De acuerdo con algunos expertos en belleza, la vitamina C otorga beneficios a la piel, porque puede potenciar la producción de colágeno y hasta disminuir las señales de la edad.



Sin embargo, como todas las sustancias que se encuentran para aplicar en el rostro, es necesario saber de dónde provienen estas antes de utilizarlas.

Mitos y verdades sobre la vitamina C

De acuerdo con el portal 'Kiehls', estos son algunas de las realidades y los mitos sobre los sérums y la vitamina C concentrada en la belleza.

Verdades

- Los sérums de vitamina C también se pueden utilizar en el área de los ojos, desde ojeras, hasta patas de gallo. Estos pueden ayudar a iluminar y suavizar esta área de los ojos. Si decide acudir a este producto, proure escoger uno que especifique que va dirigido a esta zona.



- No todos los sérums están fabricados de la misma manera, puesto que la mayoría de estos tienen ácido ascórbico, que la piel, una vez lo absorbe, comienza a trabajar de inmediato. Por otra parte, existen otros que tienen Cg, denominado como Ascorbyl Glucoside el cual se activa cuando hace contacto con la piel.



- Los beneficios que proporciona la vitamina C podría ayudar a todo tipo de piel, entre las que se incluye la piel seca y sensible. El portal antes mencionado registra que la vitamina podría ayudar a proteger la piel y actuar como antioxidante.



(Le puede interesar: Mujer de 73 años revela los secretos para una juventud 'eterna')

Mitos

- Los sérums de vitamina C son solo para aplicar en la noche. Este producto puede ser aplicado en los dos momentos del día, ya que en el día actúa como defensor y en la noche actúa de mejor forma contra los radiales libres.



(Lea más: Receta de la crema casera antiedad, antimanchas y con ingredientes sencillos)



- Los sérums de vitamina C son igual de efectivos que otras fórmulas. Puesto que el ácido ascórbico es un ingrediente inestable si se expone a la luz o al aire, en otras fórmulas no es fácil de introducirlo, puesto que los que son exclusivamente de este ingrediente tienen un ph determinado que asegura sus beneficios en la piel.



- Cuanto más vitamina C es mejor. No sucede de esta manera, ya que estas fórmulas tienen un cierto contenido de vitamina, porque si se exceden estos niveles pueden causar sensibilidad o ser menos eficaces si no se estabilizan de manera correcta. Si existen productos con una gran cantidad de ácido ascórbico, incluso puede irritar la piel.

Vitamina C en la piel: Todo lo que debes saber.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Manchas blancas en la piel: ¿por qué salen y cómo quitarlas?

Tips para que puedas elegir el shampoo adecuado para tu cabello

Trucos para conservar y deslumbrar con su maquillaje si lleva gafas