'La gente ya no quiere seguir viviendo maluco'

Tras la pandemia, el confinamiento, las pérdidas económicas y en vidas humanas causadas por el coronavirus, la búsqueda de la espiritualidad ha tomado un gran auge. En la crisis tenemos miedo porque las cosas no son como queremos, pero la buena noticia es que tal vez son mucho mejor de lo que imaginamos. Entrevista con Merce Villegas, coach y experta en neurociencia.



¿Cómo llegó a este mundo de la espiritualidad?



Llegué por una profunda crisis interior, sentía que lo tenía todo pero que no tenía nada, mi vida no tenía sentido, todos los días eran un vacío interno a pesar de aparentemente tenerlo todo. En medio de todo ese caos llegó a mi vida el libro Un curso de milagros, entendí que tenía que cambiar. Ha sido un camino que ha transformado mi vida.



¿Qué ha cambiado en la espiritualidad de las personas después de la pandemia?



La gente ha encontrado más profundidad en sus vidas. Nos habíamos acomodado a relaciones que no funcionaban, la pandemia nos quitó un velo, despertó lo que no queríamos despertar. La espiritualidad nos llevó a decir: si estoy bajo la amenaza de morir, quiero ser feliz el tiempo que me queda. Vivíamos en piloto automático y ya era hora de cumplir sueños, de tener paz interior y de vivir felices.

¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religión. 'Un curso de milagros' tiene algo que ver con la religión?

Hay una diferencia enorme porque la espiritualidad incluye todas las religiones, mientras que la religión es una sola. La religión es para los que tienen miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para quienes ya estuvimos ahí. ‘Un curso de milagros’ no tiene nada que ver ni con religión ni con dogmas, tiene que ver con un Dios absolutamente amoroso y todos somos parte de él.



¿Cómo se puede llegar a la espiritualidad?



No es nada difícil, se llega por el yoga, la oración, la meditación. Una manera muy fácil es simplemente empezar a apreciar todo lo que te rodea y agradecer. La espiritualidad es un estilo de vida donde aprecias, donde amas, donde no juzgas, no críticas.



¿Qué dice de nuestra sociedad que miles de personas se inscriban semanalmente a talleres y cursos de crecimiento espiritual?



Hay una sed enorme de espiritualidad, que estamos buscando vivir vidas con más profundidad y que la gente ya no quiere seguir viviendo maluco la mayoría llega al curso de milagros recomendados, y esto nos dice que el amor es la respuesta y que cuando tu vida cambia en el amor, cambia automáticamente la vida de los que te rodean.



¿Es posible ser felices?



Una de las cosas que más te hacen feliz es la gratitud, si vives en gratitud, te aseguro que tu vida tomará un rumbo diferente, la felicidad no hay que buscarla en métodos sofisticados, se encuentra en lo sencillo, en tener momentos de silencio, en poder ver al otro y apreciarlo, en tener compasión, en dejar de criticar, en no juzgar.



¿Porque le tememos tanto al cambio o al caos?



Le hemos dado muy mala prensa al caos y estoy segura que los que están leyendo esto han pasado por caos y si repasan su vida, dicen: eso que yo pensé era caos, realmente fue una bendición. Esa ruptura, esa quiebra, tal vez ese sufrimiento o esa enfermedad tenía que haber pasado para que yo encontrara un sentido a la vida.



En pandemia muchas personas no han podido hacer el duelo a un ser querido que murió por el covid. ¿Cómo manejar ese miedo de la pérdida?

La principal enseñanza que nos deja el duelo, y que yo también he vivido de cerca con la partida hace poco de mi hermano, es que debemos disfrutar a las personas mientras están vivos. Dejar de distraernos, ser más selectivos con la tecnología y tener más contacto con los seres que amamos, no tenemos garantizado el tiempo, por eso deberíamos tener más tiempo de calidad con nuestros seres amados.

¿Cómo dejar de soñar nuestras vidas y empezar a vivir la vida de nuestros sueños?



Para saber eso te tienes que preguntar ¿qué quiero para mi vida? Y dejar de preguntarte ¿qué quieren los demás? Dejar de llenar ese molde, en ese molde todos somos infelices. La vida te va dando las respuestas, puede que no sean las que tú quieras oír, pero sí son las que te guiarán a la felicidad.



¿Cómo podemos renacer del miedo?



Queremos controlar la vida y resulta que es imposible. El secreto está en no empecinarnos en un solo resultado, en una sola visión. El miedo llega para traer un mensaje y es que hay que cambiar. Todo depende de nuestra perspectiva y de ver esa oportunidad en el cambio.



¿Cómo pueden las personas a través de los talleres mejorar sus relaciones cuando hay conflicto?

La tecnología universal de la espiritualidad es el perdón y el auto perdón y esto es la columna vertebral de un Curso de milagros. Yo he visto como las personas abren la llave de la abundancia, cambian sus relaciones de pareja, con los hijos, los hermanos o los jefes, solo perdonando.

