Mercurio retrógrado se ha convertido en un sinónimo de energía negativa para algunas personas entusiastas de la astrología y eso ha contribuido para que se convierta en uno de los fenómenos más populares.



Pero, más allá de ser responsable de que las cosas salgan mal durante algunas semanas, Mercurio retrógrado consiste en un movimiento natural que el planeta tiene en el cielo.



"Sucede cuando vemos, desde la perspectiva de la Tierra, que un planeta empieza a andar hacia atrás, pero eso no es posible, solo es un efecto visual. Les pasa a Mercurio, a Jupiter y a Saturno, pero como Mercurio está más cerca del Sol, es más frecuente", explica la astróloga, Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica.

Normalmente, Mercurio retrograda tres veces al año, pero este año 2022 son cuatro. Ahora mismo se está experimentando una, que se extenderá hasta el 3 de octubre. Su particularidad es que comenzó en el signo de Libra e ingresará a Virgo.



Para la astróloga, Sara Rivera, lo que sucede con este fenómeno es que este movimiento natural tiene "energía que nos influye directamente y que nos invita a la introspección".

De acuerdo con Pérez, Mercurio es el planeta de la mente, la palabra, la comunicación, los hermanos, el comercio y cuando empieza a retrogradar todo eso se pone en revisión.



"Mercurio retógrado en Libra, que es el tránsito donde empieza y finaliza en Virgo, nos va a decir que tenemos que empezar a revisar nuestros vínculos, nuestras relaciones y cómo nos estamos conectados con el otro. Cuando vuelve al signo de Virgo nos hace revisar cómo nos estamos organizando, nuestra mente, nuestros procesos y eso nos lleva a darnos cuenta de que muchas cosas están mal, por eso Mercurio retrógrado lo que nos lleva es ver distintas perspectivas", explica la astróloga.



"Cuando el planeta está retrógrado podemos sentir que todo va más lento, que los trámites se demoran más, la mente se pone mucho más dispersa y cómo nos invita a la introspección, queremos hablar menos", añade Rivera.



Por eso, es importante disponerse para obtener el mejor provecho de esta energía.

Recomendaciones para afrontar Mercurio retrógrado

Algunos signos zodiacales se verán más afectados que otros por Mercurio retrógrado. Foto: iStock

"Es uno de los tránsitos más populares y más satanizados, la gente cree que en Mercurio retrógrado todo lo malo pasa, que los exnovios vuelven, que los electrodomésticos fallan, pero no es un tránsito malo, para la astrología no hay tránsitos malos o buenos, sino cómo aprovechamos esta energía", apunta Pérez.



Las personas de los signos Virgo, Libra y Géminis sentirán más su impacto, aunque este suceso afecta a cada signo zodiacal de forma diferente. Las astrólogas coinciden en que, en general, será un periodo para revisar y ordenar.



"Es clave que durante este mes seamos más cautelosos en cómo nos estamos comunicando, revisar mucho los trámites o papeles que debamos firmar", asegura Rivera, quien comparte sus recomendaciones a través de su cuenta de Instagram @astrologia_sararivera.



Por su parte, Sophia Pérez recomienda la meditación, tomar mucha agua y escribir todo lo que se está sintiendo "porque uno está muy abrumado, entonces se le echa la culpa a Mercurio retrógrado".



Para las dos expertas, esta etapa es una oportunidad para mirar hacia adentro, aprender cosas nuevas y concentrarse en la comunicación. Eso sí, es recomendable no tomar ninguna decisión apresurada, hasta el 3 de octubre que ya se encuentre directo.



REDACCIÓN MUJERES

