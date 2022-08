Un debate se generó en redes sociales en torno a un detalle que para muchos internautas debió pasar por alto. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, usó un par de tenis blancos durante un encuentro bilateral con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto.



En la imagen que compartieron a través de la cuenta de Twitter del Ministerio español se puede apreciar a las funcionarias dialogando sobre "el interés de España y sus empresas en participar en la transición energética, por la que apuesta el Gobierno de Colombia", según señalan en la publicación.



Pero la conversación en redes tomó un giro inesperado y se centró en el calzado deportivo que escogió Vélez para el encuentro diplomático.

Las críticas no tardaron en llegar. Comentarios centrados en la "falta de protocolo" de la ministra por usar tenis en una reunión de ese nivel recibieron bastante atención.



Sin embargo, las voces de apoyo hacia Vélez fueron mayoría. Incluso crearon el #SpamDetenis en Twitter, en el que cientos de usuarios -en su mayoría mujeres-, publicaron fotos de sus atuendos con el calzado deportivo para ir a trabajar más cómodas.



Personalidades de la política como Mafe Carrascal y María José Pizarro también expresaron su apoyo a la MinMinas.

Sofía Petro, por su parte, como muchos otros usuarios, escribió que "Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis... Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra. ¡Qué cansancio eso, de veritas!".

Pero, ¿se debe usar tenis en espacios laborales?

A todas luces la respuesta es sí. Para la diseñadora de modas, Ann Mûre, "en los últimos años los códigos de vestuario han cambiado mucho, es cierto que después de la pandemia aún más porque estamos buscando más comodidad, pero no creo que sea válido criticar a una mujer por llevar tenis a una cita diplomática".



En esa misma línea, Jeniffer Varela, maestra en estudios de moda y creadora del blog moda 2.0, señala que "sorprenderse de que una mujer, cualquier mujer, prefiera la comodidad a los tacones, está fuera de lugar. Hay una mujer que seguramente tiene una agenda muy apretada y que no quiere afectar su salud (se sabe que los tacones traen consigo una gran cantidad de problemas en rodillas y articulaciones, por mencionar algunas), ni su comodidad para hacer su trabajo).

Harris incluso apareció en la portada de la revista Vogue con traje y un par de tenis. Foto: Twitter Vogue

Para las dos expertas, en la conversación generada alrededor del tema hay una importante carga machista.



"A menudo a los hombres se les pasan por alto cosas que no deberían ser tema de conversación en pleno 2022. Pienso por ejemplo en un candidato presidencial como Sergio Fajardo que hizo campaña en tenis muchas veces y Alex Char, fue 'noticia' por una gorra que no se quitaba nunca. Y no olvidemos a Luis Ernesto Gómez, que cuando comenzó su vida pública se ganó el remoquete de 'El ministro de los tenis'. A todos estos hombres no solo les aceptaron, sino que les celebraron, el uso de tenis para su día a día. Por supuesto, estamos hablando de la tara machista de poner a las mujeres bajo la lupa por cualquier cosa que usen, desde los zapatos hasta el escote", afirma Varela.



Y como Vélez, mujeres en cargos de poder como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris también ha preferido usar calzado más cómodo para el día a día.

Puede que, incluso sin intención, la ministra de Minas esté enviando un mensaje que movilice a más mujeres a rebelarse en contra de los tacones en instancias en las que tradicionalmente se espera que usen este tipo de calzado.



"Se tiene el pensamiento de que la mujer debe usar tacones siempre en ocasiones laborales, pero realmente lo que muchas tienen que hacer es usar sus zapatos cómodos y al llegar a la oficina cambiarse por unos tacones que realmente no le quitan, ni le aportan al trabajo que hacen, es algo meramente estético", afirma la diseñadora Ann Mûre.



Varela, también cree que el uso de calzado más cómodo es necesario teniendo en cuenta que personas como las ministras están en constante movimiento.



"Yo creo que la discusión de fondo es otra, y es que lo que nos ponemos, en particular lo que nos ponemos las mujeres, no afecta en nada el desempeño de nuestras labores", apunta.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN MUJERES.

