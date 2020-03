Médica ugandesa premiada por reducir mortalidad infantil en África

La médica ugandesa Irene Kyamummi recibió este jueves en Madrid el Premio Harambee 2020 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana por su participación en el programa "Children Health Project" (CHEP), que tiene como objetivo disminuir la mortalidad y la malnutrición infantil en Kenia y que ahora quiere trasladar a su país.

"En los asentamientos de Nairobi donde nació el programa CHEP, la mortalidad infantil alcanza los 150 niños fallecidos menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos", señaló la galardonada durante la rueda de prensa organizada por la ONG internacional Harambee, que otorga el premio. Kyamummi, doctora en anestesia y cuidados intensivos, trabajó durante dos años en el proyecto y ahora, tras los buenos resultados logrados en Kenia, donde han logrado atender a más de 5.000 niños, quiere afrontar el "inmenso reto" de llevar esa iniciativa a su país natal.



En Uganda, con una población de más de 42 millones, "más de la mitad de la población son niños" (23 millones) y en las zonas rurales "tres de cada diez menores de cinco años sufren desnutrición y dos millones tienen retrasos en el crecimiento", señaló la premiada, que quiso recalcar también la importancia de fomentar "una cultura de la sanidad" en África.



Según Kyamummi, la cuarta de ocho hermanos y que desde pequeña quiso ser médica, se trata de atender no solo a los niños sino a los padres, lo que provoca un "efecto multiplicador" porque de esta manera "pueden cuidar mejor de sus hijos".



"Somos muchos los africanos que dedicamos nuestras vidas a promover la igualdad básica de niñas y niños. Mi deseo es que puedan vivir sanos y tengan la oportunidad de continuar una cadena de servicio al ciudadano", dijo la doctora, perteneciente a la tribu Baganda, el grupo étnico más grande de su país. El presidente de Harambee en España, Antonio Hernández, destacó el "valor especial" del proyecto CHEP porque "nace de una realidad local" y no de "un despacho". Irene Kyamummi, que siempre se ha involucrado en proyectos para ayudar a personas con pocos recursos, quiso compartir el galardón con las "miles de mujeres del África subsahariana" que "comienzan pequeñas empresas familiares".



"Los países de mi entorno, según el Banco Mundial, tienen la tasa de emprendimiento más alta del mundo, y es la única región en la que las mujeres están más dispuestas a emprender que los hombres. No quería dejar de compartir esta alegría, y este premio, con todas esas mujeres", aseguró.



EFE