La verdad detrás de los tabúes de la menstruación

“Me llegó la regla, llegó Andrés, me bajó y estoy en mis días” son algunas formas para hablar de la menstruación, algo que todavía es un tabú en el país o de lo que no se habla abiertamente.

Para muchas mujeres, esta época del mes se ha vuelto un sinónimo de incomodidad y también de vergüenza. Isis Tijaro, antropóloga y fundadora de Tyet, una organización que promueve la educación menstrual en el país, dice que ese ciclo natural es un tema poco explorado y falta mucho conocimiento al respecto.



“Todavía no conocemos nuestros cuerpos, se nos hace difícil hablar de estos temas. A mi consultorio llegan mujeres con muchas dudas sobre el ciclo menstrual y la importancia de este proceso para la vida y el cuerpo femenino. Siempre encuentro que no hay una educación adecuada para eso”, agrega.



Este diario consultó a varias mujeres sobre su experiencia menstrual y las historias, casi siempre, están atravesadas por el desconocimiento. “Cuando me llegó mi primer sangrado, mi mamá me dio unas toallas higiénicas y no me explicó mucho más allá de cómo ponérmelas”, cuenta una de ellas.

Según Tijaro, no es un tema que esté sobre la mesa porque puede generar incomodidades y es considerado para algunos como un tabú. “Muchas mujeres creen que la sangre menstrual es un desecho del cuerpo y es totalmente lo contrario. De hecho, el endometrio, que es uno de los tejidos de los que está compuesta la sangre menstrual, es lo primero de lo que el ser humano se alimenta cuando se empieza a formar en el útero”, destacó la antropóloga.



Esa dificultad para hablar abiertamente de este proceso natural de toda mujer, también provoca que haya mitos y creencias falsas que se difunden en el voz a voz. La ginecóloga Diana Carolina Vargas explica que esas consultas son más frecuentes de lo que se cree. “Dicen que no se pueden bañar, cortar el pelo o incluso alzar a un bebé porque al pequeño le puede dar pujo cuando tienen la menstruación. Todo eso es falso”, manifiesta



Ante esas y otras dudas, este diario invitó a Tijaro y a la ginecóloga Vargas para responder ante los principales mitos que hay alrededor del periodo menstrual.

¿La sangre menstrual es la misma que corre por las venas?

De acuerdo con la doctora Vargas, la menstruación es el resultado del desprendimiento de un tejido conocido como endometrio. “Todos los meses hay un ciclo endometrial, que va ligado al ciclo ovárico. En la segunda mitad del ciclo, el endometrio se está preparando para la implantación del embrión y se va engrosando. Al no producirse el embarazo, todo esto se desprende y eso es lo que expulsamos mes a mes con la menstruación: sangre, tejido endometrial, células madre endometriales, fibrina, entre otros tejidos”. En otras palabras, no es la misma sangre que corre por las venas, pues está compuesta de tejidos adicionales.

La mujer se pone 'histérica' o irritable cuando le va a llegar la menstruación

Falso. Si bien hay algunos cambios hormonales, no es el principal motivo del estado de ánimo de una mujer. "Lo que sucede es que por los cambios hormonales fisiológicos, nos podemos sentir susceptibles, o deprimidas. Incluso hay una condición llamada 'Síndrome disfórico premenstrual', en el cual estos síntomas son tan severos que alteran la calidad y el funcionamiento del diario vivir de la mujer durante el periodo. Pero eso no pasa en todos los casos", explicó.



Por su parte, Tijaro reiteró que eso no necesariamente sucede en todas las mujeres y no se puede tampoco usar como una excusa.

Si una mujer tiene relaciones mientras está con la menstruación no puede quedar embarazada

Falso. De acuerdo con la doctora Vargas, esa es precisamente una de las creencias o preguntas más frecuentes y no es cierta. "El riesgo de embarazo existe, depende de la duración del sangrado y del ciclo ovárico, pero sí existe durante el ciclo menstrual", explicó.

La mujer no puede hacer ejercicio o entrar a una piscina cuando tiene la menstruación

Falso. Como explican las dos expertas, hay diferentes métodos, como los tampones o la copa menstrual, para que la mujer pueda realizar todas sus actividades cotidianas sin ningún inconveniente.

Finalmente, Tijaro invitó entonces a las mujeres a informarse mucho más de lo que pasa con su cuerpo cada mes, pues es una forma también de romper esos tabúes. "Es muy importante que nos conozcamos más, que nos hagamos cargo de lo que sentimos en nuestro cuerpo y así, poco a poco, vamos rompiendo esos mitos", afirmó.



Por su parte, la ginecóloga hizo un llamado a que las mujeres también consulten de manera oportuna los especialistas de salud para evitar cualquier complicación relacionada con su menstruación.



Redacción Vida

Twitter: @ELTIEMPOmujeres