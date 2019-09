Moda colombiana, lista para Semana de la Moda de París

El diseño colombiano sigue conquistando las grandes capitales que marcan las tendencias y su próxima vitrina será durante la Semana de la Moda de París, uno de los eventos más importantes para la industria, cuya próxima edición será del 23 de septiembre al 1.° de octubre.

Desde hace varios años algunos diseñadores colombianos empezaron a llegar a esta ciudad para presentar sus colecciones en formatos como showrooms y trunk shows paralelos a la programación oficial de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Federación Francesa de Alta Costura y de la Moda), la cual incluye las pasarelas de marcas como Dior, Chanel y Louis Vuitton.



En la lista de los diseñadores colombianos que estarán presentando sus colecciones en París se encuentra Silvia Tcherassi, quien mostrará su propuesta para la temporada primavera-verano 2020. “Nuevamente presentaré mi colección en Le Meurice Hotel, como lo he venido haciendo en las últimas temporadas porque este formato permite tener una mejor apreciación del diseño, los materiales y esos pequeños detalles que hacen la diferencia y no se pueden apreciar en un fashion show tradicional”, afirma la diseñadora.

Propuestas de la diseñadora Silvia Tcherassi presentadas en Le Maurice Hotel Foto: Cortesía de Silvia Tcherassi

“La nueva colección la empecé a trabajar hace casi un año y estoy muy feliz con los resultados. Esta se destaca por la cuidadosa selección de materiales, una paleta de colores bastante atractiva y una nueva aproximación a los volúmenes, tratando de jugar con la silueta en cada temporada porque tener un trademark silhouette no es lo mío”, dice.



Por su parte, Pepa Pombo, una de las marcas que se ha posicionado con fuerza en el mercado internacional, será otra de las presentes en el evento. Según confirmó Mónica Holguín, directora creativa, “vamos a ir a la Semana de la Moda de París para presentar nuestra colección Spring/Summer 2020, a partir del 26 de septiembre. Tendremos reuniones con compradores internacionales”.

Así mismo, Francisco Leal y Karen Daccarett, creadores de la marca Leal Daccarett, ratificaron que estarán en la capital francesa con un showroom en el evento Paris Market Week a partir del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre en el lujoso Hotel Crillon. “Este es un evento al que van nuestros clientes a nivel internacional a conocer nuestras nuevas colecciones”, aseguran los diseñadores.

Igualmente, Diana Crump, creadora de la marca Atelier Crump, le confirmó a EL TIEMPO que estará presentando la colección Spring/Summer 2020 en un showroom en el Hotel Grand Amour. “Vamos de la mano de nuestra comercial que nos representa allá”, comenta la diseñadora. “Nuestra nueva colección tendrá temas muy icónicos de la marca, toda la parte botánica y floral y vamos a reinventar uno de nuestros estampados más representativos: el de la flor anturio”, agrega.



De la misma manera, Sí Collective, la empresa de consultoría e incubación para el diseño y la moda latinoamericana, fundada por Cloclo Echavarría e Isabella Behrens, realizará un showroom en el cual exhibirá los diseños de Andrés Otálora, Maison Alma, Agua by Agua Bendita y Casa Chiqui. “Trabajamos con varios diseñadores colombianos y latinoamericanos y nuevamente vamos a estar en París como lo hemos estado haciendo durante los últimos cinco años”, afirma Cloclo Echavarría.



La joyería colombiana también estará presente de la mano de dos de las marcas más reconocidas en este sector. Por un lado, Cano Jewelry presentará una nueva colección bajo la dirección creativa de Paula Mendoza. Por su parte, Mercedes Salazar estará presentando su propuesta para primavera-verano 2020 en un showroom llamado Paris Market en el Hôtel du Duc, del 27 de septiembre al 3 de octubre. Previo a este evento, estará en Nueva York y Londres, también coincidiendo con las semanas de la moda que se llevan a cabo en esas ciudades.



Finalmente, Johanna Ortiz, quien también lleva varias temporadas presentando en Nueva York y París, confirmó que lanzará su nueva colección en esa semana. Felipe Espinosa, director de 3cero2, agencia encargada de la producción y dirección de arte de las presentaciones y exhibiciones de la diseñadora caleña, aseguró que “Johanna ha sido una de las pioneras en estos formatos y ella ha ido evolucionando. Empezó llevando modelos colombianos y presentando en un showroom, pero el formato de presentación en realidad como un desfile de salón, de pequeño formato o compacto, es absolutamente novedoso”.





*CAMILA VILLAMIL

PARA EL TIEMPO