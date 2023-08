La diseñadora de modas, modelo y exreina participa como panelista en el foro She Is, un espacio dedicado a la equidad de género en Latinoamérica, que se realizará desde hoy hasta el jueves 10 de agosto, en Medellín. Su misión en el evento es hablar sobre emprendimiento puesto que allí cuenta su experiencia como líder de su propia marca, en la cual diseña pañuelos y capas con mensajes sociales.



Dudamel también es directora creativa de Made in Petare (barrio popular en Caracas), marca que hace parte de la fundación Un par por un Sueño, proyecto que recolecta zapatos para jóvenes deportistas de las zonas vulnerables de la capital venezolana y cuida otras áreas de su desarrollo como la alimentación y salud.

La venezolana entiende los concursos de belleza como una ventana para visualizar proyectos sociales, prueba de ello, fue su paso por Miss Universo 2022, donde visualizó una campaña preventiva del abuso infantil en la capa que la acompañó a desfilar en traje de baño.

¿Cuál será su papel en el Foro She Is?

Tengo el honor de participar junto con personas maravillosas, y estamos hablando sobre emprendimiento y sostenibilidad. Se aborda el tema de equidad de género desde distintas áreas y estoy contando lo que ha sido mi trabajo en los últimos años: la sostenibilidad como base de un emprendimiento, mezclada con el tema de idear negocios, de llevar proyectos a la realidad. Es muy valioso porque sé que contando mi historia y nutriéndome de las experiencias que han tenido las demás personas del foro voy a enriquecerme de más ganas de seguir creando.

El lema del foro para este año es 'Resiliencia para la transformación'. ¿Usted cómo lo interpreta?

La transformación, sin duda alguna viene de intentos, viene de cambios y viene de diversas maneras de explorar hasta que por fin uno va dando con esa manera de surgir dentro del ambiente que sea. La resiliencia es parte de eso, es saber que me puedo caer, pero que me voy a levantar nuevamente y que voy a seguir experimentando hasta que lo logre. Entonces, ¿qué mejor manera de plasmar un tema que hablando de cómo ser resilientes ayuda a transformar?

Tiene 23 años, es diseñadora de modas, directora creativa de Made in Petare y hace parte de la fundación Un par por un Sueño. ¿Cómo a tan corta edad ha logrado enfocar y materializar su proyecto de vida?

A pesar de que he tenido momentos de duda e incertidumbre, lo importante siempre es tener claro qué es lo que se quiere hacer y no divagar entre tantas cosas que pueden pasar por la mente. He sido muy experimental y siempre he tenido ganas de hacer cosas, pero a veces también tengo que filtrar un poquito esas ganas y decir “ok, dentro de las 10 cosas que quiero hacer, ¿a qué le doy prioridad? y en ese momento, mi enfoque y energías se concentran aún más en eso. Realizar ese ejercicio ha sido clave en mi camino, determinar que quiero hacer, qué mensaje quiero dar, a qué me quiero dedicar porque si no, probablemente estaría en el limbo.

Dudamel nació en 1999 en Mérida. Foto: Instagram @amandadudamel

¿En qué momentos ha divagado?

En muchos. Empezando por a qué me quiero dedicar o qué quiero estudiar. Esto es una etapa crucial para los adolescentes cuando están terminando bachillerato y tienen que tomar una decisión tan importante como elegir la carrera que probablemente sea el sustento de su vida. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba entre nutrición o diseño industrial y luego llegó a mi vida el diseño de modas y al final, eso captó mi pasión y era con lo que me visualizaba a largo plazo. No me veía como nutricionista, me veía más explotando esa vena creativa de diseñar, de llevar un concepto a una pieza, de poder vender y comunicar a través de la moda. Allí fue cuestión de atreverme un poquito, a pesar de que el diseño no era una carrera tan habitual, le aposté a que era lo que yo quería hacer y me iba a demostrar a mí misma que si era capaz de hacerlo. En la vida, siempre se van a encontrar diferentes escenarios, donde se tiene que tomar decisiones y lo importante es seguir ese instinto e intuición interna para elegir las cosas que hagan sentir más en paz.

¿Cómo aprender a seguir esa intuición para poder concentrarse en algo concreto?



Lo que estoy viviendo hoy es claro ejemplo de ello: soy una apasionada del entretenimiento en general, me encanta la animación, la comunicación y la actuación. Me fascina crear contenido para redes sociales, ya he mencionado cuatro oficios y el diseño es el quinto, manejar todo al mismo tiempo no es fácil. Entonces también me ha tocado sentar cabeza en algunos momentos y decirme “puedo ser buena en todas estas cosas pero, ¿a qué le quiero enfocar la mayor parte de mis energías?”. Hoy por hoy, para mí es el diseño y la creación de contenido para mis redes sociales de la mano de mi trabajo como diseñadora, trato de darle el mayor enfoque a esas dos cosas sin cerrarme a oportunidades que van surgiendo en otros ámbitos como la alianza que voy a hacer con She Is.

En el foro hay diversidad de espacios para hablar de emprendimiento. Usted tiene su propia marca de pañuelos, ¿cómo va con ese proyecto?

Mi marca oficialmente nació de mi proyecto de tesis. La primera colección, la desfilé dos meses antes de irme a Miss Universo con diseños nuevos que me iba a llevar a la competencia. Luego, hice el primer drop, una colección cápsula de pañuelos con impacto social. Los diseños de las piezas tienen un trasfondo social. Ahora estoy reevaluando todo para proyectar la marca a largo plazo: con mi equipo, estamos trabajando en estrategias para mejorar y en un rebranding, que Dios mediante a finales de año va a ser una realidad. Adelanto que junto con mi equipo, estamos trabajando para que la marca represente a Venezuela, que siga construyendo la identidad de la moda venezolana y latinoamericana y, que tenga siempre presente el tema social. Mi marca evoluciona de acuerdo a las etapas de mi vida.

Tiene la colección Kids are not toys, que desfiló en Miss Universo...



Esa fue una campaña en prevención del abuso infantil que nació por la capa que desfilé en traje de baño, la hice con los niños de la comunidad de Petare de la Fundación un Par por un Sueño y luego fue parte del drop de pañuelos. También fueron unos obsequios para mis compañeras y para la organización Miss Universo.

Diseñadora, modelo y reina de belleza. ¿Cómo se conecta todo?



Al inicio pensaba que iba a ser más fácil de lo que parecía porque son mundos que están directamente relacionados, sin embargo el tema de los certámenes de belleza, se aísla un poco de lo que es el modelaje: es distinto cuando modelo para una marca porque exhibo un producto, en el certamen de belleza, yo soy el producto. Con el diseño, mi estilo era muy europeo y yo llegué a mi país, después de estudiar en Italia, a encontrarme con un medio artístico totalmente nuevo para mí. Fue un gran reto fusionar todas esas áreas, pero creo que la ventaja fue que moldeé el concurso a mi manera y que estaba lista como para empezar a escribir ese capítulo del libro desde cero.

¿Cómo lo moldeó?

Depende mucho del enfoque que cada participante le dé. Así como yo decidí moldearlo a mi manera, hay otras candidatas que lo llevan a sus ámbitos, eso está completamente bien. En mi caso no fue más que traer todos los proyectos que yo ya tenía, mi trabajo con Made in Petare, Un Par por un Sueño, mi carrera como diseñadora y los proyectos sociales que ya venía haciendo y plasmarlo en una plataforma de preparación integral, de exposición pública y de mensajes de impacto social. Para mí fue una ventana para gritarle al mundo lo que yo estaba haciendo y lo que quería hacer. Hoy invito a todas las personas que se postulan, a todas las mujeres que participan o que anhelan participar a que lo vean de esa manera. Recuerdo que apenas salí, mi mensaje hacia todas las niñas que se me acercaban, era que no soñarán simplemente con ser una reina de belleza, que se prepararan, que estudiaran y que una vez que tuviesen todo eso consolidado, se postularan.

Además de la moda, ¿estará en otros proyectos?

A finales de año también voy a anunciar un proyecto muy hermoso en Colombia que me tiene muy emocionada, este va más hacia el entretenimiento.

Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

