“Me emociona marcar tendencia con mi música, mi manera de vestir y mi maquillaje”: Danna Paola

La cantante y actriz mexicana Danna Paola es una de las artistas latinas que más se ha destacado por su estilo personal y marcar tendencias. Tanto sus estilismos de giras como de alfombra roja - que hablan de un dark pop - se caracterizan por ser únicos y explosivos. Y si hablamos de sus impactantes maquillajes, tampoco pasan desapercibidos.

Ahora la estrella pop está cumpliendo otro de sus sueños: ser la nueva embajadora global de MAC Cosmetics, la marca de maquillaje que la ha acompañado en momentos importantes y que ha usado toda la vida. Hablamos con ella de este nuevo rol y nos reveló algunos tips de belleza y las claves de su autenticidad.

El 2023 fue un año muy movido principalmente por tu exitoso tour XT4S1S ¿Cómo ha sido el 2024?

Con mucha paz y agradecimiento. El 2023 fue un año de construir muchas cosas y de locuras que sucedieron. Todo fue impresionante, apenas estoy procesando las cosas maravillosas como la gira, haber terminado mi álbum, conocer diferentes sitios, nuevas personas, trabajar con artistas que admiro mucho y cantar el himno nacional. El 2024 lo recibí súper agradecida, con muchas metas y planes. Estoy emocionada por este año y justo con MAC poder ser parte de esta campaña global y distintas campañas con la marca, estoy soñada y empezando el año con el pie derecho, buena energía y muy positiva. Este año lo tengo visualizado con mucha luz.

Te hemos visto cada vez más involucrada en el mundo de la moda y la belleza. ¿Desde cuándo empezó tu relación con esas industrias?

Siempre he sido muy curiosa de la moda y es algo que me enseñó mucho mi mamá, también con el maquillaje. Siempre salir bien vestida, crear cosas y sets. Siempre he sido muy creativa y sé elegir qué ponerme dependiendo de mi estado de ánimo y con la industria de la belleza y el maquillaje creo que es algo que va muy de la mano. Soy vanidosa, me encanta el maquillaje, me encanta vestirme bien, me encanta crear mi propio estilo y de unos años acá he encontrado mi autenticidad y autoexpresión visual de quien soy y de encontrar mi estilo propio y eso es algo que me gusta poder reflejar hoy con esta era, obviamente a la par de mi música.

Pero es algo que me ha acompañado siempre y ha sido un poco consecuencia también que me ha gustado tanto he sido tan expresiva, y expresarme tanto que han venido muchas marcas, colaboraciones y cosas que me han llevado por este camino, el cuál me encanta y hay muchos planes con estas industrias. Me emociona mucho poder ser un “trendsetter” con mi música, mi manera de vestir y mi maquillaje. Siempre ha sido para mí importante innovar y hacer algo distinto, no seguir las reglas, me encanta romper las reglas y es algo que lo tengo desde muy niña y me encanta poder hacerlo con mi arte y hoy con el maquillaje, que no tiene límites.

¿Cómo recibiste la noticia de ser la nueva embajadora global de MAC Cosmetics?

Fue muy fuerte, lo sigo procesando. Poder colaborar con MAC con estas campañas es el sueño hecho realidad de la Danna Paola de niña, de la Danna de ahora y de siempre. MAC me ha acompañado desde que tengo cinco años. Yo estaba en rodajes, en las novelas, acá en México, y terminaba de rodar a mis cinco o seis años y me iba al room de maquillaje a decirles que me pusieran labial y sombras. Siempre me ha encantado, entonces conforme ha pasado el tiempo, en mi adolescencia me acompañó mucho el “Ruby Woo”, fue un rojo que utilicé.

Yo llegué a hacerme mis propios maquillajes porque antes no tenía un makeup artist y me iba a alguna tienda de MAC a que me maquillaran los artistas. Era increíble. Entonces es muy loco de repente ver en dónde estoy y que estoy colaborando con MAC es un sueño hecho realidad, gigantesco y una oportunidad y sobre todo una expresión de inspiración para todas las mujeres y mostrarles que nada es imposible. No se trata solo de los labiales, se trata también de poner un statement a todos y decir: ¡se puede! Empecé a tener confianza en mí y en que los sueños se hacen realidad si trabajas duro y visualizas lo que quieres hacer. Agradezco mucha a la marca porque nuestros valores son muy similares y para mí es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo.

Tu campaña como embajadora global se centra en un principio en el icónico labial MACximal. ¿Qué te gusta de este lipstick?

La nueva versión de MACximal es un poquito más grande entonces more is more (más es más) y una de las cosas es que hay nuevos colores. Aparte es mate y su textura es súper hidratante. Se siente muy rico en los labios y soy muy fan de tener un buen lipstick en los labios. Me encanta tener esa versión que dura un poco más. Está increíble porque me encanta poder celebrar los 40 años de MAC y poder estar relanzando este lipstick.

También hemos visto la importancia que tiene el maquillaje dentro de tu estilismo. ¿Quién está detrás o cómo es el proceso?

Hay una historia muy linda porque mi makeup artist está acá conmigo y llevamos cinco años trabajando juntos. Él empezó a trabajar con MAC cuando tenía 22 años y después nos conocimos, empezamos a trabajar juntos y a crear. Como artistas y creativos y en general, con todo mi equipo, somos artistas en el sentido en el que de verdad nos enfocamos en crear arte y en no tener límites al crear con el pelo, maquillaje y ropa. Y eso es algo que a mí me encanta porque con mi equipo al final es como si fueramos uno mismo.

Ya tenemos pensado qué queremos hacer, experimentar, el que no haya límites, en innovar. De repente poder hacer una campaña global, con la marca con la que él empezó es algo gigante y hermoso. Es lindo saber que el trabajo que se ha hecho estos últimos años nos ha llevado hasta acá y es de verdad no seguir las reglas, proponer y por supuesto tener la oportunidad de ser libres al momento de crear. Hemos visto muchos maquillajes que hemos hecho ya replicados en algunos lados y es un orgullo enorme imponer tendencias juntos.

¿Con cuál producto de maquillaje crees que nos podemos sentir más empoderadas?

El lipstick. Puedes tener la cara sin maquillaje o con un maquillaje muy tranquilo y el labial hará todo el trabajo. Yo de las que no sale de la casa sin delinearse los labios y sin ponerme lipstick. Puedo no tener mascara o no hacerme las cejas, pero el lipstick es el lipstick. Es muy importante y para mí es el combo perfecto. Mi rutina son cejas, pestañas y labial. Puedo no traer nada o tener la cara lavada pero el labial es un statment, es parte de tu personalidad, de lo que quieres transmitir, decir. Es un momento en el que empiezas a apropiarlo a tu personalidad. Sí creo que es un arma infalible.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

@CAMILAVILLAMILN