estando en furor.



Bikinis: cómodos y con aires retro

Bikini propuesta de Palmacea. Foto: Palmacea



No olvidemos que, sin importar el destino o el clima, el vestido de baño es un infaltable a la hora de empacar la maleta; y si de estrenar se trata, los expertos de Farfetch, plataforma global para la industria de la moda y el lujo, sugieren: “Encontrar el bikini o una pieza perfecta es una elección muy personal: solo tú puedes descifrar lo que te hace sentir cómodo y seguro. En lugar de simplemente tratar de “adaptarse a tu tipo de cuerpo”, ¿por qué no difundir algo de positividad corporal?”.



Si bien el material de calidad y el diseño inteligente son imprescindibles, la tendencia es centrarse en la mentalidad de la comodidad primero. Entre los estilos favoritos están los bikinis en crochet como los de Missoni Mare o enterizos que apuestan por la logomanía o estampados insignia de las firmas como el Burberry Vintage Checks o el motivo Fendi FF.

Por otro lado, Manuela Botero, gerente de la marca colombiana Palmacea, comparte otras tendencias destacadas: “La silueta de la temporada es el bandeau con nido de abeja. Es una silueta antigua con un toque moderno”.



Así mismo, comenta que “los colores en tendencia son los pastel neón como el lavanda, el verde salvia, calabaza, banana, palo rosa y azul cielo… Otros detalles que están muy en tendencia son los bordados de margaritas y los boleros que le dan un toque romántico”.

‘Casual looks’: ‘shorts’, ‘denim’ y conjuntos

Sabemos que el estilo casual es protagonista en las casas y calles y seguramente, muchos optarán por llevar esta tendencia en sus vacaciones. La clave para llevarlo en destinos cálidos es apostar por prendas frescas y ligeras pero al mismo tiempo llenas de actitud.



Dentro de las más destacadas veremos shorts, bermudas y conjuntos –también con estampados tropicales– mantas de playa y tops y diferentes prendas en denim como los de la colección de verano de American Eagle. “No hay prenda más icónica para el verano que los shorts. Esta temporada los vemos en denim en todos los estilos: deslavados, cortos, desgarrados, con todos los estampados, chinos y más. Se convertirán en aliados para un caluroso verano además que vienen con nuevas siluetas para todo tipo de cuerpos”, afirma María Mercedes Jaramillo, marketing manager de American Eagle en Colombia.

Mules y sandalias: estrellas de la temporada

La diseñadora colombiana Laura Cepeda pone el foco en el calzado con diseños coloridos y detalles llamativos como moños. Foto: Laura Cepeda

Mules y sandalias, de apariencia natural con trenzado, anudados y agujereados, así como las opciones con brillos metalizados en colores vivos, son grandes opciones para los looks de climas cálidos.



Según Brazilian Footwear, programa de incentivo a las exportaciones desarrollado por Abical-çados en asociación con Apex-Brasil, las piezas ligeras de algodón y lino en tonos neutros son protagonistas esta temporada. “Formas elaboradas con mezcla de materias primas comparten el escenario con zapatos con el nuevo tacón en bloque con detalles de madera, las cuñas de rafia y los modelos geométricos con ángulos inusuales que parecen desafiar la gravedad”, afirman en un comunicado.



También vemos que marcas y diseñadoras colombianas como Laura Cepeda ponen el foco en el calzado con diseños coloridos y detalles llamativos como moños.

Gafas de sol: atemporales y sostenibles

Los accesorios como gafas y sombreros no pueden faltar. Foto: Particular



Si hablamos de looks para vacaciones no podemos dejar de mencionar, en la lista de indispensables, las gafas de sol. Este accesorio, que no solo nos protege sino que complementa y aporta estilo a un outfit, en cada temporada, viene recargado de nuevos colores, estilos y formas. Sin embargo, hemos visto cómo últimamente la inspiración principal ha estado en décadas pasadas.



Por eso, entre las tendencias más destacadas están las gafas con formas y lentes inspirados en los setenta y ochenta, como las de la colección de aniversario de los 50 años de Sunglass Hut. Así mismo, en un comunicado, la empresa afirma: “Si lo tuyo es estar más a la moda, seguro encontrarás el diseño ideal con Michael Kors, Versace y Ray-Ban, con estilos aviadores con marcos en colores pop, siluetas cuadradas adornadas y con detalles llamativos”.



Por otro lado, respondiendo a las necesidades de los usuarios, quienes buscan propuestas con conciencia ambiental, marcas como Arnette apuestan por la sostenibilidad, creando modelos de gafas de sol a partir de bioplásticos o bioacetato, e incorporando biolentes en la nueva colección Arnette Positive, que llegó al país a través de GMO Colombia.​