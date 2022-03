A los 21 años y cuando le faltaba un año para graduarse de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México quedó embarazada. Para sus profesores y su familia era el fin de su carrera. Para ella, el motivo para seguir adelante. Aunque tuvo que aplazar por un año sus estudios, regresó. Y no solo se graduó sino que continuó con dos especializaciones en Medicina Interna y en Geriatría. En su segundo año como residente quedó embarazada de su segundo hijo.



Hoy, Elizabeth Chávez a sus 42 años, es la directora médica y científica de Novartis Colombia. Un camino que comenzó en Ciudad de México en el seno de una familia tradicional con un padre ingeniero, una mamá ama de casa y tres hermanos. “Recuerdo como mi papá nos enseñaba a maravillarnos con la naturaleza y con la ciencia. Aunque en mi familia fui la primera doctora, creo de ahí nació mi amor por la medicina”, recuerda Elizabeth.



Pero el camino no fue fácil. “Triunfar en la medicina era algo de hombres. Aún recuerdo como me rechazaron de varios hospitales por tener hijos, ya que para algunos era incompatible que una mujer pudiera ser mamá y una médica exitosa al mismo tiempo”.



Después de tocar muchas puertas ingresó hace 11 años a Novartis México como enlace científico. “Fue un giro en mi carrera. Antes, como médica, ayudaba a las personas uno a uno. Pero entendí que mi misión tenía un mayor alcance y que ahora podría ayudar para garantizar medicamentos de calidad a muchas personas”.

Años después se postuló para ser líder médico en Panamá. “La primera pregunta que me hicieron fue: ¿Y tus hijos? - Cuando uno va buscando cosas nuevas en la vida siempre es muy padre cambiar- , les respondí. Y me dieron el puesto”. A Panamá llegó con su hijo menor. Su hija decidió quedarse en México, una decisión difícil que ella respetó.

Una doctora poco convencional

Facebook Twitter Linkedin

Elizabeth Chávez, directora médica y científica de Novartis Colombia. Foto: Particular

Ya es común verla por los salones de importantes convenciones médicas con su pelo azul a medio rapar y luciendo orgullosa blusas tejidas a mano por indígenas mexicanas. “Todas las mujeres podemos tener nuestra propia identidad. Eso no nos hace menos profesionales. Ya incluso me preguntan en dónde las pueden conseguir”, cuenta con una sonrisa.



Su búsqueda constante de nuevos horizontes la trajo a Colombia. “Cuando me ofrecieron la oportunidad no lo dudé ni un segundo y acepté”.



Hace ocho meses ocupa su cargo actual, que le ha dado muchas satisfacciones a nivel personal y laboral. Según las cifras del Informe Global de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial 2021, las mujeres representan solo el 27% de las posiciones gerenciales. Sin embargo, en muchas organizaciones se ha ido construyendo un camino sólido hacía la diversidad e inclusión. Por ejemplo, en Novartis Colombia, la organización cuenta con 510 asociados de los cuales 331 son mujeres. Además, existen 21 posiciones gerenciales de las cuales 13 son ocupadas por mujeres, es decir, el 62% de las posiciones gerenciales son lideradas por mujeres.

“No creo que en acá haya un techo de cristal. Se ha ido abriendo muchísimo. La industria farmacéutica ha venido evolucionando. Antes los científicos e investigadores estábamos en el backstage. Ahora estamos más en el reflector, en estar más involucrados en la estrategia y en la toma de decisiones y en poder decidir sobre el presupuesto”, afirma Elizabeth, quien destaca los reconocimientos que desde la casa matriz se han hecho al equipo médico en Colombia, como el acceso a becas en programas de formación médica en el London Royal College para investigación farmacéutica.



“Soy una convencida del poder que tenemos las mujeres. Hay obstáculos autoimpuestos por la sociedad machista en la que crecimos y en donde pensábamos que no se puede. Pero siempre debemos sentirnos seguras de quiénes somos y de todo lo que podemos aportar a nuestra sociedad. Nuestra tarea es seguir empoderándonos y construir redes de apoyo con otras mujeres y hombres que nos permitan avanzar hacia la igualdad de género”, afirma Elizabeth antes de escaparse a una buena taquería de Bogotá, uno de los planes que más disfruta de Colombia y que la conectan con sus raíces y con su familia.

